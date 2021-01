Nueve empleados del hospital Manuel Fajardo dan positivo por covid-19

Nueve trabajadores del hospital Manuel Fajardo de La Habana dieron positivo a la prueba PCR tras presentar síntomas de covid-19, confirmaron este miércoles a 14ymedio varias fuentes médicas. Las autoridades mantienen por el momento un silencio absoluto sobre este incidente.

Primero, relata una de las fuentes, se sometió a un test de antígenos a 11 empleados y todos salieron positivos, pero la prueba PCR posterior indicó que los contagiados son dos menos. "Todos fueron trasladados de manera inmediata a hospitales especializados en la atención al coronavirus", detalla.

Entre los contagiados hay médicos, enfermeras, técnicos y trabajadores de servicios, que ejercen sus actividades en la consulta externa, el laboratorio clínico, radiología y en otras áreas como el almacén, la lavandería o la farmacia.

"Hoy metieron una inspección de esas avisadas por higiene y epidemiología pero por menos que eso que pasó aquí en el hospital lo que lleva es que cierren todo y le hagan test rápido a todo el mundo", se queja a este diario otro trabajador del hospital, ante la falta de acción de las autoridades de Salud.

"El hospital estuvo el fin de semana colapsado. Con la terapia llena y pacientes ventilados (intubados y conectados al ventilador) en el cuerpo de guardia y hasta en la sala de recuperación", explica, y agrega que a los positivos "los están llevando a la UCI (Universidad de Ciencias Informáticas) porque los hospitales que atienden casos positivos de covid están colapsados".

Las autoridades del hospital explicaron a los trabajadores que "no es transmisión local, porque los empleados trabajan en departamentos diferentes y tienen como fuentes de infección alternativas probables". Es decir, fuera del centro.

Además de los empleados infectados, asegura otra fuente, hay 13 pacientes con síntomas, de los cuales 11 dieron positivo al test de antígenos

Además de los empleados infectados, asegura otra fuente, hay 13 pacientes con síntomas, de los cuales 11 dieron positivo al test de antígenos.

La situación provocó quejas del personal de Salud a las autoridades del hospital, que reclaman mejores condiciones de trabajo. "Al menos la bronca resultó en que nos dieran escafandras para trabajar", comenta.

El trabajador asegura que no se puede cumplir el protocolo porque a veces no alcanza el material de protección básico, por ejemplo guantes y mascarillas. "Se deben cambiar con cada paciente, pero como no hay, tenemos que quedarnos con los guantes puestos o traerlos cada quien de la casa. Hace semanas que no dan mascarillas pero igual, cuando dan, nunca en la cantidad suficiente para cumplir el protocolo de uso", lamenta.

Además explica que los pacientes tienen que esperar "largas horas en condiciones pésimas" para lograr ser trasladados a los hospitales. "Siempre es lo mismo, el sistema de ambulancias no da abasto o no hay capacidad en los centros especializados. Muchas veces tienen que esperar más de 24 horas", puntualizó.

En septiembre pasado dos brotes en instalaciones sanitarias de Ciego de Ávila forzaron a las autoridades a trasladar pacientes a la vecina Camagüey cuando en el Hospital General Doctor Antonio Luaces Iraola se reportaron 40 positivos en un evento de transmisión intrahospitalaria.

Cuba reportó este miércoles la cifra récord diaria de fallecidos (cinco) por covid, y 349 nuevos casos. Según informó el Ministerio de Salud Pública se encuentran ingresados en la actualidad para vigilancia clínica epidemiológica 9.775 pacientes, 4.417 de ellos, confirmados. El total de muertos por el coronavirus asciende ya a 180.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.