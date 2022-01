La absolución de tres manifestantes del 11J en la Isla de la Juventud sugiere un giro en la Fiscalía

El Tribunal Municipal de la Isla de la Juventud ha absuelto a tres manifestantes del 11J para quienes la Fiscalía pedía tres años de prisión por un delito de desorden público. Se trata de Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero (PAP), Martha de los Ángeles Pérez Acosta, jefa del departamento de derechos humanos del mismo partido, y Francisco Alfaro Diéguez, líder del Movimiento 13 de Marzo (M13).

Según el documento de la sentencia, brindado a 14ymedio, los hechos que los involucraban "no tipifican el delito de desórdenes públicos previsto y sancionado" en el Código Penal.

El juicio se celebró el pasado 29 de diciembre y, según contó Salazar Infante al diario Cubanet, el fallo ha supuesto un alivio y les ha tomado por sorpresa, en vista de las condenas excesivas y ejemplarizantes que los tribunales están imponiendo en todo el país.

Un cuarto manifestante encausado en el municipio, Juan Luis Sánchez González, fue condenado por el delito de "atentado" a tres años de privación de libertad, frente a los cinco que solicitó el Ministerio Público. El activista estaba en prisión preventiva en El Guayabo.

La sentencia fue emitida el 10 de enero, aunque no se hizo pública hasta el pasado 22, por lo que no estaba claro si los afectados, en particular Sánchez González, pueden recurrirla, ya que tanto él como la Fiscalía disponen de 10 días para hacerlo.

En cuanto a los tres absueltos, el documento enfatiza que reconocieron su participación en la manifestación, pero que "no había aglomeración de persona alguna en el parque al que concurrieron los acusados"

El relato de los hechos consigna que Sánchez González transitaba por el lugar de la manifestación en el momento en que Loisel Castro Herrera (apresado y liberado un mes más tarde con multa) corría perseguido por dos oficiales, José Rafael García Salazar y Reulis Piñón Pileta, y ahí, "el acusado Juan Luis se interpone entre los agentes y el mencionado ciudadano y sin mediar palabra le propinó un golpe por el mentón al oficial Reulis que le causó un hematoma, lesión que no requirió tratamiento médico".

En la sentencia se detalla que Sánchez González negó haber propinado el golpe al agente, pero que esto fue constatado por el testimonio de este y de al menos dos testigos. Tanto los familiares que han asistido a los juicios como diversas organizaciones civiles han alertado de que los testigos aportados por la Fiscalía mienten, exageran o tergiversan los hechos.

Además, ni en la petición fiscal ni en el fallo del Tribunal se alude a la golpiza que recibió Juan Luis Sánchez González por parte de los agentes después de detenerlo.

En cuanto a los tres absueltos, el documento enfatiza que reconocieron su participación en la manifestación, pero que "no había aglomeración de persona alguna en el parque al que concurrieron los acusados", que "no se generó disturbio alguno al sofocarse en pocos minutos estos actos" y que los tres acusados "cesaron en su comportamiento enseguida que la oficial Iraimis Durán los sacó del grupo de personas y pacíficamente caminaron hacia donde se les fue indicado, siendo detenidos en ese instante".

Salomé García Bacallao, integrante del grupo Justicia 11J, que acompaña a las familias de los detenidos con asesoría jurídica y comparte la información disponible sobre los juicios, ve en la decisión de este tribunal "un patrón": que "están demorando las sentencias". Por otra parte, asegura la activista, "tampoco sabemos si en esos 15 días (entre el juicio oral y la publicación de la sentencia) modificaron la sentencia debido a la presión internacional que se está haciendo".

García Bacallao recuerda que el lunes comienza en el Tribunal Provincial de La Habana el juicio contra 36 jóvenes presentes en la protesta en la esquina de Toyo, el lugar que dio la imagen más icónica de aquel domingo, cuando los manifestantes volcaron una patrulla policial. La activista tiene la impresión de que ese proceso, a diferencia de lo que ha pasado hasta ahora, sí lo cubrirán los medios oficiales.

Entre los procesados se encuentran seis menores de 18 años, para los que la Fiscalía pide penas de entre 13 y 23 años de cárcel:

- Rowland Jesús Castillo Castro (de 17 años), 23 años de prisión

- Kendry Miranda Cárdenas (17), 20 años

- Brandon David Becerra Curbelo (17), 18 años

- Nayn Luis Marcos Molinet (16), 17 años

- Lázaro Noel Urgelles Fajardo (16), 13 años

- Giuseppe Belaunzaran Guada (17), 13 años

Hasta el 7 de febrero, en el mismo juicio, se procesará, además, a los siguientes acusados:

- Juan Emilio Pérez Estrada (27), 25 años de privación de libertad

- Asley Nelson Cabrera Puente (39), 25 años

- Donger Soroa González (30), 25 años

- Yoanky Báez Albornoz (27), 25 años

- Alexander Ayllón Carvajal (23), 23 años

- Ronald García Sánchez (28), 23 años

- Jorge Vallejo Venegas (35), 22 años

- Alexis Borges Wilson (57), 22 años

- Henry Fernández Pantera (40), 22 años

- Francisco Eduardo Soler Castañeda (49), 22 años

- Lauren Martínez Ibáñez (18), 21 años

- Duannis Dabel León Taboada (22), 21 años

- Adael Jesús Leyva Díaz (24), 21 años

- Dayan Gustavo Flores Brito (22), 20 años

- Óscar Bárbaro Bravo Cruzata (23), 20 años

- Yussuan Villalba Sierra (31), 20 años

- Daisy Rodríguez Alfonso (38), 20 años

- Ricardo Duque Solis (55), 19 años

- Edel Cabrera González (28), 19 años

- Luis Armando Cruz Aguilera (21), 18 años

- Kevin Damián Frómeta Castro (19), 18 años

- Yunior García Vizcay (27), 18 años

- Adrián Oljales Mora (23), 17 años

- Yunaiky De La Caridad Linares Rodríguez (24), 17 años

- Oriol Hernández Gálvez (48), 17 años

- Rafael Jesús Nuñez Echenique (21), 16 años

- Brayan Piloto Pupo (18), 16 años

Este jueves concluyeron los juicios en San José de las Lajas y Quivicán (Mayabeque) y La Habana. Sin embargo, no se han anunciado aún las sentencias.

El cuarto proceso llevado a cabo esta semana, en Jovellanos, Matanzas, donde fueron juzgados entre otros el opositor Félix Navarro y su hija, la Dama de Blanco Sayli Navarro Álvarez, terminó el martes.

En un audio difundido por el ex prisionero político Ángel Moya, Sayli Navarro detalló que su juicio transcurrió igual que otros celebrados hasta el momento (que solamente estaba permitido un acompañante por acusado y que la sala estaba "llena de militares"), y denunció que tanto su padre como otros prisioneros estuvieron todo el tiempo con las esposas conocidas como shakiras.

"Esas esposas tienen cadenas que van sujetas a la cintura, y además tienen otras cadenas que van directo a otras esposas que les ponen en los tobillos, y así caminan", contó la hija del opositor, que se preocupó porque el roce de la esposa en el tobillo de su padre, diabético, puede causarle una herida y que luego empeore sus padecimientos.

"Hubo un muchacho que dijo que aquí en la estación de policía lo habían golpeado" e incluso señaló qué agentes fueron, pero al joven, asegura, le negaron varias veces la atención médica que necesitó después de la golpiza que recibió.

