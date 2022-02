Cancelada la gira de Buena Fe en Canadá porque no cumple con los requisitos de vacunación

La gira del dúo Buena Fe por Canadá, programada para mayo próximo, fue cancelada según anunciaron los organizadores. En un comunicado publicado en el sitio oficial de The Opera House de Toronto, se informó que los músicos no cumplen con los requisitos sanitarios para entrar al país al no estar inmunizados con una vacuna aceptada por el Gobierno canadiense.

"Es con gran tristeza y por razones verdaderamente fuera de nuestro control que tenemos que cancelar la gira (...), por ahora", explican en el mensaje, que señala, además, que la decisión se debe a "las nuevas restricciones impuestas a los extranjeros que ingresen" a ese país y que entraron en vigencia el pasado 15 de enero.

"Esperamos algún día poder reprogramar la gira. La banda aún tiene visas activas para Canadá después de su exitosa gira en 2017", agregan.

Buena Fe tenía previsto presentarse en Montreal, Toronto y Edmonton entre el 20 y el 22 de mayo próximos.

La suspensión ocurre a tan solo una semana de haberse lanzado la recogida de firmas en la plataforma Change.org en contra de la presentación del dúo cubano en Canadá, y donde se solicita la cancelación de los conciertos.

"La razón de tanta indignación es que el director de esta agrupación, Israel Rojas, es un firme vocero de la dictadura cubana y ha apoyado los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de La Habana contra el pueblo de Cuba", argumentó Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, organización que firma la petición.

"La razón de tanta indignación es que el director de esta agrupación, Israel Rojas, es un firme vocero de la dictadura cubana y ha apoyado los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de La Habana contra el pueblo de Cuba"

Además, calificaron de "inadmisible" la gira porque "constituye una afrenta a la dignidad de los miles y miles de cubanos residentes en Canadá que luchamos por una Cuba Libre y Democrática", "muchos cubanos, que además, viven en asilo forzado fuera de su patria y que han sido víctimas de la dictadura totalitaria que hoy gobierna Cuba, que reprime, encarcela y mata a todo el que se le oponga".

"Quien calla ante un crimen, se convierte en cómplice", concluyen.

Las pautas de vacunación de Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, los antídotos creados en la Isla, tienen una efectividad superior al 90%, según las autoridades sanitarias cubanas, pero estos datos no han sido contrastados por instancias independientes externas.

Y aunque Cuba desde hace meses ha presumido de ser el primer país latinoamericano en inmunizar a su población con antídotos patrios, de poco le sirve a los nacionales de la Isla porque la mayoría de los países sólo admiten los fármacos aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ni Abdala ni las soberanas están incluidas en este listado.

Recientemente, Israel Rojas en una entrevista realizada para un documental y cuyo texto reprodujo Cubadebate, afirmó sentirse "estigmatizado" por apoyar al régimen. "Hoy por hoy ser tildado de oficialista, para alguna gente, es un estigma. Para algunos creadores, y para unos cuantos intelectuales, es como ser tildado de brazo del diablo", dijo.

Rojas, que en los últimos meses ha mostrado una férrea defensa del Gobierno de la Isla, interviene en el filme La dictadura del algoritmo, incluido en el libro homónimo. Ambos están dirigidos a defender el argumentario de las autoridades cubanas, que insisten en hablar de una guerra no convencional que se libraría en el ciberespacio contra su sistema, ignorando que también ellas están en ese terreno de juego.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.