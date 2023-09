Otros 24 balseros cubanos capturados en el sur de Florida por la Guardia Costera de EE UU

La Guardia Costera del sector de Miami capturó este fin de semana a 24 migrantes cubanos que intentaban entrar ilegalmente a Estados Unidos. Según informó en su cuenta de X (Twitter) Walter N. Slosar, jefe de la patrulla, uno de los balseros estaba deshidratado y fue trasladado a un hospital de la zona por los propios agentes.

Los cubanos, sobre los que no se ofrecieron más detalles, intentaron desembarcar por el Parque Nacional Dry Tortugas, una reserva natural en unas islas al sur de Florida.

El pasado 7 de septiembre, la Guardia Costera desmanteló una supuesta operación de contrabando que había permitido el desembarco de al menos 21 cubanos en los Cayos de Florida. En aquel momento, Slosar informó de que además de a los migrantes, sus hombres habían detenido a "varios presuntos contrabandistas".

El agente mostró las fotos de una moderna embarcación de recreo y de un vehículo blanco, confiscados durante el arresto, que según la Oficina del Alguacil del condado Monroe –al cual pertenecen los Cayos de Florida– se realizó tras una parada de tráfico en la carretera US1, donde fueron interceptados los cubanos el pasado jueves.

La embarcación había llegado a Cayo Marathon y sus pasajeros trasladados en dos vehículos, que habían tomado rumbo norte en el momento de ser detenidos

La embarcación había llegado a Cayo Marathon y sus pasajeros trasladados en dos vehículos, que habían tomado rumbo norte en el momento de ser detenidos, informó un canal local. Como es habitual en este tipo de publicaciones, las autoridades estadounidenses pidieron a los migrantes atenerse a las vías legales y optar por el programa de parole humanitario que, desde inicios de año, permite que ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití viajen a EE UU con ayuda de un patrocinador, que responde por ellos legal y económicamente.

Tanto la personas que buscan obtener el parole, como el patrocinador deben presentar un formulario ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Al otro lado de la frontera, en México, la situación de los cubanos también se ha dificultado. 14ymedio entrevistó a varios migrantes de la Isla que llevan casi un mes varados en Tapachula, en el estado de Chiapas –una de las "estaciones" de la ruta centroamericana rumbo hacia el norte– para saber si les ha sido aprobada la "protección complementaria" que garantiza poder permanecer en México mientras solicita una cita de asilo en EE UU a través de la aplicación CBP One.

"Han recibido miles de solicitudes", contó una cubana de 22 años que espera en Tapachula a que se resuelva su caso. "No puedo salir de este estado, me advirtieron los agentes de Migración que si lo hago y soy detenida, me regresan a Guatemala".

Según cifras oficiales, por Tapachula ingresaron 53.698 migrantes irregulares entre enero y agosto. De acuerdo con los registros oficiales, hasta el pasado 4 de septiembre habían recibido solicitudes de 10.192 cubanos.

