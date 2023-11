Confirman la apertura de una tienda rusa en 2024, sin aclarar si se pagará en pesos cubanos o en divisas

La prensa oficial se hizo eco este domingo del anuncio de la apertura de una tienda de productos rusos en La Habana, un proyecto entre la marca RusMarket y la estatal Cimex que ya había sido adelantado hace ocho meses pero ahora tiene una fecha tentativa: marzo de 2024.

A ese momento emplazó Evguéni Meytes, representante de la empresa, durante su visita a La Habana con motivo de la Feria Internacional de La Habana (Fihav), que concluyó este sábado.

"Con la Isla tenemos relaciones muy fraternas. La dirección de nuestro país, el año pasado, dijo que teníamos que fortalecer los vínculos mutuos y una de las expresiones de esa consolidación es la apertura de ese comercio. Estamos felices de mostrar aquí elaboraciones de alta calidad para el mercado cubano", dijo en el momento en que anunció a Sputnik la apertura de la tienda, que venderá conservas de carnes y vegetales, chocolates, y champán de la firma Abrau.

Para conocer estos datos, así como el de la probable ubicación de la tienda, que podría ser en Yumurí (esquina Belascoaín y Carlos III) o en Cuatro Caminos, según Meytes, hubo que leer la prensa moscovita. Cubadebate apenas recoge las palabras del director general de RusMarket, Alexander Belchikov.

Para conocer estos datos, así como el de la probable ubicación de la tienda, que podría ser en Yumurí (esquina Belascoaín y Carlos III) o en Cuatro Caminos, según Meytes, hubo que leer la prensa moscovita

"El proyecto RusMarket está pensado a largo plazo e incluye la apertura de la primera tienda de productos rusos en la isla, pues la mayor parte de la población cubana recuerda estas mercancías, por lo que crearemos una empresa conjunta que comenzará a funcionar antes de que finalice el 2023", dijo, sin embargo.

El empresario habló de una enorme gama de productos que van más allá de la alimentación, aunque eso sería una segunda fase que abarcaría repuestos para automóviles, maquinaria, equipos y materiales de construcción, electrodomésticos, textiles y prendas de vestir.

"Queremos introducir productos rusos en el mercado cubano y, de la misma manera, servir como puerta de entrada a Rusia para los productos cubanos. Nuestra empresa pretende convertirse en un vínculo entre los dos países", dijo Belchikov, que habló de las intensas relaciones entre la Isla y el gigante euroasiático, tanto a nivel gubernamental como empresarial.

Pero a la noticia le falta lo más importante, a juicio de los lectores, que se han lanzado en tromba a pedir información sobre la moneda en que se cobrarán los productos. "La notícia está incompleta, como de costumbre. Le faltó la parte de en qué moneda los cubanos de a pie podremos adquirir estos necesarios productos. A mi juicio no creo que sea en CUP y sí en dólares", admitía un lector de Cubadebate.

La sensación de que no ha lugar a otra opción recorre las decenas de comentarios a la nota, por las experiencias pasadas y el razonamiento que hace la mayoría de ellos sobre la inutilidad de la moneda nacional. "¿Y qué van a hacer los rusos con el CUP recaudado? ¿Ir a Moscú a comprar más mercancía con esa moneda? No me parece", señala uno.

"Tendrá que ser en MLC (moneda libremente convertible), ya que es la única manera que el proveedor recoja sus gastos y ganancias", razonaba otro. "Pero claro, es elemental. ¿Para qué va a querer RusMarket vender en CUP, que van a hacer con el CUP, seguir abasteciendo ese mercado?", respondía otra.

El rechazo a esa evidencia está presente en muchos otros mensajes que dan la bienvenida a la iniciativa siempre que no sea en divisas ya que, señala otro lector, "todos estamos bien necesitados y debe pensarse en proteger a toda la población, de lo contrario no resolveremos nada". Las dudas sobre si la tienda será mayorista o minorista y la indignación por que toda nueva oportunidad esté en la capital también abundan en la nota.

"Tendrá que ser en MLC (moneda libremente convertible), ya que es la única manera que el proveedor recoja sus gastos y ganancias"

Los rusos, mientras tanto, están centrados en su propio negocio. En el evento estuvo también Olga Sidorik, gerente de exportación del grupo de bebidas alcohólicas Ladoga, que resaltó el potencial de Cuba como receptor de esos productos, pensando en el turismo.

"Tenemos muchos años de amistad y creemos que podemos hacer buenos negocios aquí. Todavía no hemos establecido nada, pero hay varias negociaciones previstas para esta feria. Esperemos a nuestro regreso lograr la concreción de algunas, pues existe mucho potencial para la venta de nuestros productos", dijo a Sputnik.

Entre enero y octubre, unos 146.305 turistas rusos viajaron a Cuba, aumentando en 3,5 veces la cantidad de viajeros en el mismo período de 2022 según la Asociación de Turoperadores de ese país, que aspira a recuperar cifras previas a la pandemia, como los 178.000 recibidos en 2019. Sin embargo, ya ese año empezó a notarse un trasvase de los viajeros a otros destinos como República Dominicana, con una oferta similar pero más prestaciones que la –cada vez más– empobrecida Isla.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.