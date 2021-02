"La primavera de una Cuba nueva está llegando y es imparable", asegura un sacerdote cubano

El sacerdote camagüeyano Alberto Reyes ha vuelto a emitir duras críticas sobre la situación que viven actualmente los cubanos. En un texto publicado este domingo en su cuenta de Facebook, el religioso advierte que "este pueblo lleva mucho tiempo dando signos de que no quiere una continuidad".

Reyes describe a la población cubana como cansada "de este estéril ‘espíritu de revolución’, de un absurdo ‘resistir y vencer’, de ‘hacer más con menos’, de ‘batallas de ideas’, de ‘aquí no se rinde nadie’, de ‘socialismo o muerte’, e incluso de ‘patria o muerte’". También lamenta que la Isla haya estado sumida "años y años entre eslóganes de guerra, mientras añoramos tiempos de paz".

"No veo a un pueblo deseoso de dar su vida para construir una revolución, sino a un pueblo desesperado por que la llamada ‘revolución’ le dé respiro para construir su vida", añade el sacerdote quien ha cobrado notoriedad en los últimos meses debido a sus periódicas reflexiones publicadas en las redes sociales.

"A ustedes, que tienen las riendas del poder político de esta Isla, ¿no ven a este pueblo clamar por un cambio?", escribe

En una parte de su texto el religioso se dirige a las autoridades cubanas. "A ustedes, que tienen las riendas del poder político de esta Isla, ¿no ven a este pueblo clamar por un cambio? ¿No van ustedes a tener el coraje y la inteligencia de iniciar esos cambios, de modo que pueda lograrse una transición pacífica y podamos todos al final llegar a un acuerdo desde la paz?"

Para ese añorado cambio económico y político, Reyes considera que "lo mejor, lo más sensato, amén de lo más elegante, sería una propuesta desde las estructuras de poder. Porque cuando los ríos se desbordan, sólo dejan a su paso destrucción y muerte".

En los textos que difunde a través de Facebook, el religioso ha cuestionado con anterioridad que en Cuba solo pueda existir una ideología, un solo partido, una sola forma de educar, y ha denunciado el "gran teatro" que es hoy la Isla, "donde nos mentimos unos a otros como parte de una obra que ya no necesita ser ensayada".

"¿Es que no ven? ¿Es que no escuchan? ¿Es que no comprenden que no podemos seguir así, y que en un país a la deriva nadie está a salvo, ni ustedes ni sus hijos?", continúa cuestionando Reyes en su más reciente publicación. "¿Es que no ven que ya nadie confía en que estamos en ‘el camino correcto’, ni que lograremos construir una sociedad feliz y próspera? ¿Lo creen ustedes?"

"¿Y si todos nos hacemos un poco más humildes y reconocemos que necesitamos un cambio de rumbo, un espacio nuevo en el que todos tengan cabida?"

"¿Y si todos nos hacemos un poco más humildes y reconocemos que necesitamos un cambio de rumbo, un espacio nuevo en el que todos tengan cabida?", propone el camagüeyano y, en pocos minutos, su reflexión ya acumulaba decenas de comentarios de apoyo. "El cubano no es un pueblo rencoroso, y lo ha demostrado. La tónica de los reclamos de este pueblo no deja de ser la del diálogo y la inclusión".

"No queremos violencia, no queremos gritos, no queremos descalificaciones, no queremos actos de repudio. Pero tampoco queremos someternos más, tampoco queremos convertir nuestra vida en una mentira, tampoco queremos que se siga insultando nuestra inteligencia", apunta.

Reyes concluye su texto recordando unos versos de Pablo Neruda: "Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera". Una cita a la que añade: "Creo, profundamente, que la primavera de una Cuba nueva está llegando, y que es imparable". Además, describe ese momento como de "armonía, color, luz, gozo, paz".

El pasado año una de las crónicas publicadas por Reyes causó gran impacto porque pedía al pueblo que dejara de tener miedo

El pasado año una de las crónicas publicadas por Reyes causó gran impacto porque pedía al pueblo que dejara de tener miedo, que no cayera en divisiones, y se dirigió a los obispos católicos, cuyo "silencio" sufría. "Este país necesita un cambio, necesita una transición, necesita vivir y dejar de arrastrar la existencia, y en este momento, en mi opinión, solamente la Iglesia católica está en condiciones de liderar un diálogo y de proponer una transición", sentenció entonces.

Sus críticas le valieron un ataque en la prensa oficial cubana que cuestionó que algunos sacerdotes de la Iglesia católica utilizaran "los púlpitos para lanzar fuertes cuestionamientos a la Revolución cubana, culpándola de la crisis económica que atraviesa el país, sin tocar a su verdadero responsable, Estados Unidos".

