Doble tragedia en el pueblo cubano de Mir: mueren dos jóvenes en un pozo y un tercero por un rayo

El poblado de Mir, con menos de 7.000 habitantes, en el municipio holguinero de Calixto García, ya estaba de luto cuando, el lunes, impactó un rayo que mató a un joven y dejó varios heridos. Todas las víctimas se encontraban en el cementerio, en el entierro de otros dos muchachos que se habían ahogado en un pozo, en la zona de Monte Alto, identificados como Alexey Pantoja Ventacurt y Rafael Zamora en redes sociales.

De acuerdo a diversos medios, aún se investigan las circunstancias de este último suceso, ocurrido el fin de semana, del que solo se sabe que las víctimas son jóvenes también, que descendieron al pozo y que se ahogaron.

En cuanto al fallecido por el rayo, se trata de Yasmani Parra Peña, según confirma una empleada del policlínico Ernesto Guevara a 14ymedio. Tenía 28 años y dejó huérfanos a dos niños pequeños. "Eso ha sido terrible aquí en Mir", expresa la trabajadora conmovida, al tiempo que precisa que todos los lesionados salvo uno fueron ya dados de alta.

En el grupo de Facebook Amigos y vecinos de Mir, donde se dio noticia de la tragedia, enseguida se multiplicaron las condolencias a los allegados. Algunos parecían conocer a Parra Peña muy bien y se referían a él como el "hijo de Mariela, la esposa de Cheo".

Su hermana, Yaquelin Parra Peña, agradecía a todos por sus comentarios. "Mi hermano, me hiciste polvo, te llevaste mi corazón, te amo con mi vida. Luché por ti hasta el último día y ahora lucharé por tus hijos; ya no tengo tres hijos sino cinco, mis niños, siempre estarás presente en mi vida", expresaba la joven, con mucho dolor. "Mi hermano del alma, acabó conmigo, me enterró en vida".

