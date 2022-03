Cuba celebra el Día Mundial del Agua con más de 6.000 salideros en sus acueductos

Casi un millón de cubanos tienen problemas de abastecimiento de agua, según admitieron las autoridades este lunes, víspera del Día Mundial del Agua. En la prensa oficial, José Antonio Hernández Álvarez, director general de Agua, Saneamiento y Drenaje Pluvial, ha desglosado qué clase de circunstancias se dan en cada caso y ha aportado un dato alarmante: los salideros se han duplicado respecto a su dato histórico.

Existen más de 6.000 fallas por las que se pierde el agua. Y eso solo ateniéndose a los que están contabilizados. La cifra es casi el doble del récord aportado anteriormente y el 50% están en la capital. En 2015, la presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Inés María Chapman Waugh sostuvo que cada año se perdían unos 3.400 millones de metros cúbicos de agua por estas grietas. Aunque no se han actualizado estos datos, teniendo en cuenta lo confirmado este martes, se podrían estar perdiendo unos 7.000 millones de metros cúbicos de agua de esta forma.

Puesto que en Cuba existen más de 4.000, deberían comprarse en torno a 400, pero "en los últimos tres años no se ha podido adquirir ni cien"

Como resultado de los problemas de gestión del agua, alrededor de 140.000 habitantes se ven afectados por roturas de equipos de bombeo. Hernández explicó que la norma internacional establece que cada año deben reponerse un 10% de los equipos en funcionamiento. Puesto que en Cuba existen más de 4.000, deberían comprarse en torno a 400, pero "en los últimos tres años no se ha podido adquirir ni cien", destaca.

La causa está en los problemas económicos del país que, como de costumbre, tienen un responsable: "el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de EE UU". A esto se suma la pandemia, convertida ya también en un clásico, y, como novedad, "la crisis financiera internacional". Ningún examen de conciencia, al revés. El funcionario y el propio titular de la prensa oficial no señalan los graves problemas que aquejan a la población por la falta de un bien de primera necesidad, sino a las presuntas soluciones que el Gobierno ofrece.

Entre ellas, Hernández Álvarez habló de operaciones de mantenimiento y reparaciones en las redes hidráulicas y en los equipos de bombeo, y mencionó el fomento del "encadenamiento con la industria nacional, en particular la militar" para sustituir importaciones. En este sentido, la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae) estudia alternativas para "algunas partes" de las bombas.

El funcionario también especificó que esperan encontrar colaboración en el sector privado para la fabricación de piezas "sobre todo en la gama de 20 a 25 milímetros, que suelen ser las medidas más afectadas".

Sumados a los 140.000 perjudicados por el bombeo, están los 418.000 que no reciben el servicio en los horarios y ciclos habituales "debido a la sequía". Aunque la situación afecta a varias provincias, entre las que mencionó Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Sancti Spíritus y La Habana, en Artemisa se centra la mayor preocupación, San Antonio de los Baños.

En los últimos días, los vecinos de San Antonio fueron informados de la ampliación de los ciclos de distribución del agua, aunque muchos sostienen que ni cuando les toca llega. Los habitantes de esta población denunciaron con 14ymedio la insostenible situación que padecen en lo referente al abastecimiento de agua y que contribuyó a que estallaran las protestas del 11 de julio en este municipio antes de extenderse a todo el país. Meses después no ha habido avance, al contrario, se alude a los problemas de sequía para ampliar su calendario de distribución, sin mencionar los problemas de infraestructura que, por más lluvias que cayeran seguirían estando ahí, dejando perder el agua.

Hernández Álvarez situó, además, en 400.000 las personas que reciben el agua por camiones cisterna y lo consideró un logro, al destacar que el servicio se mantiene "a pesar de la compleja situación del país"

Hernández Álvarez situó, además, en 400.000 las personas que reciben el agua por camiones cisterna y lo consideró un logro, al destacar que el servicio se mantiene "a pesar de la compleja situación del país". Sin embargo, se mantiene a duras penas ya que, como indicó el funcionario, la falta de baterías y neumáticos y "la necesidad de una reparación capital de los equipos" lastran la tarea.

En 2016, Cuba firmó acuerdos con Arabia Saudí por valor de 80 millones de dólares, uno de ellos en concreto disponía 29,1 millones de dólares para la financiación con créditos a largo plazo de la construcción de una conductora y redes de distribución de agua potable a Cárdenas, provincia de Matanzas. También en 2014 se firmó un contrato similar entre ambos países para el mejoramiento del acueducto y alcantarillado de Camagüey por valor de 40 millones de dólares.

Para esto, la empresa de Agua y Saneamiento ha recibido un financiamiento –cuya cantidad no ha sido especificada– que le permitirá activar alrededor de 108 pipas mientras se "sigue negociando con las empresas importadoras para adquirir los insumos necesarios". Este servicio de agua en pipas debe abastecer en los próximos meses a unos 800.000 cubanos, precisó.

Los datos se conocieron las horas previas al Día Mundial del Agua, cuyo Consejo se encuentra reunido en un Foro en Dakar para abordar la situación general en el contexto del cambio climático. En una entrevista con EFE, su presidente, el francés Loïc Fauchon, ha asegurado que el agua está mal gestionada por los líderes políticos, que no lo convierten en una prioridad y no contribuyen a que la población tome conciencia de la gravedad de su falta. "Perdemos de vista que el agua es vida, sin agua no hay vida, sin agua no hay paz, sin agua no hay desarrollo", dijo.

