No hay íntimas en Cuba porque el monopolio estatal no tiene dinero para comprar insumos desde enero

Las quejas de las cubanas, que no ven a la venta en las bodegas almohadillas sanitarias desde el año pasado, tienen este jueves una explicación oficial. La fábrica del monopolio estatal Mathisa, en Sancti Spíritus, paró en enero sus líneas de producción por falta de materias primas y de dinero para comprar más.

El director de la Unidad Empresarial, Ángel Pozo González, aseguró este jueves al diario provincial Escambray que la única esperanza para reanudar la fabricación es la llegada de un contenedor de polietileno en julio próximo y advirtió de que el producto se mantendrá escaso en las farmacias.

El descalabro de la economía cubana pesa en la actividad productiva de Mathisa, que en 2021 fue descrita por la prensa provincial como una flamante planta con exceso de inventario por problemas en la distribución. Apenas dos años después, se encuentra paralizada, por falta de materias primas, en particular polietileno, que es usado para elaborar el plástico que forra la compresa.

"Consumimos el ciento por ciento de la materia prima que teníamos en los almacenes porque había déficit del producto y tratamos de adelantar los ciclos de entrega"

Mathisa trabaja solo con materias primas importadas, pero los primeros meses del año hubo "limitaciones" con el financiamiento, reconoció Pozo González, lo que dificulta importar los insumos. El directivo aseguró que las autoridades han aprobado el presupuesto para comprar más insumos y la empresa está a la espera que los proveedores comiencen a enviar el material el próximo mes.

Hay proveedores de México y Finlandia, y el funcionario reconoce que el ingreso de materias será escalonado. Aun así, aseguró que la planta se encuentra lista para iniciar inmediatamente la producción en hasta tres turnos diarios para alcanzar la cuota de producción de más de 4,5 millones de paquetes para este año.

Antes de parar, la planta operaba a su mejor capacidad y en los pocos días que estuvo activa en enero se produjeron 560.000 paquetes, muy cerca de la meta fijada para el primer trimestre. "Consumimos el ciento por ciento de la materia prima que teníamos en los almacenes porque había déficit del producto y tratamos de adelantar los ciclos de entrega", explicó el Pozo González, que reconoció que ya se repartieron todas las unidades y no hay disponible en el mercado.

Además de Sancti Spíritus, Mathisa abastece las provincias de Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila y Camagüey, con seis variedades de las íntimas Mariposa, que usualmente se venden en las farmacias o se destinan al comercio electrónico en las cadenas de tiendas Caribe y Cimex. Sin embargo, el directivo advirtió de que la producción será muy inferior a los entre 10 y 14 millones de paquetes que se han fabricado en los años anteriores.

De lo que no habló en ningún momento el periódico oficialista fue de la empresa vietnamita establecida en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel desde 2019, Thai Binh, cuyos productos se venden en dólares

Las almohadillas de Mathisa no gozan de buena reputación. Las clientas se quejan de que la cubierta no resulta suave al tacto y tiende a moverse de lugar a pesar de contar con alas. La mala calidad del pegamento también conspira contra que permanezcan en su sitios y no son suficientemente absorbentes por lo que se necesitan usar más unidades que con las de otras marcas.

Mientras esperan la llegada de las materias, la empresa ha suspendido a 40 trabajadores, recolocó a 50 fuera de la unidad y dejó al frente de mantenimiento de la fábrica a 20. Pozo González aseguró que el panorama no es diferente en las otras dos plantas sanitarias de Mathisa, una en Granma y la otra en La Habana.

No es la primera vez que Mathisa, que cada año entrega al mercado un poco más de 42 millones de unidades físicas, tiene que parar sus plantas por falta de insumos. En 2018, la estatal explicó que ocho de las 10 materias primas que necesita para la confección de las almohadillas son importadas de España, Italia y China, y solo los envases y el embalaje procede del mercado interno.

Los problemas se acumulan y en las farmacias es cada vez más difícil encontrar las sanitarias racionadas, por 1,20 pesos el paquete mensual, mientras que en el mercado negro los precios van de 200 a 250.

De lo que no habló en ningún momento el periódico oficialista fue de la empresa vietnamita establecida en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel desde 2019, Thai Binh, cuyos productos se venden en dólares y online, a través de páginas en los que emigrados compran productos para sus familiares dentro de la Isla.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipode 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias poracompañarnos en este largo camino. Te invitamos a quecontinúes apoyándonos, pero esta vez haciéndotemiembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando elperiodismo en Cuba.