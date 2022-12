Funciona apenas un 59% del transporte de pasajeros en Cuba

El transporte de pasajeros se encuentra en una situación límite, según se reveló este domingo en la comisión parlamentaria de atención a los servicios, que se desarrolló en presencia del primer ministro, Manuel Marrero Cruz. El plan se ha cumplido en apenas un 59%, contó Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte, ya que se pretendía alcanzar los 1.733 millones de pasajeros (un 17% menos que antes de la pandemia) y solo se pudo llevar a 1.500.

Los motivos son la falta de combustible y la capacidad técnica, lo que provoca, a su vez, pérdidas para el sector. Según el informe presentado, el coeficiente de disponibilidad técnica (CDT), que permite determinar la proporción de vehículos en condiciones de uso, es apenas del 42%, pero hay zonas en las que la cifra se hunde aún más, como en Pinar del Río (30%), Guantánamo (26%) o Santiago de Cuba (23%).

Por empresas, Ómnibus Nacionales está al 48% (y cubre solamente el 43% de las salidas interprovinciales en comparación con 2019); Transmetro, al 50%, y Escolares, al 53%. Más datos preocupantes, el Plan Turquino, con el que se comunica a las zonas montañosas e inaccesibles de la Isla, tiene 110 de sus 198 rutas sin funcionar.

Más datos preocupantes, el Plan Turquino, con el que se comunica a las zonas montañosas e inaccesibles de la Isla, tiene 110 de sus 198 rutas sin funcionar

Tampoco va bien el ferrocarril y esto no es ninguna novedad, ya que faltan coches y la infraestructura tampoco está en condiciones, lo que reduce la capacidad. Según los datos, las locomotoras –las pocas que hay– podrían llevar 12 o 13 coches pero deben ir con solo 11.

Por mar, más problemas. El Perseverancia, un moderno ferry adquirido por una cifra millonaria a un país asiático no revelado y que llegó a la Isla en medio de una gran expectación este julio aún no puede funcionar porque no se ha finalizado la obra de dragado del puerto de Batabanó.

Por aire, aunque la bajada de vuelos ha sido evidente, se ven signos de recuperación, añadieron las autoridades.

Otro hecho que destacaron como llamativa es la caída de las licencias de transporte para los privados, que mueven a un 30% de pasajeros. Una cuarta parte de estos han suspendido o cancelado sus permisos, algo que no sorprende más que a las autoridades, que parecen ajenas a las reclamaciones de los choferes, cansados de las limitaciones estatales de precios, imposibles de sostener al unirse al encarecimiento del combustible y piezas para mantener sus vehículos.

"Muchos cobran precios elevados con el objetivo de compensar gastos. Al cierre de septiembre, estas formas de gestión solo habían transportado el 44% de lo planificado", indica el informe.

"Uno de los temas más complejos a los que se enfrenta la población son los precios. Es cierto que los transportistas privados tienen que comprar dólares en el mercado informal para adquirir partes y piezas, pero nada justifica que quieran tener hasta tres veces las ganancias con su actividad", espetó el primer ministro.

"El plan es una línea de deseo que lleva esfuerzos para cumplirse"

La comisión de Asuntos Económicos, pese a su importancia, dejó menos datos de interés, aunque sí muchas frases del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que usó la habitual receta del voluntarismo para el año próximo. "El plan es una línea de deseo que lleva esfuerzos para cumplirse", afirmó.

También recurrió a las sanciones de EE UU y la crisis internacional que empeoran, a su juicio, los problemas del país, pero añadió que "con resistencia creativa vamos a vencer" y que ese es "un camino que lleva sacrificios". Ninguna novedad.

Quizá la mayor sorpresa fue la generada por sus palabras relativas a la inflación. Según el presidente "aunque las cosas están caras hay un grupo que las puede comprar; de ahí que los precios altos se sigan manteniendo. ¿Cómo se resuelve esto? Produciendo más, pero hacen falta divisas", dijo para apoyar su afirmación sobre el exceso de liquidez que, a su juicio, hay en la Isla.

Díaz-Canel también subrayó los problemas energéticos, que cualquier país, dijo, "resolvería con medidas de choque" (es decir, aumentando precios, según insinuó, ignorando medidas como las europeas de protección al consumidor para tratar de contener el alza), mientras en Cuba, cada MW cuesta un millón de dólares, y esa cantidad "no la genera la Unión Eléctrica ni se paga con las tarifas fijadas para el sector de la población", recordó.

El rendimiento es muy bajo, según los datos expuestos: un alarmante 7,9%

La comisión parlamentaria sacó a la luz otros asuntos preocupantes, como la falta de producción de alimentos. El objetivo para el nuevo año en lo que a la zafra respecta es producir 455.200 toneladas de azúcar, 90.000 de ellas para la exportación (el contrato con China era de 400.000 toneladas originalmente), pero el rendimiento es muy bajo, según los datos expuestos: un alarmante 7,9%.

Los diputados allí congregados tomaron la palabra para aludir a cuestiones que a todos preocupan, pero que no se solucionarán sin verdadera voluntad de cambio. Entre ellos estuvieron el alza de los precios en el sector estatal, la imposibilidad de adquirir cada vez más productos en otro lugar que no sean las tiendas en divisas, las elevadas pérdidas de muchas empresas estatales sin consecuencias para ellas, o la catastrófica situación de las termoeléctricas –pese a la cacareada reparación capital de la rebelde Guiteras, que no termina de funcionar una semana seguida– mientras se destinan recursos a otros asuntos.

La diputada por Cienfuegos Dinorah Navarro admitió que hay insatisfacción entre los trabajadores de las termoeléctricas y aludió a las inversiones realizadas en el turismo, con una declaración ambigua: "No hacemos nada con que sigamos haciendo hoteles y tengamos las termoeléctricas en estas condiciones".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.