Crece la desesperación de la pareja cubano-rusa que solicita el asilo político en Trinidad y Tobago

Plantados frente a las puertas de la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Puerto España, Trinidad y Tobago, a la espera de que los atiendan y se les otorgue asilo político, el cubano Carlos Jiménez y Daria, su esposa de nacionalidad rusa, enviaron este miércoles un mensaje a 14ymedio: "Vamos a salir a luchar por nuestros derechos humanos".

En perpetua tensión, ambos jóvenes escaparon de San Petersburgo, donde Carlos estaba a punto de ser reclutado por el Ejército ruso para luchar contra Ucrania, y luego de La Habana, donde tenía residencia oficial. Las contradicciones ideológicas con su familia, afín al régimen, y el acoso creciente de la Seguridad del Estado, hicieron que la pareja se pusiera nuevamente en movimiento, esta vez hacia Trinidad y Tobago, con la esperanza de ser reconocidos como refugiados.

"Cada día es una nueva batalla para la supervivencia", cuenta Carlos, que había previsto las dificultades que sufrirían en el exilio, pero no la gravedad de la situación en su país de acogida. "Aunque el Gobierno de Trinidad y Tobago firmó los convenios de la ONU sobre refugiados, no los ratificó, y por eso no los cumple", resume.

"Aunque el Gobierno de Trinidad y Tobago firmó los convenios de la ONU sobre refugiados, no los ratificó, y por eso no los cumple"

El peor escenario posible, lamenta, es la deportación. "Eso sería para nosotros fatal porque nos separarían y enviarían a nuestros países donde no estaríamos a salvo y nos pueden arrestar", asegura.

En el caso de que Carlos fuera enviado de vuelta a La Habana, la policía política podrá tomar represalias contra él, ya que, recuerda el joven, antes de abandonar el país identificó y expuso a varios agentes del régimen: Juan Carlos Fonseca, de quien afirma que "deporta a unos cubanos y les niega la entrada a otros", y Edel Alfaro Jiménez, un conocido oficial al que él puso "rostro". Todo podría facilitarse con una actitud más enérgica de Naciones Unidas, pero hasta ahora todo ha sido "sólo palabras y nada de protección".

Para colmo de males, la pareja fue expulsada del lugar donde habían estado viviendo hasta ahora, tras sufrir "una estafa" por parte de los propietarios. "Tuvimos que dormir con ratas tres noches seguidas", relata Carlos. Al denunciar la situación en la Living Water Community –"el brazo derecho de Acnur en Trinidad"–, los funcionarios parecieron sugerir que los propietarios de la vivienda tenían razón. Carlos los encaró y recordó que, como solicitantes de asilo, también tenían el derecho de ser tratados como seres humanos.

Lograron hospedaje por dos noches, pero este miércoles tenían que buscar otro lugar para quedarse, dice el joven. "Todavía hoy no sabemos dónde vamos a dormir".

Algunos exiliados cubanos en Trinidad y Tobago les han brindado ayuda y alimentos. "No tienen mucho, pero lo que tienen lo comparten. Han hecho su vida aquí después de dejar la Isla", describe.

Además de la insistencia en la oficina de la Acnur, Carlos ha lanzado una serie de tuits llamando la atención sobre su caso e interpelando a las autoridades de Naciones Unidas. "Ellos pueden y deben ayudarnos, si todo lo que expresan públicamente no son palabras vacías y verdaderamente les importa lo que les sucede a las personas refugiadas", dice, y añade que su objetivo es lograr el resentimiento de él y Daria en un país donde no corran riesgo de ser deportados.

"Cuba y Rusia son unas dictaduras muy peligrosas y capaces de cualquier cosa. Estamos todos en peligro y esas organizaciones deben asumir su responsabilidad para con nosotros"

Las opciones que ofrece Trinidad y Tobago son Canadá, Estados Unidos y Australia, pero estos países aún no se han pronunciado. Su prioridad es la salud de Daria, a quien la tensión de estos días ha afectado especialmente. "Ella no aguanta otra noche como aquellas que pasamos en la calle. Este país tiene un índice de crimen muy alto", advierte.

Con su familia en La Habana Carlos ya no mantiene contacto alguno. Los agentes del régimen, dice, continúan atacándolos en las redes sociales. "De Cuba solo sé lo que leo en las noticias y eso ya me preocupa bastante. Vladímir Putin ya perjudicó a su pueblo y va a hacer lo mismo con el nuestro", expone.

El acercamiento a toda velocidad del Gobierno cubano con el Kremlin tuvo su clímax hace varios días, cuando Miguel Díaz-Canel manifestó el "apoyo incondicional" del régimen en el "enfrentamiento" de Rusia contra Occidente, a la vez que el enviado de Putin, Dmitri Chernishenko, sugería hacer "algunos cambios en la legislación de Cuba", para acomodarse mejor a la "hoja de ruta" de Moscú.

"Nosotros ya vimos a Putin destruir su propio país poco a poco", argumenta Carlos. "Esta es nuestra opinión personal, pero me parece que Raúl Castro y su marioneta –Díaz-Canel– con tal de obtener el apoyo de Putin y seguir en el poder van a entregar lo que sea, incluso la vida de cubanos. De nuevo se enriquece un pequeño grupo de oligarcas (el sistema cubano en eso es igual que el ruso) y el precio lo paga el pueblo con sangre, sudor y lágrimas. Por la posición geográfica de Cuba esta alianza es un peligro a nivel mundial. Eso es lo que quisiera yo que se entendiese a nivel de organizaciones internacionales. Cuba y Rusia son unas dictaduras muy peligrosas y capaces de cualquier cosa. Estamos todos en peligro y esas organizaciones deben asumir su responsabilidad para con nosotros".

De momento, hay un resquicio para la esperanza: "Ayer tuvimos una reunión con un representante dándole más detalles de nuestro caso", asegura. "Espero que pronto me vuelvan a contactar. Lo que hace falta es que las organizaciones entiendan lo urgente que es y que dependemos de su reacción".

A la hora de comer, escribía a este diario, desanimado: "Todos los funcionarios de Acnur se marchan en sus autos de lujo y nosotros seguimos aquí sin haber siquiera comido. Las únicas personas decentes aquí son algunos guardias de seguridad".

