Confusión por el reingreso a prisión de Andy García después de su excarcelación

Andy García Lorenzo, uno de los presos del 11J excarcelados en Santa Clara el pasado miércoles, fue detenido este lunes nuevamente y su situación es confusa aunque, según las últimas informaciones, la medida de régimen abierto que se le había otorgado fue revocada y deberá volver a la prisión.

Su hermana Roxana García Lorenzo contó ayer a través de Facebook, en una entrecortada conexión, que por la mañana había llegado una citación a la casa indicando que Andy García debía dirigirse al tribunal para que le notificaran la fecha de entrada en un campamento para cumplir el resto de su condena. El mismo mensaje le llegó al resto de los excarcelados en sus mismas condiciones.

Andy García se dirigió al lugar indicado, donde le comunicaron que este martes a las 2 de la tarde tenía que ingresar en El Jabú, el campo de trabajo en el que debía continuar la condena. Poco después, el joven se dirigió a la prisión de Guamajal en compañía de su padre, Nedel García Pacheco, para recoger algunas pertenencias que aún tenía allí. En el camino de regreso a casa, a donde se dirigían en moto, ambos fueron detenidos "para conversar" y se los llevaron a la 5ª Unidad de Santa Clara, según la activista Saily González Velázquez.

Roxana García, que se dirigió al centro de detención a buscar explicaciones, denunció que fue tratada "como un perro". "Después de esto, sale mi hermano descalzo, esposado con varios oficiales de la Policía. Descalzo, eso fue increíble: todos callados. Mi hermano fue el que comenzó a decirme 'me revocaron, me revocaron'. Es lo único que me decía Andy, con tremendo genio", relató.

"Yo estoy tranquila porque pronto llegará la hora de ustedes. La familia de ustedes deberá pasar por todo esto por culpa de ustedes. ¿Qué pasa que Andy está en la enfermería? Antes de todo esto Andy tenía que hacerse pruebas por problemas de salud con sus riñones. Está orinando sangre. No le permitieron ni siquiera hacerse esas pruebas", afirmó.

Pedro López, suegro de Roxana García, dijo: "esto es Patria y Vida hasta que se acabe. El juicio fue un circo, tuvieron que bajarle la sentencia porque se dieron cuenta que no tienen una prueba contra Andy y mira lo que hacen ahora: lo detienen arbitrariamente y se lo llevan. Después no quieren que uno diga que esto es una dictadura. Es una dictadura, no tiene otro nombre. Vivimos en una dictadura".

Andy García Lorenzo, de 24 años, había sido condenado a cuatro años de prisión el pasado 10 de enero, junto a otros 15 manifestantes que salieron el 11 de julio a las calles. La Fiscalía pedía para él originalmente siete años de cárcel por desórdenes públicos, desacato y atentado.

Tras apelar la sentencia, el pasado miércoles fue "liberado momentáneamente", en espera de "seguir cumpliendo su sentencia en un abierto", anunciaron sus familiares, que ya en aquel momento advirtieron que, aunque estaban felices por estar a su lado, sabían que la lucha no había terminado.

García Lorenzo había denunciado en una entrevista publicada por Cubanet que en los pocos días que llevaba en la calle estaba siendo sometido a una vigilancia constante –"¡Seguimiento! Una caravana. Me siguen a todas partes. Es increíble cómo gastan recursos"–, pero se mostraba muy orgulloso de su participación en las protestas del 11J.

"Cómo me voy a arrepentir del hecho más orgulloso de mi vida, de todos los cubanos, el día más feliz de la historia, el día en que el pueblo se levantó contra el opresor", afirmó.

El joven también habló, horas antes de su detención y en un vídeo difundido en redes sociales, del juicio a Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Osorbo, que comenzó este lunes y finaliza, previsiblemente, hoy martes. "El juicio ese está más que hecho. La injusticia impera en este país. Nosotros que hemos pasado por esos juicios, eso es burla. Ellos van a tratar de intimidar al pueblo con ese tipo de juicio".

"El Movimiento San Isidro ha sido la inspiración de que sí pueden suceder futuras cosas, futuros movimientos para crear al final un partido que realmente se cargue al régimen castro-comunista y acabar de que exista en este país el pluripartidismo. Libertad para mis hermanos y ojalá realmente se haga justicia y los liberen", agregó.

