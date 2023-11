Cuba reanuda su "misión médica" en Jamaica con el envío de 18 oftalmólogos

El Gobierno de Jamaica anunció que reanudará el Programa de Atención Oftalmológica Jamaica-Cuba con con la llegada de un grupo de 18 especialistas cubanos este noviembre. Las colaboraciones habían sido suspendidas en 2020 por el impacto de la pandemia de covid-19 y los plazos de otros convenios previos ya habían vencido, recordó la prensa local.

Otros nueve especialistas que habían llegado al país caribeño en julio se encuentran trabajando actualmente en el hospital público de Kingston, dijo el pasado septiembre en una conferencia de prensa el Ministro de Salud y Bienestar, Christopher Tufton. "El resto del equipo de 18 miembros está a la espera para venir a Jamaica en noviembre", añadió.

El acuerdo entre Kingston y La Habana no solo facilita la llegada de médicos cubanos a Jamaica, sino que incluye la formación de profesionales y ayuda con el mantenimiento de la tecnología médica

Según el periódico Loop, los sanitarios cubanos se incorporarán al hospital Saint Joseph, de Kingston, que estaba en un proceso de restauración que debía terminar este mes. Las instalaciones médicas que debía terminar este mes y que incluye nuevas áreas de pre y postoperatorio a estrenar.

Con la reanudación del convenio, explicó el funcionario, "se está contactando a los clientes que figuran en los registros del programa Jamaica-Cuba para determinar si sigue existiendo la necesidad de cirugía. Unos 6.458 clientes han sido evaluados hasta ahora y se ha considerado que 5.863 todavía necesitan cirugía".

El restablecimiento del pacto ocurre en un momento de tensión en Cuba por la crisis sanitaria, agravada por la falta de medicinas, insumos y la escasez de sanitarios. La atención a cataratas, pterigiones y retinopatía diabética –por las que fueron aplaudidos los médicos cubanos en Jamaica– es tratada en los hospitales de la Isla con el mínimo de recursos. Las quejas de pacientes afectados por una mala praxis o por la falta de los suministros son cada vez más frecuentes en las redes sociales.

Este martes, la prensa oficial cubana informó sobre el proceso penal al que están siendo sometidos seis especialistas del Hospital General Carlos Manuel de Céspedes en Granma, luego de que una familia denunciara, en 2021, la muerte de un joven de 23 años que había estado involucrado en un accidente de tránsito.

Un mensaje de audio de Yoandra Quesada –una de las cirujanas imputadas– defiende lo contrario. La especialista asegura que, entre la gravedad del paciente tras el siniestro y los pocos recursos con los que contaban en ese momento en el hospital, los médicos hicieron todo lo que estuvo a su alcance.

Mientras, el Gobierno cubano sigue negociando "misiones" en el exterior con muchos países que recurren a los sanitarios de la Isla antes que atender a las demandas laborales de los sanitarios de su país

"Tus compañeros se van, todos tus compañeros. Estás trabajando solo, sin materiales, expuesto a que te mate un día un familiar desesperado. Nadie ve eso", dijo Quesada, lamentando el cargo por negligencia.

Mientras, el Gobierno cubano sigue negociando "misiones" en el exterior con muchos países que recurren a los sanitarios de la Isla antes que atender a las demandas laborales de los sanitarios de su país. El reclamo de mejorar los salarios y las condiciones de trabajo en lugar de gastar dinero trayendo médicos extranjeros, ha sido uno de los más frecuentes.

Eso no ha impedido, no obstante, que Cuba tenga profesionales en muchas naciones del Caribe, América Latina y más recientemente Europa. Las profesiones "exportables" no se limitan al área sanitaria–que en Jamaica ya suma cerca de 300 médicos y técnicos–, sino que existen convenios para ingenieros, técnicos y maestros, como los más de 100 que actualmente trabajan en Jamaica.

