Cuba registra una "avería eléctrica de gran magnitud" en Santa Clara, la primera del año

Malas noticias para la previsión energética del año. La caída de un poste frente a la Empresa Unión Cuba Petróleo (Cupet) a la salida de la Subplanta de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, es el primer incidente descrito por las autoridades como "avería eléctrica de gran magnitud".

El suceso ocurrió a las 3 de la tarde en la línea 861, de 33kV, y dejó sin luz a seis circuitos de la ciudad cabecera. Según Yadier Ruiz Sánchez, director del despacho de carga de la Empresa Eléctrica en la provincia, pasadas las 4 de la tarde había sido restablecido el servicio en la mitad de ellos, quedando afectados otros tres aún el 5, el 9 y el 17.

El poste partido no fue el único de los problemas. Según la prensa local, "a la hora de retornar el servicio a dichos circuitos se presentó también un problema técnico en la subestación correspondiente", por lo que hubo que continuar con las reparaciones durante la noche. Los trabajadores han pasado la madrugada sustituyendo el poste y, al mismo tiempo, "en la regeneración de los desconectivos dañados", dijo el directivo, que anunció que las labores se prolongarían tanto tiempo como fuera necesario.

"Una vez solucionadas ambas averías el proceso de reconexión puede tardar algún tiempo, para no acarrear otros accidentes, y los circuitos que ya poseen el servicio pueden tener otra vez un apagón precisamente para realizar la propia sincronización", agregó Ruiz Sánchez.

"Empezamos bien el año", fue la reacción generalizada entre los santaclareños a la información ofrecida por los distintos canales de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) y portales ciudadanos y mediáticos de Villa Clara. "Los mantenimientos que nos dejan por más de seis horas sin corriente, ¿para qué son? – preguntaba un cliente–. ¿Acaso no se revisa todo el circuito? Porque no hace mucho hubo un mantenimiento en esa línea y ahora un poste partido, que de seguro estaba en mal estado, ya llevamos más de cinco horas sin electricidad y hay niños sin comer. Si se da un mantenimiento que se dé correctamente, porque nos dejan ese día sin electricidad y luego se parte un poste sin haber viento. Si nos coge un ciclón nos pasaremos semanas sin corriente".

Casi al mismo tiempo, el oficialista Canal Caribe emitió un reportaje que trataba de responder a la pregunta ¿Cuáles son los pronósticos sobre la generación eléctrica para 2024 en Cuba?

En él, la UNE sacaba pecho por haber podido reducir las "salidas imprevistas"–en referencia a las desconexiones del sistema de unidades de las termoeléctricas– con respecto a 2022. Según sus datos, Cuba tuvo casi un 70% menos de tiempo de apagones por déficit en capacidades de generación y todo gracias a la planificación y los mantenimientos preventivos.

"Eso inevitablemente redunda, impacta en un mejor servicio y en una mayor generación para nuestro pueblo", cuenta Edier Guzmán Pacheco, ingeniero de generación térmica de la UNE que explicó todos los trabajos realizados con éxito en 2023, entre ellos los de las dos principales centrales, la Lidio Ramón Pérez, de Felton, en Mayarí (Holguín), y la Antonio Guiteras, en Matanzas.

Ambas han vuelto a sufrir un año de entradas y salidas, unas previstas y otras "imprevistas", que resumen la descripción de los arreglos que hace Guzmán Pacheco.

"Se confirmó el pasado año cuánto representan los mantenimientos preventivos para evitar fallas y paradas (...) Esos mantenimientos, que no fueron profundos, que no fueron de fondo, que no solucionaron los problemas fundamentales pero que sí que se fueron programando y se fueron ejecutando efectivamente donde más necesitaban las máquinas y donde más influía para la estabilidad y la confiabilidad de las unidades", especificó.

Para este año se intentará lo mismo, dijo, aunque entre las principales obras estará la de la Guiteras, con una "intervención capital" que requiere traer piezas del exterior, algunas en proceso de fabricación y otras en el de contratación.

En enero de 2023, tras un año marcado por los apagones, las protestas que les siguieron y el cese del ministro de Energía y Minas, su sustituto, Vicente de la O Levy, prometió una mejora de la situación gracias –también– a los mantenimientos. El dirigente aseguró que los cortes de luz serían "de dos horas o tres. Y no a todo el mundo y no a todas las provincias", pero bastó solo un mes para que se empezasen a reportar apagones de seis horas y en verano ya sobrepasaban las 12 y 14.

