Excarcelados y con medidas cautelares el fotógrafo Anyelo Troya y tres otros jóvenes

El fotógrafo Anyelo Troya, que había sido condenado el miércoles pasado a un año de cárcel bajo la acusación de "desorden público" por su participación en las manifestaciones del 11 de julio, fue excarcelado este sábado, según confirmaron familiares y amigos a 14ymedio. El autor de las imágenes del videoclip Patria y Vida fue puesto en libertad bajo una medida cautelar de prisión domiciliaria hasta que se resuelva la apelación.

"Anyelo Troya está en casa en libertad. Gracias a todos por el apoyo. Sabemos que faltan más jóvenes de la manifestación del 11j, pero no nos quedaremos con los brazos cruzados", escribió el rapero contestatario Eliexer Márquez El Funky en su perfil de Facebook junto a una foto donde aparece el joven y su madre.

El día en que se celebró el juicio sumario contra Troya, la familia denunció que, junto a él, fueron enjuiciados otros 12 jóvenes, que recibieron la misma sentencia.

"Mi hijo solicitó permiso al juez para hablar. Le dijo que tenía derecho a un abogado, que tenía derecho a ser defendido. Enseguida fueron para arriba de él dos oficiales y le pusieron las esposas, yo le dije: quédate tranquilo que yo estoy fuerte", contó ese día a 14ymedio la madre del fotógrafo, Raisa González, que aseguró además que de todos los acusados solo dos contaban con un abogado defensor.

Además de Troya, se reportaron otros excarcelamientos este sábado como el de los artistas Carlos González Acosta y Alexander Diego Gil y el de la joven estudiante de Contabilidad Gabriela Zequeira Hernández, de tan solo 17 años, que fue sentenciada a ocho meses de privación de libertad en un juicio sumario efectuado el pasado jueves, según BBC, donde fueron juzgadas otras 11 acusadas bajo el mismo delito de "desorden público".

Las liberaciones se dan justo el día en que las máximas autoridades de la Justicia y la Fiscalía cubanas negaron que se esté procesando en juicios sumarios a detenidos por las protestas del 11 de julio.

"No son procedimientos sumarísimos. La mayoría de los países tienen procedimientos abreviados para los delitos menores", dijo en una conferencia de prensa en La Habana el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, Rubén Remigio Ferro.

Las autoridades cubanas confirmaron además que hay menores bajo investigación que de resultar condenados recibirán sanciones con "tratamiento diferencial".

El presidente del TSP explicó, en relación con los procedimientos relacionados con las protestas, que a los tribunales han llegado hasta ahora "sobre todo delitos de menor entidad" como desorden público, lesiones leves o desacato, que conllevan sanciones administrativas, multas y penas de un año de prisión.

De momento se han celebrado 19 procesos judiciales que involucraron a 59 personas, señaló.

"Se tramitan por procedimientos más expeditos y ágiles pero no por ello están exentos del derecho a la garantía del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa", dijo el funcionario, quien agregó que en estos casos la ley permite que el acusado decida si nombra o no a un abogado.

Ferro insistió en que la Justicia cubana "cumple estrictamente con los principales instrumentos internacionales" en la materia y criticó que "ha habido el propósito de desacreditar la legitimidad, independencia e imparcialidad con que actúan los tribunales y los jueces cubanos".

"El hecho de que juicios sean más cortos no significa que no se respeten las garantías procesales", acotó por su parte la fiscal general de Cuba, Yamila Peña.

Casi dos semanas después de las multitudinarias protestas antigubernamentales que sacudieron la Isla las autoridades no han divulgado la cifra oficial de detenidos o procesados, por lo que la única referencia son los listados que grupos de activistas y organizaciones independientes están recopilando y haciendo circular en las redes sociales.

La ONG de abogados Cubalex, por ejemplo, ha difundido un listado preliminar de detenidos que a 21 de julio recogía 584 nombres, de los que se verificó la detención de 150 y la liberación de 91.

Sobre la detención y procesamiento de menores, Rubén Remigio Ferro recordó que la edad penal en Cuba son los 16 años, pero precisó que cuando se juzga y condena por la vía penal a jóvenes de 16 a 20 años "hay procedimientos especiales, tratamiento diferencial según el Código Penal" y lo establecido en la Convención sobre los Derechos de la Infancia.

Respecto a las voces que solicitan desde dentro y fuera de Cuba una amnistía para los detenidos en las protestas, el presidente del TSP consideró que se trata de una decisión política que corresponde al Gobierno y "tiene su momento".

"Los procesos están en curso y está la opción del recurso. En el país no es delito pensar diferente, no constituye delito, es un derecho. No somos trogloditas", recalcó, en tanto la fiscal general apostilló que "no es lo que corresponde" ya que las investigaciones aún están en desarrollo.

