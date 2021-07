Cuba necesita un nuevo lenguaje político, dice el cineasta Fernando Pérez

El cineasta cubano Fernando Pérez dijo que para superar la crisis en Cuba que llevó a las protestas del 11 de julio se necesita construir un "nuevo lenguaje" político sin violencia y sin los oscuros "actos de repudio", destacó en entrevista a la agencia AFP.

El multipremiado director galardonado con un Goya por su filme La vida es silbar (1999) y el galardón Biznaga de Oro a la mejor película por Últimos días en La Habana (2017), consideró que con "la crisis social que está viviendo el país tiene que haber un estallido, que yo te digo, no sé hasta dónde va a llegar".

Durante su participación del 27 de noviembre en la manifestación de cientos de artistas y creadores, que tuvo lugar frente al Ministerio de Cultura, en La Habana, para reclamar libertad de expresión, lamentó el rompimiento del diálogo. "Sentí que realmente algo estaba cambiando en nuestra realidad", señaló a AFP, haciendo referencia a que los 300 participantes en la protesta "piden lo que yo llamo un nuevo lenguaje".

Deben de incluir "la libertad de expresión, el respeto al que piensa diferente y abrir espacios independientes, no solo en el arte sino también en otras esferas de la realidad"

Para Pérez, un director con mucha cercanía a las nuevas generaciones, no deben ser "solo de palabras sino de actitudes, de soluciones, de cambios radicales en nuestro país", por lo que consideró que deben de incluir "la libertad de expresión, el respeto al que piensa diferente y abrir espacios independientes, no solo en el arte sino también en otras esferas de la realidad".

Las manifestaciones, advirtió el cineasta cubano, responden a la "falta de ese nuevo lenguaje, de esa nueva actitud de un país que tiene que abrirse a la participación de estos jóvenes, porque no son el futuro, son el presente". Son el resultado de "la pandemia, el nuevo ordenamiento, el bloqueo... El fenómeno está ahí, lo que yo vi frente al Capitolio. Es una actitud contestataria que yo comparto".

El multipremiado director se dio tiempo para hablar de las contradicciones del cine cubano. Se defendió, dijo la política de "propaganda" para convertirlo en un "hecho cultural".

"El desarrollo de esa política ha enfrentado elementos de libertad, de regresión, de contradicción", mencionó haciendo referencia al quinquenio gris entre 1971 y 1976. Una etapa en que "todo se confundió, se redujo a una mirada ideológica, realmente muy avasalladora, muy cerrada que ha dejado huellas muy profundas, que algunas de ellas son irreparables".

Pérez ha sido por muchos años abanderado de las nuevas generaciones de cineastas de la Isla y en 2012 renunció a la dirección de la Muestra de Cine Joven, un encuentro anual,que reúne y difunde propuestas de creadores noveles del audiovisual. "Al no poder demostrar en la práctica la coherencia inclusiva que he planteado para la muestra, he tomado la decisión personal de no continuar al frente de la misma", dijo entonces y tras varios actos de censura oficial.

