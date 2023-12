Conmoción en un poblado de Santiago de Cuba por el asesinato de una niña de 15 años

El asesinato de Dorka Velázquez Casal, de 15 años de edad, ha conmocionado al poblado rural de Aguacate, perteneciente al municipio de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Las plataformas de seguimiento a los feminicidio también denunciaron este viernes la muerte de Beatriz García, asesinada en Bayamo, que eleva a 79 el número de víctimas de violencia machista en Cuba en 2023.

Según el usuario Jeissy Borrell Gámez, uno de los perfiles de Facebook citados por Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTC) para verificar la muerte de Velázquez, la menor fue violada y degollada con un arma blanca. Así mismo Borrell publicó una foto del presunto asesino, habitante también de Aguacate, a quien identifica con el sobrenombre de Pipito, quien, asegura, ya ha sido detenido por la Policía.

YSTC también confirmó el feminicidio de Beatriz García, cometido el pasado 22 de noviembre, en su hogar, en el poblado de El Horno, Bayamo, en la provincia de Granma, a manos de su ex pareja, quien luego se suicidó. A la víctima le sobreviven tres hijos, dos mayores de edad y un menor.

En un mensaje publicado en la red social X este 1 de diciembre, YSTC alerta "una vez más de las consecuencias horrendas de la inacción del Estado en la prevención de la violencia de género".

Según el más reciente Mapa Latinoamericano de Feminicidios difundido en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Cuba es el país con un mayor aumento en la cantidad de feminicidios, al pasar de 20 casos en el primer semestre de 2022 a 50 en el mismo período de 2023, es decir, 150% más..

Paula Spagnoletti, una de las coordinadoras del Mapa, en conversación con el medio Télam, explicó que según YSTC y el Observatorio de la revista feminista cubana, Alas Tensas, "existe un alza en las verificaciones y no en la cifra de feminicidios, pues no se dispone de una cifra oficial base y actualizada que marque un referente".

El Gobierno cubano no produce informes, lo que implica que las organizaciones se encargan de verificar los feminicidios por su gestión y, además, no poseen datos para comparar. A ello se añade el silencio de la prensa oficialista que publica estos hechos escasamente y en la mayoría de las ocasiones no los cataloga como feminicidios.

El periódico Girón reconoció que en Matanzas fueron asesinadas siete mujeres en el primer semestre de 2023

Aunque recientemente los medios oficialistas Girón y 26, de Matanzas y Las Tunas, respectivamente, rompieron el silencio al respecto. Girón reconoció que en la provincia fueron asesinadas siete mujeres en el primer semestre de 2023. Las víctimas tenían entre 20 y 57 años de edad y las causas de deceso más recurrentes fueron las heridas causadas por armas blancas.

Por su parte, 26 publicó que la Fiscalía de Las Tunas, durante este año, ha abierto más de 200 procesos legales por "amenazas, lesiones, agresiones sexuales y asesinatos" de mujeres y niñas.

Ambos medios reconocen que los feminicidios van "tristemente en aumento" ante la indiferencia de las autoridades y el silencio de la prensa oficialista.

