Volverán los apagones, pero solo de dos o tres horas, se felicita el Gobierno cubano

Cuba volverá a sufrir apagones entre enero y abril, aunque serán más breves, más localizados y para hacer mantenimientos de cara a que en mayo el Sistema Energético Nacional (SEN) esté preparado para el inicio de la temporada de alto consumo con el aumento de las temperaturas. Así lo dijo este martes en unas declaraciones emitidas en el Noticiero Estelar el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

Se cerraría así, de cumplirse, el ciclo iniciado por Miguel Díaz-Canel el 25 de mayo de 2021, cuando prometió que a finales de ese mes "las cosas" –en referencia a la falta de electricidad– iban a mejorar. Una promesa incumplida con la única excepción de diciembre y a la espera de lo que pasará en los próximos meses.

El mandatario cubano, que pospuso en varios momentos la recuperación del SEN, acabó fijando para el último mes del año el fin de los cortes de luz y, en efecto, así ha sido, aunque los datos de la propia Unión Eléctrica confirman que descendió la demanda en estas fechas, sustentado en buena parte por el descenso de la actividad industrial y, sobre todo, por el frente frío y sus temperaturas frescas, que permitieron prescindir de los aires acondicionados y ventiladores que tanta energía consumen.

"Es uno de los meses más fríos y ayuda". Rápido en la autocorrección, el ministro añadió sin titubeos. "Aunque los resultados no son por el clima, son por el trabajo de los eléctricos"

De esa incidencia del clima es consciente el Gobierno, aunque le cueste admitirlo. Este martes, O Levy explicaba el programa de mantenimiento, que será más intenso en febrero porque, según sus análisis –dijo en un resbalón de sinceridad– "es uno de los meses más fríos y ayuda". Rápido en la autocorrección, el ministro añadió sin titubeos. "Aunque los resultados no son por el clima, son por el trabajo de los eléctricos".

El ministro expuso que a partir del 5 de enero, y durante diez días, saldrá del SEN la unidad 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos y cuando se reincorpore se sacará la 4, para un gran mantenimiento de 90 días. Además, O Levy dijo que será necesario parar de nuevo la unidad 1 de Felton para pequeños mantenimientos porque, aunque ha estado aportando 245 MW (de los 260 máximos) desde diciembre de forma ininterrumpida, se ha detectado la necesidad de algunas nuevas intervenciones. La unidad 2, cabe recordar, está en obras desde que se incendió en junio y aún en la fase de desmontaje.

"Eso significa que van a coincidir varios mantenimientos en algunas unidades, sobre todo en febrero", explicó el ministro. Sin embargo, sostuvo con aparente convicción que la situación está muy lejos de ser la del pasado año. "Estamos estimando que se pueden dar horas de afectación. Ahora, con una ligera diferencia respecto al año anterior, que coinciden con una reanimación de la economía", dijo antes de citar a las grandes industrias que van a volver a estar en marcha.

"Eso no estaba previsto cuando estábamos con 10 y 12 horas de apagón, ahora estamos hablando de unos niveles de afectación que pueden ser de dos horas o tres horas. Y no a todo el mundo y no a todas las provincias. Si en ese día hay una salida de una unidad grande, habrá afectación", mantuvo.

O Levy agregó que para decir esto se basa en simulaciones que han hecho y que, ni en el peor escenario, reflejan la situación vivida el pasado año. Además, dijo que la incorporación de dos grandes motores en las centrales de Moa y Mariel, junto con la energía procedente de las nuevas patanas turcas, sumarán al SEN. "La incorporación de más potencia es una de las líneas de acción de nuestra estrategia", argumentó.

El ministro hizo estas declaraciones en una visita a la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes en la que aprovechó para conversar con los trabajadores y elogiar su labor. "Los colectivos se han mantenido unidos, trabajando con excelente calidad", les dijo.

"Y no a todo el mundo y no a todas las provincias. Si en ese día hay una salida de una unidad grande, habrá afectación"

Otras intervenciones previstas son la incorporación de 40 motores aledaños a la Refinería de Petróleos Cienfuegos, que en un momento dado llegó a tener solo dos trabajando, expuso. "La misma estrategia seguimos en el emplazamiento de fueloil de Cruces. Hay que tener claridad de cuántos motores tienen que entrar en el mes de enero, cuántos tienen que entrar en el mes de febrero; cómo se concreta con lo que tenemos en la mano", dijo. El objetivo es que, cuando en mayo empiece a subir la demanda, todo esté en plenas condiciones.

Sin embargo, las reacciones en redes al video del ministro muestran que los ciudadanos, cuando se habla de apagones, no confían en absoluto en las promesas. "Bueno huele a apagón, déficit, alumbrones o como quieran", escribió una comentarista. "Mantenimiento cada dos meses. Si lo que quieren es iniciar los apagones, que no justifiquen tanto", añadía otro.

En la agencia rusa Sputnik, este martes, se aseguraba que Irán tenía interés en construir centrales termoeléctricas y citaba unas declaraciones de Mohammad Ali Farahnakian, asesor para asuntos internacionales del ministro de Energía, presuntamente recogidas por la agencia Tasnim, aunque no se ha podido comprobar su existencia.



Miguel Díaz-Canel realizó una gira este diciembre por los mayores países proveedores de energía para la Isla: Argelia, Turquía, China y Rusia. En ellos logró algunos acuerdos de cara al futuro con los que se podría intentar mejorar la situación del SEN, pero los cubanos no están tan seguros de que se consiga a juzgar por comentarios como el de un usuario que ironizaba: "Deja que no le paguen a Turquía para que veas".

