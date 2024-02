Cola multitudinaria por un 'combo' miserable a un precio de 311 pesos cubanos, poco más de 1 dólar

Los clientes a los que les toca comprar en la Plaza de Carlos III, en la única tienda del centro comercial en que venden en pesos, están de suerte. El módulo o combo mensual, que proporcionan por la libreta en comercios estatales, restringido por bodegas desde hace casi dos años, llegó este viernes "generoso": dos paquetes de salchichas, dos de picadillo, un detergente líquido, dos detergentes pequeños en polvo y una botella de aceite, todo ello por 311 pesos.

Así, no era de extrañar la inmensa cola, repartida entre las dos aceras de la calle lateral de la Plaza –para protegerse del lado del sol–, unos de pie y otros, afortunados entre afortunados, sentados.

"Ay, qué bueno está el combo", exclamaba una anciana al ver el tabloncillo. Pero otra la desengañaba: "Eso es el hambre que tenemos chica, porque ese picadillo no hay quien se lo coma".

En medio de la escasez interminable, esos tubos de la marca Richmeat –una marca mexicana que tiene fábrica en la zona franca de Mariel–, de 400 gramos, son la esperanza para los más desfavorecidos

En medio de la escasez interminable, esos tubos de la marca Richmeat –una marca mexicana que tiene fábrica en la zona franca de Mariel–, de 400 gramos, son la esperanza para los más desfavorecidos, especialmente los ancianos. Un alimento, sin embargo, cuya cantidad de grasa y conservantes puede hacerlos enfermar. "Yo intento comérmelos, lo mismo el picadillo como las salchichas, pero me hacen daño a la vesícula. Cuando no encuentro otra cosa, lo cocino hirviéndolo mucho, pero no hay vez que lo pruebe que no se me infle la vesícula", explica una vecina de Centro Habana, que adquiere el módulo para repartirlo con su hija y sus nietos.

Otros en la fila se mostraban exultantes. "Hay tanta necesidad que parece que es a propósito. Nos tienen en el hambre y más hambre y luego sacan un poquito de algo para que la gente diga 'ay, qué buenos son'", observaba un joven, crítico.

A pesar de todo, la situación es más favorable que la de otros clientes, por ejemplo los del mercado Amistad, en San Lázaro e Infanta, donde el combo llegó mermado: solo picadillo, detergente en polvo y aceite. "Antes venía pollo, salchicha, picadillo, detergente y aceite", explica otra señora, a la que le toca ese comercio de Centro Habana, refiriéndose a esos productos que los habaneros llaman jocosamente "los cinco héroes", "pero poco a poco ha ido empeorando". Y enumera: "Primero desapareció la salchicha, luego desapareció el pollo. Se quedaron el picadillo, el detergente y el aceite. Ahora, de vez en cuando viene salchicha, pero no con el combo, sino fuera de fecha, y tienen que hacer una recuperación, como le dicen ellos a la oportunidad de recogerla otro día, que puede ser hasta un mes después".

Peor es el panorama en el mercado de la calle Melones, en Luyanó, donde los artículos vienen por separado, lo cual obliga a los residentes a hacer fila prácticamente todas las semanas. "Y tienen que meterse en la cola a fuerzas, porque a lo mejor no tienen nada que comer si no. En las bodegas no está entrando nada"comenta una vecina del barrio.

Flanqueando la multitud en Carlos III, este viernes, se observaban jóvenes guardias en uniforme, vigilando que las discusiones no se salgan de su cauce. "Siempre hay gente que se queja, de que si la empleada que recoge las libretas dijo que cogió una pero fueron dos, para pasar a alguna amiga, la otra grita que si eso es mentira, que esa usuaria es una conflictiva", refiere un hombre de unos 50 años, resignado. "Eso es lo que hay: hambre, cola, miseria y necesidad".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.