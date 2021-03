Convocan a los trabajadores de Cuba Ron a dar la batalla a golpe de 'likes' en internet

La batalla ideológica se ha instalado en los "me gusta" de las redes sociales. En Santiago de Cuba los trabajadores estatales están siendo convocados a reuniones en los últimos días para que den like en las publicaciones oficiales y también para desaprobar el contenido crítico contra el Gobierno que se publique en internet.

"Nos reunieron para advertirnos que tenemos que dar like a todo lo que sea a favor de la revolución", comentó a 14ymedio un trabajador de la corporación estatal cubana Cuba Ron S.A que prefirió el anonimato. "Aclararon que teníamos que votar en negativo a todo lo que fuera irrespetuoso con los líderes cubanos, el Partido y la situación que se vive en el país".

Pero las reuniones no quedan en promover "me gusta", sino que también advierten a los empleados estatales de posibles represalias si favorecen con sus votos online alguna publicación contestataria. "Lo vamos a saber y les pedimos que ustedes mismos cada vez que vean a un trabajador de los nuestros compartir o dar like a una de esas campañas de desprestigio, nos avisen".

"No me gusta y, además, mi acceso a internet me lo pago yo, pero no quiero perder mi trabajo", asegura el empleado de la casa ronera. "Soy militante del Partido y revolucionario pero no entiendo por qué ahora tenemos que hacer esto. Se supone que el que quiera defender el proceso lo haga porque le nace, no porque lo mandan a hacerlo".

Con un creciente desempleo, debido a la paralización de muchas actividades privadas por la pandemia, perder el trabajo es la peor noticia que podría recibir un trabajador de una de las pocas industrias que sigue produciendo en la ciudad. "Estos son los frijoles de mi familia. Si me dicen que tengo que hablar mal de la caperucita roja y bien del lobo, lo hago igual".

Una funcionaria de educación santiaguera confirmó a este diario que las reuniones de exhortación "se harán en todos los centros laborales de la provincia porque esto es una prioridad ahora mismo. Estamos siendo atacados constantemente a través de las redes y no podemos ser ingenuos", puntualizó.

"Las reuniones se están haciendo presenciales pero tomando todas las medidas para evitar contagios por covid-19", asegura la funcionaria. "Tenemos que estar más fuertes que nunca para cuando hagamos en abril nuestro octavo congreso del PCC, ahora la batalla ideológica es en las redes como han dicho nuestros dirigentes, así que hay que pelear duro ahí".

La reciente publicación del videoclip Patria y Vida, que ya superó los dos millones de visualizaciones en YouTube, generó la difusión de un marco para Facebook con el título de la canción que ha sido respondido por el oficialismo con otro similar pero que enarbola la consigna "Patria o Muerte", creada por Fidel Castro.

Varios trabajadores estatales y estudiantes vinculados a centros docentes denunciaron haber sido víctimas de presiones luego de colocar en sus redes el marco de "Patria y Vida". Llamadas de advertencia y amenazas son algunas de las represalias que han sufrido, según testimonios recogidos por este diario.

Las autoridades se han tomado muy en serio la nueva cruzada en internet, especialmente en las últimas semanas, y ha contraatacado con una intensa campaña en los medios oficiales en la que difaman a activistas, artistas y periodistas independientes acusándolos de "mercenarios" y "enemigos de la patria".

