Impiden abordar un vuelo de la aerolínea Condor a 18 pasajeros cubanos en Varadero

Este martes 18 cubanos recibieron una de las peores noticias de sus vidas. En el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero, los pasajeros no pudieron abordar el vuelo de la aerolínea Condor con destino a Frankfurt. En la ciudad alemana, los viajeros harían una escala para seguir rumbo a Estambul y posteriormente a Dubai pero ni siquiera pudieron completar el chequeo de sus boletos.

"Nos dijeron que en el sistema informático no aparecían los detalles de nuestro segundo vuelo", cuenta a este diario uno de los pasajeros cubanos que no pudo abordar el avión. "En la computadora aparecía nuestro primer trayecto sin problema pero como no lograron ubicar el segundo ni siquiera nos hicieron el check in", contó a 14ymedio uno de los viajeros bajo condición de anonimato.

"Pagamos más de 1.000 y pico de euros por personas por cada boleto, en mi caso me trasladé desde Santiago de Cuba y ahora no sabemos qué va a pasar con nosotros, si nos van a devolver el dinero o nos van a reprogramar el vuelo. Nadie dice nada", lamenta el hombre, quien tuvo que pagar "más de 5.000 pesos por una habitación particular" para quedarse una noche en Varadero a la espera de una solución.

Varios miembros de la tripulación del vuelo de Condor, que despegó a las 22:45 de la noche, trataron de interceder por los 18 cubanos pero "aunque llamaron directamente a Alemania para resolver el problema, no lograron tener detalles de nuestro segundo vuelo y por esa razón no nos permitieron abordar el avión", detalla.

"No entendemos la razón porque tenemos incluso el número de reserva y todos los detalles del segundo vuelo y del tercero, pero los representantes de Condor nos dijeron que ellos no podían encontrar esos datos. Ni siquiera nos procesaron las maletas, nunca llegamos a la zona de embarque", explica.

Este miércoles varios de estos viajeros regresaron al aeropuerto en busca de respuestas pero hasta el momento ningún empleado de Condor ha podido precisarles qué ocurrirá con sus vuelos. "Tenemos una visa de turismo de 30 días para Dubai, así que con ese país no existe ningún problema. Es indignante que no nos hayan permitido subir a ese avión".

No es la primera vez que ocurre algo así. El pasado mes de noviembre un grupo de pasajeros que pretendía viajar a Belgrado desde Varadero fue rechazado por Condor. La mayoría eran migrantes que aprovechaban la exención de visado que brindaba entonces Serbia a los cubanos, para emprender la ruta migratoria hacia países de la Unión Europea.

"Podemos confirmar que el 22 de noviembre, un total de 22 pasajeros no fueron aceptados para abordar el avión de Varadero a Frankfurt, ya que recibimos información de que su viaje hacia Serbia estaba en riesgo en lo que a su ingreso en el país respecta", contó entonces a este diario Magdalena Hauser, directora de comunicación de la aerolínea.

Este año, pese al libre visado vigente hasta mediados de abril pasado para los cubanos, también se reportaron la situación de varios grupos de pasajeros procedentes de la Isla a los que no se les permitió la entrada a territorio serbio, y que permanecieron durante días en condiciones de hacinamiento en el aeropuerto internacional de Belgrado y muchos fueron deportados.

A finales de marzo, la cónsul y consejera política de la Embajada de Serbia en La Habana, Jelena Zivojinovic, confirmó a 14ymedio que a partir del 14 de abril los cubanos iban a necesitar una visa de turismo o trabajo para viajar a su país. La medida, destinada a contener la emigración ilegal, podrá ser revocada "en el futuro" si los ciudadanos de la Isla "demuestran" que pueden viajar a la nación balcánica y volver a Cuba, precisó entonces la diplomática.

