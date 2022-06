Detenidos en Santa Clara varios miembros de la familia del manifestante del 11J Andy García

La familia de Andy García Lorenzo, uno de los procesados por manifestarse el 11J en Santa Clara, sigue bajo el asedio del régimen, a pocos días de cumplirse el aniversario de las protestas históricas.

Este martes, fueron detenidos por la Seguridad del Estado la hermana de Andy, Roxana García y su esposo, Jonatan López, más el padre de este, Pedro López.

Los tres están siendo interrogados en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (Upico) de la capital villaclareña, según confirmó a este diario el activista Víctor Ruiz, que se encuentra fuera de las instalaciones en apoyo de los detenidos, junto al padre de Andy y Roxana, Nedel García.

En un principio, solamente detuvieron a Jonatan, pero el resto, que lo acompañaba, también fue llamado a las instalaciones. "El papá se alteró, lo metieron para adentro. A Pedro lo están acusando de desorden público y estoy diciendo esto porque lo más seguro es que vengan aquí afuera a cogerme a mí también", denunciaba Ruiz en un mensaje de audio para 14ymedio.

Antes de ser detenida, la propia Roxana García explicó que el jueves pasado el jefe de Sector dejó una citación para su marido, que en ese momento se encontraba ausente. Su suegro, Pedro, emplazó a los agentes a regresar cuando Jonatan estuviera en casa.

"A partir de ese momento, hubo una alta presencia de la Seguridad del Estado alrededor de nuestra casa, un seguimiento por todas las calles por donde íbamos", refirió Roxana, que detalló que fue así en los días pasados.

La mañana de este martes, continuaba la joven, la pareja fue interceptada por una moto de la policía política. El mismo oficial de la Seguridad del Estado que detuvo a Saily González a principios de este mes, aseguró Roxana, emplazó a Jonatan a acompañarlo y ambos se encaminaron a la Upico.

Más tarde pidió entrar Pedro López, para protestar por la situación de su hijo. "Desde acá fuera escuchamos los gritos de Pedro, diciendo que tenían que liberar a su hijo, que su hijo era inocente, que ellos eran unos delincuentes y que abajo la dictadura", detalló Roxana.

"Si nosotros hubiéramos cometido un delito, yo me callo la boca y lo cumplo. Lo mismo mi hermano; si mi hermano hubiera cometido algún delito, yo me callo la boca y lo tiene que cumplir, pero no es el caso, porque mi hermano es inocente", añadió con contundencia. "Ustedes son unos delincuentes, unos rompe familias, son un asco".

Andy García Lorenzo, de 24 años, fue condenado a cuatro años de prisión en un juicio celebrado en Santa Clara el 10 de enero, junto a otros 15 manifestantes que salieron el 11 de julio a las calles. La Fiscalía pedía para él originalmente siete años de cárcel por desórdenes públicos, desacato y atentado.

Sin embargo, tras el juicio de apelación, el pasado 25 de mayo, fue excarcelado para continuar su pena en un campamento de trabajo.

