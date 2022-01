La Fiscalía y sus testigos presentan como terroristas a los procesados por el 11J en Santa Clara

La tensión entre los familiares creció en la segunda jornada del juicio a los manifestantes del 11 de julio (11J) en Santa Clara. Durante la jornada se multiplicaron las fuerzas de seguridad en los alrededores del Tribunal Provincial de Villa Clara y las noticias que llegaron de los pocos que pudieron entrar a la vista oral fueron desalentadoras.

"Los familiares salieron destrozados, llorando, algunos casi al borde del desmayo" por la cantidad de mentiras que dijeron los testigos y la Fiscalía, asegura un familiar del preso político Andy García Lorenzo.

"Prácticamente están hablando de los muchachos como si fueran terroristas, de que lanzaron piedras, golpearon a los policías", agrega. A las afueras de la sala, los familiares y amigos que no pudieron entrar tuvieron que lidiar con la vigilancia policial y la insistente lluvia.

"Una de las cosas que dijeron fue que Andy había incitado a la violencia, que lo tenían en videos, pero los videos ahora no aparecen y las computadoras están rotas, por lo tanto esos videos no los pusieron", expone el familiar al señalar, además, que "los testigos de la Fiscalía no concordaban en sus testimonios".

"También la policía se ha victimizado totalmente diciendo que estaban en la manifestación desarmados, desamparados y hasta han declarado que tuvieron mucho miedo en aquel momento", cuenta.

"Los familiares salieron destrozados, llorando, algunos casi al borde del desmayo"

Sin embargo, pese a que se han podido escuchar algunos momentos de las vistas orales, los familiares advierten de que han sido ubicados al fondo de la sala donde se celebra el juicio. "Es todo una estrategia para que no oigan mucho todo lo que están hablando. Todavía no han podido ni oír el nombre de la jueza, prácticamente lo susurra".

Las familias también denuncian que a algunos les han cortado el internet de sus líneas de telefonía móvil para evitar que informen sobre lo que sucede en los juicios. Es el caso de los hermanos de García Lorenzo, que hasta ayer hicieron varias transmisiones en vivo de lo que ocurría en las afueras del tribunal, compartieron fotos y dieron su testimonio a medios independientes, pero este martes fueron privados del acceso a los datos móviles.

Pese a la censura del régimen, y gracias a otras tarjetas SIM de telefonía móvil que gestionaron a través de amistades, los jóvenes transmitieron en vivo desde lejos la salida de los enjuiciados del tribunal, pues el cerco policial impedía que se acercaran a los vehículos en que iban a ser transportados los manifestantes. Decenas de familiares, niños, mujeres, personas de la tercera edad, miraban con vehemencia hacia el lugar.

Gritos de "Libertad", "Libertad para Andy" y "Estamos aquí", se escucharon a toda voz junto a algunos nombres de los manifestantes como "Andy", "Yunior" y "José", en señal de apoyo y hacerles saber que no están solos.

Gritos de "Libertad", "Libertad para Andy" y "Estamos aquí", se escucharon a toda voz junto a algunos nombres de los manifestantes

Los detenidos en Santa Clara por el 11J que están siendo enjuiciados son, además de García Lorenzo, José Gabriel Arruebarruena, Randy Arteaga Rivera, Brian Amed Ceballo O'Reilly, Maykel Fleites Rivalta, José Miguel Gómez Mondeja, Armando Guerra Pérez, Liván Hernández Sosa, John Luis Machado Marrero, Amanda Dalai Matamoros Cabrera, Pedro Manuel Nicodemos Cabrera, Ariel Núñez Martínez, Mercy Daniela Pitchs Martínez, Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz, Yunior Sebey Mena y Leonel Tristá García.

Este lunes, la plataforma Justicia 11J informó que durante la semana del 10 al 14 de enero se realizarán cuatro juicios a 66 manifestantes en varias provincias del país, entre ellos los de Santa Clara. Los delitos que se imputan son desórdenes públicos, desacato y atentado.

Hasta la fecha la plataforma ha documentado la ejecución de juicios ordinarios a 223 manifestantes y en relación con los menores de 18 años arrestados por el 11J, detalló que de los 48 detenidos, 15 continúan en establecimientos penitenciarios.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.