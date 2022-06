Haitianos que recalaron en Cuba son deportados a su país

Con niños en brazos y otros de la mano, unos 600 haitianos fueron devueltos a su país este jueves desde Cuba en un segundo vuelo de repatriación. Los migrantes arribaron al aeropuerto internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, luego de nueve días de haber sido encontrados por guardacostas y oficiales del Ministerio del Interior de la Isla, según Prensa Latina.

En total fueron hallados 842 haitianos, quienes buscaban llegar a Estados Unidos en una embarcación de madera. Habían salido una semana atrás de su país, y fueron estafados por contrabandistas que los dejaron en alta mar. Al ser hallados en el océano, fueron llevados a Caibarién en la provincia de Villa Clara.

El director de la Cruz Roja en esa provincia del centro del país, Miguel Fernández, dijo al diario oficial Granma que el resto de migrantes que quedan en Villa Clara serán retornados vía aérea entre este viernes y el sábado.

El pasado miércoles, el gobierno villaclareño había informado en su página de Facebook la partida del primer vuelo con migrantes haitianos desde el aeropuerto internacional Abel Santamaría.

Junto a la publicación, las autoridades locales compartieron fotografías y un video del momento de abordaje: regresaban solo con la ropa puesta y los rostros tristes. Algunos que portaban otra prenda, cubrieron sus rostros para no ser captados por las cámaras estatales. La agencia The Associated Press (AP) recogió los testimonios de los migrantes, quienes confirmaron haber sido engañados.

Maximaud Cherizard declaró a AP que un traficante les dijo que los llevaría al barco donde viajarían entre 200 a 300 personas. Él partió con su hijo de siete años, su esposa y su cuñada. Habían pagado alrededor de unos 4.000 dólares por persona para llegar a Estados Unidos.

Los migrantes manifestaron que habían sido trasladados en grupos, en un barco pequeño, hacia la embarcación más grande, pero que no era la mostrada en fotos por los traficantes. La razón de la huída de Haití es la situación económica y de inseguridad. "En Haití no hay futuro", reclamaba una de las mujeres que viajaba con una bebé, según AP.

Entre los migrantes haitianos había una mujer que dio a luz en la embarcación y que junto al recién nacido recibieron atención médica en un hospital villaclareño. Prensa Latina afirmó que los extranjeros fueron alojados en uno de los campismos de Sierra Morena.

También a finales del año pasado, cientos de haitianos que arribaron a Cuba, habían salido del sureste de su país donde ocurrió un terremoto en agosto y en febrero, unos 292 haitianos fueron repatriados desde la Isla tras haber sido desviados de su ruta a Estados Unidos por el viento.

Tras los arribos, Cuba deportó a cientos de haitianos por vía aérea y marítima. Unicef dijo que el 80% de los niños devueltos a finales del año pasado eran menores de cinco años y padecían enfermedades cutáneas y desnutrición.

"Para garantizar que las personas no sean devueltas a su país de origen y a los peligros de los que han huido, son fundamentales la coordinación, la solidaridad y el reparto de responsabilidades"

Según los datos oficiales, de 2001 a 2021, solo en la provincia cubana de Guantánamo llegaron un total de 76 embarcaciones con más de 4.000 migrantes haitianos irregulares. Por regla general no están interesados en permanecer en la Isla.

La semana pasada, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) expresó su preocupación por el aumento de personas, entre ellos haitianos, que se embarcan en peligrosas travesías por el mar Caribe.

"Para responder con eficacia y garantizar que las personas necesitadas de protección internacional no sean devueltas a su país de origen y a los peligros de los que han huido, son fundamentales la coordinación, la solidaridad y el reparto de responsabilidades", dijo la portavoz de la organización Shabia Mantoo.

La Acnur también recoge en un comunicado que en mayo la Guardia Costera de Estados Unidos reportó haber interceptado a 3.900 haitianos en los últimos siete meses. Además, indicó que "la fuerza armada estadounidense recibió informaciones de que al menos 175 desaparecieron o fallecieron".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.