Carlos M. Álvarez volverá a Cuba "por cualquier otra vía" después de la denegación de embarque de AA

El periodista Carlos Manuel Álvarez intentó volver este domingo a Cuba procedente de Miami, pero los empleados de la compañía American Airlines le comunicaron que no podría abordar el vuelo por la negativa de La Habana a autorizar su entrada al país.

"'You have been denied from Havana' me han dicho", escribió en su perfil de Facebook el escritor y reportero independiente, que dijo sentirse unido en el destino a Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola. Las dos activistas tampoco han podido viajar a la Isla desde EE UU por las medidas del régimen cubano.

"Estoy calmado, el dolor es ya permanente. En un rato explicaré el asunto con más detalles", añadió Álvarez, que aún no ha dado más información al respecto.

"Estoy calmado, el dolor es ya permanente. En un rato explicaré el asunto con más detalles"

El periodista, colaborador de varios medios internacionales como El País, New York Times, BBC y Washington Post, es uno de los fundadores del medio independiente cubano El Estornudo y ganó en 2021 el premio de periodismo Rey de España por su reportaje Tres niñas cubanas, en el que relató el derrumbe de un balcón en una calle de La Habana Vieja, que acabó con la vida de tres menores que volvían del colegio.

"Quiero creer que he ido al límite en el enfrentamiento a la injusticia directa que durante décadas ha subyugado a mi país, y que hay un premio secreto en el castigo del tirano, porque tu dignidad ha hecho que revele su naturaleza, algo que el tirano siempre quiere esconder", expuso.

El autor advirtió que está dispuesto a regresar "por cualquier otra vía" y a organizarse con los cubanos que también quieran hacerlo. "El retorno de una comunidad en pleno es quizá la vía que nos queda. Por otra parte, desde Heredia hasta Arenas, también al exilio pertenezco", concluyó.

Álvarez ya mencionó en una ocasión anterior la opción de subirse a "una flotilla pacífica" para volver a Cuba. "Creo que nos están arrojando al momento en que tendremos que contemplarlo como algo inminente e ineludible. Es una operación práctica, factible, que podemos hacer los ciudadanos", argumentó.

El escritor, que reside en EE UU desde hace varios años, regresó en 2020 a La Habana para acompañar las protestas del Movimiento San Isidro (MSI) y fue detenido por la Seguridad del Estado, que lo retuvo varias horas antes de trasladarlo de manera forzosa a Cárdenas, en Matanzas, de donde es originario y donde viven sus padres. Pese a ello, poco después pudo cumplir su intención de llegar a la capital.

"Creo que nos están arrojando al momento en que tendremos que contemplarlo como algo inminente e ineludible. Es una operación práctica, factible, que podemos hacer los ciudadanos"

El autor calificó de secuestro su arresto, ya que personas vestidas de civil sin identificar lo metieron contra su voluntad en un vehículo sin decirle dónde iba. "Se trata de una muerte civil absoluta, esto no se puede ver ni como detenciones, ni como presión de baja intensidad, sino como la formalización absoluta de la cárcel en todo el territorio nacional", denunció.

El asedio contra el reportero se intensificó por su apoyo a la huelga de hambre que varios activistas del Movimiento San Isidro, encabezados por Luis Manuel Otero Alcántara, iniciaron para reivindicar la liberación de Denis Solís, entonces en prisión por desacato y actualmente en Alemania tras salir de la Isla a través de Serbia en un acuerdo de exilio forzoso.

