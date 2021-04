¿Cerrar o no cerrar TuEnvío? La respuesta es más política que comercial

El comercio electrónico en Cuba cuelga de un hilo, pero esa hebra no depende de su capacidad para satisfacer a los clientes. Según los consumidores, la plataforma TuEnvío es inestable y está desabastecida, pero cerrarla "no será nunca la solución", advierte un directivo.

Después de más de un año y medio de funcionamiento, la principal pasarela oficial de compras online cubana no logra complacer ni los más bajos estándares. Quejas, críticas y mordaces burlas se acumulan en su breve existencia, aunque las autoridades aclaran que insistirán en mejorar TuEnvío.

"Lo otro, sería renunciar y decir que hasta que no estén las condiciones creadas no habrá comercio electrónico", reconoce Héctor Oroza Busutil, presidente de la Corporación Cimex, una de las piezas claves del entramado estatal para que lo comprado en el mundo virtual se concrete en el plato.

Creada en 2019, la tienda TuEnvío se volvió una plataforma obligada para miles de cubanos que acceden a la red a través de los servidores nacionales y que tratan de hallar en este comercio digital lo que muchas veces no hay en la red de tiendas y supermercados, también gestionados por el oficialismo.

Las más recientes estadísticas oficiales apuntan a que la tienda virtual tiene 820.100 usuarios registrados y de ellos acceden unos 192.000 cada día. En su mayoría se trata de los clientes que, cada jornada, insisten para tratar de llenar el carrito electrónico y comprar pollo congelado, productos de aseo, salchichas o refrescos, de los pocos productos que se venden en la tienda.

A pesar del aumento de usuarios tras la llegada de la pandemia y los rigores del confinamiento, las cifras, lejos de incentivar a Cimex a hacer más eficiente el servicio, lo que sirven es para crearse un escudo de justificaciones ante las afectaciones de funcionamiento y poca disponibilidad de mercancías.

La primera queja de los usuarios radica en algo que el país viene arrastrando desde hace más de un año: el desabastecimiento del comercio. Según reconoció Oroza Busutil al diario Granma, la demanda en TuEnvío "supera con creces una oferta que, si bien nunca ha sido suficiente, en los últimos meses ha tenido mayores afectaciones por la disponibilidad de mercancías".

Hastiados de hacer colas y temerosos de las aglomeraciones donde el covid podría campear a sus anchas, muchos cubanos sueñan con dar un clic y lograr un suministro de alimentos a domicilio, pero a veces "el diablo está en los detalles" y la solución tecnológica agrega estrés en lugar de reducirlo.

"Tengo mis horas para intentar comprar algo y por eso desde bien temprano estoy intentándolo para cuando abran la tienda digital ser una de las primeras", cuenta a 14ymedio Lilianna, una madre de un hijo adolescente que vive de revender productos comprados a través del portal comercial.

"Muchas veces no logro nada, pero como pasó tantas horas frente a la pantalla ya conozco algunos trucos. El cliente que llegue nuevo y no sepa cómo funciona esto no tiene ningún chance", subraya Lilianna. "Aquí ha ocurrido lo mismo que en las tiendas, si no madrugas, si no tienes un contacto o alguien que te cante la jugada , no compras nada".

Hasta diciembre pasado se realizaban unas 20.000 compras diarias de módulos, las combinaciones de productos obligatorias para poder comprar. Las mercancías de mayor demanda se mezclan con otras que nadie quiere y así para comprar una bolsa de detergente hay que pagar una caja con una docena de botellas de agua o una frazada para limpiar el piso.

Instaurar la obligatoriedad de comprar los llamados "combos" fue un intento oficial de ejercer la distribución igualitaria en un mercado digital que, en otros países, está regido por la ley de la oferta y la demanda. Al final, todas las restricciones parecen haber favorecido más a los revendedores que a los compradores individuales.

"A partir de las afectaciones con las mercancías en enero, bajaron a 15.000 compras diarias, y en el mes de marzo hubo un mejor comportamiento", aseguró Oroza Busutil, un dato que muestra la pérdida del entusiasmo inicial para comprar a través de la pasarela comercial pero que también contrasta con la ansiedad de adquirir productos que ha traído la crisis económica.

El funcionario dijo además que, por la poca disponibilidad de mercancías, no hay posibilidades de retomar el comercio de estas tiendas que permitía a los usuarios "acceder y comprar los productos por departamentos, como sucedía al inicio en TuEnvío", por eso venden combos o módulos con varios productos.

El desabastecimiento de productos no es nuevo para los cubanos. Desde hace años viven en una crisis económica que antes de la llegada de la pandemia, dio sus primeros atisbos de cuán crudos iban a ser los actuales meses. Pero los fallos técnicos de TuEnvío, esos sí son exasperantes, recalcan la poca eficiencia de un sistema que lejos de implementar un buen servicio, siempre acaba en la ineficiencia.

Los internautas se quejan de la lentitud de la plataforma, de páginas en blanco, combos que desaparecen del carrito de compras y fallas en el proceso de pago. "Muchas veces la razón por la que sucede esto, no radica en las limitaciones que pueda tener o no la plataforma, sino en los otros actores que intervienen, como las pasarelas EnZona y Transfermóvil, Redsa y los bancos del país", justificó Oroza Busutil.

Al respecto agregó que la banca cubana "no cuenta con la tecnología para soportar esa cantidad de solicitudes en un mismo momento". El funcionario reconoció que TuEnvío cuenta con problemas técnicos y no puede procesar las miles de peticiones, pero de solucionarse esto, cuando las compras "lleguen a los canales de pago" sucederá "un estancamiento".

TuEnvío está montada sobre una tecnología que se usa desde 2007, explicó Gilberto Luis Díaz, gerente general de DataCimex, para justificar las tantas veces que a los usuarios le sale " Error en el servidor". No obstante, el funcionario agregó que se ha "ido perfeccionando el sistema en aras de ir solucionando esos problemas".

Las tiendas disponen de "un servidor de lectura y hasta seis nodos para poder manejar y hacer balances de cargas, entre otras mejoras". Incluso, aumentaron el ancho de banda, según dijo, hace un año se contaba con 40 megabits y ahora de dos gigabits.

El Granma también adelantó que Cimex desarrolla una nueva plataforma, "sobre la base de tecnologías de programación modernas, que deberá estar lista antes de que finalice el primer semestre del año", pero el propio medio oficial advirtió que ninguna mejora o cambio tecnológico va a eliminar "el principal problema" en el comercio: el desbalance entre oferta y demanda .

