Citaciones ante la Fiscalía, despidos y festejos para impedir las protestas del 15N en Cuba

El artista Yunior García Aguilera, portavoz del colectivo Archipiélago, está citado este jueves a las 9 a.m. en la Fiscalía Provincial de La Habana. Otros miembros del grupo, convocante de las marchas del 15N, han recibido el mismo requerimiento en distintas provincias y suponen que todo está relacionado con la manifestación que el Gobierno intenta desactivar como sea.

Saily González, pequeña empresaria de Villa Clara y también miembro de Archipiélago, denunció a través de sus redes sociales a la Seguridad del Estado por su secuestro o arresto en un vídeo pregrabado en la mañana de este miércoles en el que advierte que si las imágenes se difunden es porque se ha producido algún tipo de detención. Hasta ahora no se ha podido verificar si la dueña del hostal Amarillo B&B ha sido detenida.

En ese momento se dirigía a acompañar al activista Omar Mena a la Fiscalía de Villa Clara por una citación similar a la anunciada por García

En ese momento se dirigía a acompañar al activista Omar Mena a la Fiscalía de Villa Clara por una citación similar a la anunciada por García y que González atribuyó a la firma de su amigo en la convocatoria de la marcha de Archipiélago para esa provincia y que ella personalmente entregó en las instancias oficiales.

La última noticia que los organizadores han tenido es que ese mismo día 15 de noviembre, el de la reapertura de fronteras del país, están previstos actos festivos, según anunció este miércoles el gobernador de La Habana, Reynaldo García Zapata.

El funcionario, en la rueda de prensa convocada ayer para dar detalles de la desescalada, recordó que todos los años hay festejos vinculados al aniversario de la fundación de la ciudad, que es el 16. Cuando la prensa le preguntó por la coincidencia del día con la Marcha Cívica fue contundente.

"No debe pasar otra cosa que lo que hemos planificado en función de que el pueblo nuestro celebre a lo grande todo este acontecimiento (el 502 aniversario). El centro de atención de nosotros está en participar en todas las actividades que se han planificado", respondió.

Yunior García, que denunció su citación a través de su perfil de Facebook, insistió en que nada va a frenar la convocatoria del 15N.

"Pase lo que pase, insistimos en nuestro derecho a tener derechos. Estamos decididos a conquistar cívicamente nuestro espacio de participación en la realidad del país donde nacimos. No se puede pedir permiso para ser honestos, para expresar nuestro pensamiento de manera franca y pública. Cuba tendrá que dejar de ser un clóset ideológico", escribió.

El artista reivindicó en su mensaje la palabra revolución como cambio y llamó a no permitir que quienes están hoy en el poder se apropien de ella. "Sabemos que para muchos es difícil comprender lo que el pluralismo significa. Sobre todo porque durante décadas nos sembraron un complejo de orillas, tribunas y trincheras. El poder ha pretendido extirparnos como si fuéramos un tumor maligno, pero las viejas manipulaciones ya no les funcionan como en otros tiempos".

García comenzó a recibir el acoso y los ataques del oficialismo desde que tomó protagonismo el 27N, durante las protestas de un grupo de activistas y artistas independientes que exigían hablar con las autoridades culturales. Pero la escalada se ha hecho más evidente en las últimas semanas, cuando se convirtió en la cara visible de la Marcha Cívica por el Cambio. Desde entonces, la prensa ha tratado de vincularlo con movimientos anexionistas y personas de la oposición dentro y fuera de Cuba tildadas previamente por el Gobierno de terroristas.

"El poder ha pretendido extirparnos como si fuéramos un tumor maligno, pero las viejas manipulaciones ya no les funcionan como en otros tiempos"

"Como dice mi maestro Habey, esta es una generación "Matrix". Y nosotros somos un error del sistema, una anomalía. Los agentes ya están haciendo el trabajo sucio de las máquinas. Pero, aunque todavía no sabemos saltar edificios ni esquivar balas, al menos... ya nos arrancamos los cables. Pase lo que pase mañana, nos vemos el 15, con dignidad y civismo", insistió el artista.

Manuel Guerra, médico vinculado también a Archipiélago y que denuncia desde hace meses las deficiencias del sistema de Salud, también alertó este miércoles de que las autoridades le han comunicado que si quiere seguir ejerciendo su trabajo deberá hacerlo en otro destino.

"Me quitan el puesto laboral, si quiero seguir trabajando es a disposición de donde me manden. Quieren que me vaya del municipio [de Holguín]", sostuvo en un breve vídeo difundido en Twitter.

Su caso se suma al del profesor y miembro del equipo coordinador de Archipiélago, David Alfredo Martínez Espinosa, despedido este martes como docente de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos por cuestionar en sus redes sociales al "proceso social cubano" y manifestarse "con abierto desafío y crítica de nuestro sistema político".

