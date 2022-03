Copa intenta calmar los ánimos y promete "flexibilidad" para los viajeros cubanos hacia Panamá

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció este jueves que ofrecerá flexibilidad para que los cubanos afectados por la entrada en vigor del visado de tránsito puedan reprogramar sus vuelos. La noticia del requisito de un nuevo documento, que saltó este miércoles, ha provocado un auténtico terremoto en los alrededores de la Embajada de Panamá en La Habana, donde se han congregado cientos de afectados reclamando soluciones los dos últimos días.

"Ante esta situación, Copa Airlines ofrecerá flexibilidad para pasajeros que necesiten modificar sus planes de viaje para poder cumplir con los nuevos requerimientos. Para reprogramar su viaje, puede contactar a nuestro Centros de Reservaciones o visitar nuestras oficinas de ventas", ha explicado la compañía en un comunicado difundido la noche de este jueves.



Copa accede así a flexibilizar los cambios de billetes, un trámite no tan sencillo anteriormente, después del escándalo generado por la intempestiva decisión de Panamá de exigir el visado de tránsito

La nota recuerda que el requisito de visa de tránsito para los cubanos entra en vigor el 13 de marzo, por lo que no están afectados quienes viajen con anterioridad. Tampoco habrá problemas para quienes vuelan a partir del 31 de marzo, ya que hay plazo suficiente para conseguir una cita consular en la que obtener el documento. Los problemas son para quienes tenían pasajes entre el 13 y el 30 de marzo, que deben cambiar su boleto.

La visa de tránsito da derecho a permanecer en territorio panameño 24 horas, tiene un costo de 50 dólares y se debe solicitar al menos 15 días hábiles antes del viaje en el consulado del país de origen.

También existen algunas excepciones. Quienes tienen visa o residencia en vigor de Canadá, Estados Unidos, Corea, Japón, Reino Unido, Singapur y cualquiera de los países de la Unión Europea no necesitan el documento. Ese visado debe ser múltiple y haber sido utilizado previamente, además de tener una vigencia no inferior a 6 meses en el momento de llegar a Panamá.

Cientos de cubanos afectados han pasado dos días apostados ante el consulado del país en La Habana provocando, en la primera jornada, un gran caos de llantos, gritos y empujones. La segunda, este jueves, fue controlada por la Policía cubana, que estableció un fuerte cerco para mantener el gentío apartado a varias cuadras de la sede diplomática y desviando el tráfico para evitar que se repitiera la confusión del día anterior.

Sin embargo, no es previsible que la medida consiga calmar del todo los enfurecidos ánimos. Muchos cubanos han visto una vía de desahogo en la página de Facebook de la Embajada panameña, donde ya habían protestado por la reprogramación forzosa. "No entiendo como se puede implementar una medida de esa índole sin previo aviso y sin dar un margen de tiempo para que los ciudadanos puedan realizar los trámites correspondientes. (...) ¿Acaso no saben lo engorroso de reprogramar un vuelo más si tienen conexión dos aerolíneas diferentes? Es una gran falta de respeto a los ciudadanos", lamentaba una pasajera.

Para algunos usuarios, la solución no pasa por reprogramar, sino por una moratoria que permita viajar sin el documento hasta que se logre adaptar las citas. "Yo tengo pasaje de hace 2 años y cada vez que se está acercando el vuelo pasa algo (...) Que dejen volar marzo completo", pedía otra.

Numerosos cubanos se han quejado también de que, quienes no residen en La Habana tienen, además, que contar con viajar a la capital para solicitar el nuevo documento, lo que complica aún más la situación. Son centenares los mensajes que se acumulan en las redes de la Embajada implorando que se aplace el requisito o se proceda a facilitar el documento directamente en el aeropuerto tras pagar la tasa.

Las autoridades cubanas están aprovechando la crisis generada por la adopción de esta medida para eludir cualquier responsabilidad y achacársela al Gobierno panameño, por implementar el requisito, y a EE UU, por "incumplir los compromisos migratorios" al no entregar las visas pactadas en décadas anteriores y "estimular la inmigración irregular".

"La Revolución no los deja abandonados y los apoya", gritó el funcionario, aclamado por los presentes. "Es un placer estar aquí con ustedes"

Así se ha expresado la prensa y lo alentó la noche del miércoles el vicepresidente del Consejo Provincial de La Habana, Orestes Llanes Mestre, que se colocó junto a los ciudadanos que reclamaban soluciones presentando al Gobierno cubano como mediador.

"La Revolución no los deja abandonados y los apoya", gritó el funcionario, aclamado por los presentes. "Es un placer estar aquí con ustedes. Reconocer que estamos aquí y sabemos que nos vamos a dirigir a personas muy correctas que están reclamando un derecho que les asiste", continuó. "Nuestro ministerio de Relaciones Exteriores está negociando con el Gobierno panameño, es decir, que ustedes no están solos en esta batalla", finalizó entre aplausos.

Desde que el Gobierno de Nicaragua aprobó en noviembre la exención de visados, ese país se ha convertido en el punto de partida para miles de cubanos que comienzan allí su camino hacia el exilio. Pero para llegar a Managua por la vía terrestre es imprescindible atravesar Costa Rica, que intentó cortar el enorme flujo exigiendo visado de tránsito en febrero, incluso para quienes llegan en avión desde Panamá con una escala en San José.

La medida del Gobierno de Daniel Ortega, presumiblemente en connivencia con La Habana, ha sido denunciada por el exilio cubano como un método de presión de ambos regímenes para crear un nuevo Mariel en cámara lenta hacia Estados Unidos.

