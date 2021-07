La Seguridad del Estado se moviliza para impedir una protesta en favor de Hamlet Lavastida

Varios artistas y periodistas independientes fueron detenidos este miércoles por agentes de la Seguridad del Estado para impedirles realizar una acción de protesta en solidaridad con el artista Hamlet Lavastida, que se mantiene bajo arresto en Villa Marista desde el pasado 26 de junio. La convocatoria proponía una sentada frente al Museo Nacional de Bellas Artes a la una de la tarde de este mismo miércoles.

Las artistas Katherine Bisquet y Camila Lobón fueron arrestadas cuando intentaban salir de su casa en Centro Habana mientras que el reportero Héctor Luis Valdés Cocho fue detenido en las inmediaciones del Museo Nacional de Bellas Artes.

La historiadora de arte Carolina Barrero también fue arrestada al salir de su casa y se encuentra aún retenida en la unidad de Infanta y Manglar, según el testimonio de Valdés Cocho.

“Camila Lobón y Katherine Bisquet Rodríguez están en Zanja. Las pude ver y nos hicimos con la mano la señal de libertad. Me sacaron de Zanja porque no podía estar en el mismo lugar que ellas. En Infanta y Manglar me encontré con Carolina Barrero, nos pudimos entrelazar los dedos a pesar del llamado de atención de las oficiales que la custodiaban”, contó el reportero en un post en Facebook tras ser liberado a las pocas horas.

Bisquet fue quien lanzó el llamado a la protesta y en el texto se lee: “Convocamos a los amigos y colegas a exigir la liberación de Hamlet, tomando las medidas sanitarias pertinentes, en una sentada frente al Museo de Arte Cubano, este miércoles 7 de julio a la 1 pm. Los actos de escarmiento y la represión continuarán mientras cedamos al Gobierno el terreno de nuestros derechos. Unámonos para defender a Hamlet, que es defendernos a nosotros mismos y defendernos como comunidad. No nos abandonemos”.

La artista explicó también que los familiares de Lavastida aún no han recibido la resolución judicial de la Fiscalía, un documento sin el cual es imposible contratar los servicios de un abogado.

El joven actor Daniel Triana, la única persona que pudo llegar al lugar de la convocatoria, contó a 14ymedio que fue arrestado en la misma entrada del Museo, a los pocos minutos de llegar y sentarse. Lo llevaron detenido hacia la unidad de Infanta y Manglar y lo liberaron a las pocas horas.

“Llegué y a los minutos me llevaron, no había más nadie. Vi a un colega pasar pero siguió de largo, parece que estaba tanteando. No me levantaron carta de advertencia, solo habló conmigo una persona de artes escénicas que dijo que me iba a atender a partir de ahora”, cuenta Triana.

En un breve video compartido por Lobón y Bisquet en sus redes sociales se puede ver el momento en que un oficial de la Seguridad del Estado les impide salir de la vivienda y le pide a otros dos oficiales que las detengan por no cumplir sus órdenes.

La poeta Katherine Bisquet ha publicado en la Isla títulos como Algo aquí se descompone de la Colección Sur Editores, un volumen que fue mención del Premio Wolsan-CubaPoesía, en el año 2013. Camila Lobón es una joven artista visual, graduada en 2018 de la Universidad de las Artes, antiguo Instituto Superior de Arte (ISA) y colaboradora del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt (Instar), fundado por la artista Tania Bruguera.

Ambas son de los rostros más visibles del último año en la defensa de los derechos humanos en Cuba, sobre todo después de participar de la protesta frente al Ministerio de Cultura en noviembre del año pasado y que llevó a la creación del 27N.

Hamlet Lavastida llegó a Cuba desde Alemania el pasado 21 de junio, tras finalizar una residencia artística en la galería berlinesa Kunstlerhaus Bethanien. El joven ya había cumplido sus seis días de aislamiento reglamentario en uno de los centros habilitados por el Gobierno cuando fue detenido.

Se le acusa del delito de "instigación a delinquir" que puede conllevar desde multas de entre 100 y 300 cuotas (lo cual puede implicar entre 100 y 15.000 pesos) hasta prisión de tres meses a un año. Organizaciones como Human Rights Watch, el PEN América o el PEN Internacional han condenado el arresto de Lavastida y demandado su libertad incondicional, así como la Kunstlerhaus Bethanien.

