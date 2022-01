Fuerte operativo ante el juicio a 33 manifestantes del 11J en La Habana

Una veintena de personas se congregó este lunes en el Parque Juan Delgado, de La Habana, a una cuadra del Tribunal Municipal de Diez de Octubre, para pedir la "absolución" y la "libertad inmediata" para todos los presos del 11 de julio.

El grupo, conformado por activistas y familiares de los detenidos, subieron un video en redes de la oración, tomados de la mano, que hicieron en el lugar. Tras esa publicación, reportan vecinos del lugar a 14ymedio, han cortado la señal 4G en la zona. "Apenas se pueden hacer llamadas pero la conexión está caída", detalla un residente en las inmediaciones del parque.

Los familiares habían aclarado que no sabían aún si sería en esa corte o, por el contrario, en el Tribunal Provincial de La Habana, que se juzgue a 33 manifestantes de aquel domingo, entre ellos seis menores de 18 años.

"Yo no sabía que hoy iban a empezar los juicios aquí y cuando me levanté había dos hombres vestidos de civil metidos en el portal de mi casa", refiere otro vecino

Sin embargo, mientras en las inmediaciones del Provincial, situado junto al Capitolio, 14ymedio no aprecia ningún movimiento, el operativo en el tribunal de Diez de Octubre es evidente. "Yo no sabía que hoy iban a empezar los juicios aquí y cuando me levanté había dos hombres vestidos de civil metidos en el portal de mi casa", refiere otro vecino de Diez de Octubre. "Hacían llamadas y estaban muy nerviosos, cuando les preguntamos por qué estaban ahí nos respondieron que se esperaba una provocación contrarrevolucionaria en la zona".

Ni las autoridades cubanas ni la prensa oficial han aportado información específica sobre este juicio, aunque la Fiscalía General de Cuba informó la semana pasada, en un gesto inusual, sobre el total de investigados en relación a las protestas del 11 de julio.

El proceso, en el que están acusados de "sedición", se llevará a cabo en cualquier caso desde este lunes hasta el 7 de febrero, y levanta la máxima expectación, dado que los enjuiciados estuvieron presentes en la protesta del 11J en la esquina de Toyo, el lugar que dio la imagen más icónica de aquel día, u na patrulla policial volcada y un joven con una bandera cubana sobre ella.

Se trata de unas escenas no solamente difundidas en redes por ciudadanos de a pie, sino utilizadas por el régimen, tanto para encausar a los detenidos como para intentar desprestigiarlos en los medios oficiales.

A este propósito, el grupo Justicia 11J, que acompaña a las familias de los detenidos con asesoría jurídica y comparte la información disponible sobre los juicios, señaló en una publicación de Facebook que esos videos, "modificados muy visiblemente en los juicios a puerta cerrada", revelan, una vez vistos "en toda su extensión", que "la respuesta violenta de los manifestantes respondió a la legítima defensa, tipificada en los artículos 21.1-5 del Código Penal".

En el mismo post, informan de que las imágenes presentadas en el Noticiero Estelar de la televisión cubana el pasado 25 de enero corresponden al juicio de manifestantes de La Güinera celebrado entre el 17 y el 18 de enero.

"No hemos podido identificar si tales imágenes corresponden a grabaciones del evento ahora puestas al servicio de la prensa oficialista, o si se permitió la discreta entrada de un equipo de la prensa local, como parecen indicar las entrevistas a abogados y familiares mostradas esta noche", precisa Justicia 11J.

La plataforma también recuerda que la propia ley cubana establece el carácter público de los juicios, lo cual permitiría el acceso a los medios de comunicación, "sin distinciones entre ellos", y cuestiona "la naturaleza selectiva de tal permisión (en caso de que, en efecto, haya participado un equipo de la prensa), la discrecionalidad, la violación del principio de igualdad ante la ley, y con ello, del principio de transparencia".

Ni los medios independientes cubanos, ni la prensa internacional, ni siquiera más de un familiar por detenido, han podido asistir a los procesos del 11 de julio, que hasta la fecha, en cuatro semanas, han juzgado a unas 440 personas, según el recuento de Justicia 11J y la ONG jurídica Cubalex.

Para el juicio de esta semana, y en relación con los menores de edad procesados, los activistas exigen "la presencia no discrecional de medios de prensa, como única garantía de que, medianamente, sean respetados el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado, el derecho a una participación efectiva, la presencia y examen de testigos" previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño de 2017.

Justicia 11J incorporó a dos nuevos menores de edad a su lista de los acusados de "sedición": Osbel David Núñez Frómeta, de 17 años, y Christian Lázaro González Ávila, de 16, ambos de Cárdenas (Matanzas)

"Si bien esta misma sección hace referencia al pleno respeto de la vida privada, entre los párrafos 64 y 67, que sostiene como recomendable la celebración de juicios a puerta cerrada en la impartición de justicia en menores", detalla la plataforma, "entendemos que este caso tipificaría como una de las posibles excepciones a esta recomendación".

Y continúan: "Recordemos que estos niños han sido ya expuestos y estigmatizados en televisión nacional como 'delincuentes', 'vándalos', 'revoltosos', de modo que el acceso a la prensa a las supuestas evidencias científicas y a los testimonios cuestionables de supuestos testigos, expondrían de manera irremediablemente la naturaleza tendenciosa de los juicios".

Asimismo, Justicia 11J incorporó a dos nuevos menores de edad a su lista de los acusados de "sedición". Se trata de Osbel David Núñez Frómeta, de 17 años, con la medida cautelar de reclusión domiciliaria y una petición fiscal de 15 años de prisión, y Christian Lázaro González Ávila, de 16 años, asegurado bajo fianza y con una petición fiscal de 15 años de privación de libertad, ambos de Cárdenas (Matanzas). Con ellos, la plataforma registra un total de 50 personas entre 16 y 20 años acusadas de sedición "un 29% del total de acusaciones por este delito (169)".

La plataforma hace hincapié en que el Gobierno cubano está utilizando la sedición, un delito de índole política, "como ejemplarizante", a pesar de que "en varios eventos judiciales los abogados han defendido la inexistencia de elementos que justifiquen la naturaleza sediciosa de los eventos".

