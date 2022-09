El sí y el no al Código de las Familias chocan en una calle de La Habana

Bastó una escena este jueves en la céntrica calle Obispo, de La Habana, para demostrar que la opinión de los cubanos sobre el Código de las Familias, cuyo referendo se celebrará el próximo domingo, está lejos de ser uniforme.

No es lo que al Gobierno le gustaría, a juzgar por los recursos que lleva desplegando desde hace meses para orientar a la población a votar sí, sin dar espacio a ninguna voz discordante. A las notas elogiosas en la prensa oficial sobre la nueva norma, cuyo texto definitivo está disponible en la Gaceta Oficial desde el pasado 17 de agosto, se unen, estos días, actos propagandísticos en las calles.

El de Obispo, este jueves, habría sido muy difícil en otro momento, dado el paso obligado para los turistas que ha sido siempre ese punto de La Habana Vieja. No es así este mes de septiembre, en que el volumen de viajeros extranjeros sigue sin repuntar, y la vía apenas tiene unos pocos transeúntes en las horas de sol más severo.

Por eso, llamó tanto la atención de los vecinos que, antes del mediodía, aparecieran unas mesas con venta de artesanías –decoradas con unos afiches que contenían el lema "Código sí"–, algunos funcionarios oficiales –ataviados con pulóveres con la misma consigna– y un micrófono colocado en mitad de la calle.

"A mí no me pregunten si después me van a llamar a la policía si yo digo mi opinión, porque eso no es democracia"

Ante él, una funcionaria comenzó a explicar distintos aspectos del Código de las Familias, como la protección que brindaría a los ancianos. En un momento dado, con concesión pedagógica, preguntó a la gente alrededor qué opinaba.

"Yo creo que esto está muy mal", respondió una anciana a la que ofrecieron la palabra. "Porque yo entiendo que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres y dos mujeres", discurrió la mujer, basándose en sus creencias religiosas.

En ese momento, sin retirarle el micrófono, la música que amenizaba la actividad a través de altoparlantes comenzó a sonar a todo volumen, de tal manera que impedía que la anciana terminara de oírse. Sin amilanarse, la mujer alzó más la voz: "Yo voto no, yo voto no".

A favor de ella, empezaron a mostrarse muchos de los que se habían congregado espontáneamente a oír a la funcionaria. "Esto es una falta de respeto", protestaba un hombre, defendiendo a la anciana. "A mí no me pregunten si después me van a llamar a la policía si yo digo mi opinión, porque eso no es democracia", clamaba otra mujer.

Un funcionario de los convocados le contestó, a modo de sentencia: "Esto es Revolución y ya, más na', a votar sí".

A tres días del plebiscito sobre el Código de las Familias, el Gobierno no parece que vaya a desistir de intentar ganar por todos los medios. Este mismo jueves, el mandatario Miguel Díaz-Canel encabezará un programa especial en Televisión Nacional para defender el sí a la norma.

Para mañana viernes, se ha convocado a una marcha en la capital, con el mismo lema, "Código sí", "con la participación de la juventud habanera". Según un mensaje difundido a través de redes oficialistas, la concentración será a partir de las 3 pm en G y Malecón y habrá "presencia de comparsas y congas".

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, llamó el lunes a "ganar la batalla del referendo popular, y a ganarla bien ganada", ante lo que llama "maniobras de los enemigos, de los odiadores" aludiendo a las opiniones independientes que contrarían la voz oficial.

El martes, fue el primer ministro, Manuel Marrero, quien aseveró que el Código de las Familias ha servido como "carne de cañón" de los "enemigos" de la Revolución, que habrían llevado a cabo una una "campaña" de desinformación sobre el contenido de la norma.

En el Evento Internacional de Turismo de Naturaleza en La Habana, Marrero declaró que quienes se han posicionado en contra –que en ningún caso han tenido espacio en los medios oficialistas– no han hablado "de todas las virtudes de ese código, que lo que hace es identificar y unir a la familia cubana".

El régimen cubano no parece tenerlas todas consigo de cara al tercer referéndum convocado en 63 años, el primero que puede perder.

________________________

