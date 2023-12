Hallan el cadáver de una madre cubana desaparecida hace tres semanas en Banes

El cuerpo sin vida de la cubana Yamilet de Jesús Domínguez Torres, que se encontraba desaparecida desde el pasado 24 de noviembre en la comunidad de Banes, Holguín, fue encontrado este miércoles, según dio a conocer el bailarín y coreógrafo Norge Ernesto Díaz Blak, conocido en redes sociales como Noly Blak.

"Apareció Yamilet en el cuarto de su casa", escribió en un escueto mensaje Noly Blak en Facebook, plataforma que el artista ha usado para dar visibilidad al caso y recaudar fondos para ayudar a la familia de la fallecida, además de gestionar una recompensa de 400.000 pesos para quien brindara información sobre el paradero de la mujer.

"Me informaron de lo que está sucediendo en Banes que en estos momentos están escarbando la zona donde estaba enterrada ella, en la parte de tierra", dijo Noly Blak en una transmisión en vivo sin ofrecer más detalles. En los comentarios de esta y otras publicaciones, vecinos de la comunidad confirmaron que en la casa de la fallecida se encuentran agentes de la Policía y de Medicina Legal.

Su familia realizó la denuncia correspondiente a la Policía un día después y "se han realizado búsquedas ciudadanas y también de las autoridades"

Domínguez Torres, de 36 años y madre de un menor de edad, fue vista por última vez el 24 de noviembre en su casa, sobre las 11 de la noche, informó Yo Sí Te Creo en Cuba el pasado 5 de diciembre.

Su familia realizó la denuncia correspondiente a la Policía un día después y "se han realizado búsquedas ciudadanas y también de las autoridades", añadió la plataforma independiente, que explicó, además, que la mujer antes de desaparecer "vestía una bata de casa blanca y había llegado hacía poco de la calle".

En lo que va de año, 79 mujeres han sido víctimas de violencia machista en la Isla, según el registro de 14ymedio –cotejado con la lista de las plataformas independientes–. Los casos más recientes confirmados fueron el asesinato de Dorka Velázquez Casal, de 15 años, que conmocionó al poblado rural de Aguacate, perteneciente al municipio de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Las plataformas de seguimiento a los feminicidios también denunciaron a inicios de mes la muerte de Beatriz García, asesinada en Bayamo.

El Gobierno cubano no produce informes, lo que implica que las organizaciones se encargan de verificar los feminicidios por su gestión y, además, no poseen datos para comparar. A ello se añade el silencio de la prensa oficialista que publica estos hechos escasamente y en la mayoría de las ocasiones no los cataloga como feminicidios.

Aunque recientemente los medios oficialistas Girón y 26, de Matanzas y Las Tunas, respectivamente, rompieron el silencio al respecto. Girón reconoció que en la provincia fueron asesinadas siete mujeres en el primer semestre de 2023. Mientras que 26 publicó que la Fiscalía de Las Tunas, durante este año, ha abierto más de 200 procesos legales por "amenazas, lesiones, agresiones sexuales y asesinatos" de mujeres y niñas.

