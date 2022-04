Condenados a prisión tres jóvenes cubanos por sus conversaciones intervenidas por el G2

Leodán Pérez Colón, Yoel Castillo Cervantes y Yoanderley Quesada Marín, condenados a varios años de cárcel en Sancti Spíritus por las protestas del 11 de julio, ni siquiera pisaron la calle ese día.

Según la sentencia de su proceso, firmada el pasado 18 de enero y a la que ha tenido acceso 14ymedio este lunes, quedó probado que lo que hizo Pérez Colón, dentro de su casa y el 16 de julio, fue realizar una transmisión directa "a sus contactos" –ni siquiera en redes sociales– en la que refirió como "singao", "narizón de pinga", "hijo de puta" y "cabrón de pinga" al mandatario Miguel Díaz-Canel, lo cual, prosigue el texto "manifestó por varios minutos".

Con él se encontraban sus amigos Cristian Enrique García Rodríguez, Ernesto Alexis Rojas Pérez y José Antonio Rojas Pérez, que también fueron detenidos pero no condenados, y que testificaron en su contra, tal y como se desprende del documento jurídico.

Ese video fue precisamente utilizado por la televisión nacional cubana para desprestigiar a los manifestantes. En un post publicado antes del juicio a los tres detenidos, que tuvo lugar el 27 de diciembre, el activista espirituano Néstor Estévez denunciaba que esas imágenes, así como mensajes usados para incriminar a los procesados, "procedían de audios privados de un grupo de WhatsApp al que accedió el G2 tras intervenir los teléfonos de los participantes del grupo".

Gracias a "la certificación de la Empresa de Telecomunicaciones", Etecsa, "conocimos la propiedad de las líneas telefónicas correspondientes a los acusados"

En la sentencia, puede leerse, en efecto, que gracias a "la certificación de la Empresa de Telecomunicaciones", Etecsa, "conocimos la propiedad de las líneas telefónicas correspondientes a los acusados, dispositivos que fueron utilizados por estos en la perpetración de estos sucesos y lo determinamos por los dictámenes periciales aportados sobre peritaje informático criminalístico de los recursos y contenidos publicado en internet".

Según consta en el documento legal, Pérez Colón, de 22 años, creó un grupo en WhatsApp con el nombre de "Todos por la libertad", al que invitó a los otros dos encausados, Yoel Castillo, de 21 años, y Yoanderley Quesada, de 25, que aceptaron la solicitud. En ese grupo, el primer condenado envió mensajes "instando a emplear botellas incendiadas nombradas 'cocteles molotoff [sic], tornillos, piedras lanzadas con tira flechas o tenedores con filo ante la presencia de los miembros del Ministerio del Interior y otras instituciones encargadas de preservar el orden social en la ciudad espirituana".

Mediante esa vía, prosigue el texto, contactó "al usuario nombrado 'Yuma Walter' a quien le envió un mensaje en el que decía 'estoy localizando gente para armar un buen equipo'", y a través de Messenger, escribió al usuario "Irete Amir Olmo Eleguasito Bernal" diciéndole "estoy buscando gente de Bayamo, Kilo 12, esto es fuego contra la PNR, Díaz Canel singao".

Otro grupo que creó en WhatsApp, siempre según la sentencia, es "Todo por la libertad EUA", a los que integró "a los ciudadanos Lisandra Enrique Guerras y Pedro Amir Tanquero Bernal, ambos residentes en el exterior del país".

No hay constancia de que los convocados organizaran ninguna acción violenta, más que dirigirse, como habían anunciado en el grupo, a la casa de Pérez Colón

La nombrada Lisandra, refiere la sentencia, "accedió al grupo y publicó varias imágenes fotográficas en las que se observó cocteles molotoff [así escrito en el texto legal], tornillos y tira flechas y escribió 'usen esto, no se dejen amedrentar, no tienen armas, pero sí hay formas, no dejen que se lleven a nadie, tírenle con flechas, métanle cuchillo, ustedes son más que la partía de policías chivatones estos'".

No hay constancia de que los convocados organizaran ninguna acción violenta, más que dirigirse, como habían anunciado en el grupo, "todos para casa de Villalla" (así escrito Biyaya, el apelativo por el que es conocido por sus amistades Pérez Colón). Tampoco hay rastro de la acusación recogida en el listado de presos que mantiene el colectivo Justicia 11J, según la cual Pérez Colón habría apedreado una tienda MLC cercana.

No obstante, Pérez Colón, que tenía antecedentes de robo con fuerza por el que había cumplido varios años de cárcel, fue condenado a 5 años en total por asociación para delinquir y desacato, y Quesada Marín y Castillo Cervantes, solamente por asociación para delinquir, a dos años de cárcel el primero y un año y diez meses el segundo (descontando en el caso de Castillo y de Pérez los meses de prisión preventiva).

A todos ellos, además, se les decomisó sus teléfonos celulares.

Por otra parte, 14ymedio también accedió a otra sentencia inédita de Sancti Spíritus, la que condenó, el pasado 18 de octubre, a Luis Mario Niedas Hernández a tres años de cárcel por "desacato de carácter continuado".

"Que los metieran presos a todos, que el Ministro de Cultura es un descarado, que los agentes de la Seguridad del Estado eran la inseguridad del Estado y terroristas de estado", "que el presidente del país es un ladrón, un demagogo"

El relato de los hechos en el documento indica que lo que hizo fue realizar tres transmisiones directas, el 29 de enero, el 10 de julio y el día siguiente, en las que profirió, entre otras expresiones, "que los metieran presos a todos, que el Ministro de Cultura es un descarado, que los agentes de la Seguridad del Estado eran la inseguridad del Estado y terroristas de estado", "que el presidente del país es un ladrón, un demagogo" o, refiriéndose a los dirigentes de Cuba, "que eran unos vividores, descarados, corruptos, se roban todos los recursos del país y lo depositan en el extranjero, los hijos de putas que dirigen este país, que viven como capitalistas".

Niedas Hernández, tal y como explicó a este diario el activista espirituano Néstor Estévez, fue el único de los 42 detenidos en Sancti Spíritus que verdaderamente salió a la calle el 11 de julio.

Su sentencia dice que fuera de su casa, realizó una directa en la que dijo: "Díaz-Canel singao, queremos un país, no una finca dirigida por cuatros hijos de puta" y que, posteriormente, "se dirigió hasta las proximidades de los edificios ubicados en los Olivos I, en el municipio y provincia de Sancti Spíritus y de allí se encaminó hacia los edificios multifamiliares números 2 y 3 ubicados próximos a la instalación del Gobierno Provincial y comenzó a referir en voz alta entre otras frases 'abajo Díaz Canel, Díaz Canel hijo de puta, me cago en Díaz Canel, Díaz Canel singao'".

Niedas ha vivido en la prisión de Nieves-Morejón, donde se encuentra, aislamientos en celdas de castigo y malos tratos.

De 31 años, el joven fue detenido el 11J, pero antes ya había sido acosado y presionado por mostrarse activo políticamente. Él mismo lo contó en una crónica publicada por Yucabyte días antes de aquel domingo de protestas. "Mi activismo, como el de muchos, comenzó a partir de las presiones del régimen", escribía. "Bastó que apoyara en redes sociales las causas que defienden el Movimiento San Isidro y el grupo 27N para que me cayera encima el peso de la arbitrariedad de esta dictadura. Porque sí, publicar un simple post en Facebook en Cuba que no cuente con el beneplácito del Gobierno, implica casi lo mismo que pararse con un cartel frente a la sede del Partido Comunista (PCC) provincial pidiendo la renuncia del presidente. No hay libertad, ni siquiera en el ciberespacio".

