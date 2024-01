'Invasor' cuestiona una vez más la trasparencia de las autoridades cubanas

El periódico oficialista Invasor publicó este domingo, por segunda vez en cuatro meses, una advertencia a los funcionarios de la Isla. La razón: la falta de transparencia de las autoridades ante la solicitud de información y soluciones por parte de los medios y la ciudadanía. "Las personas tienen derecho a plantear quejas y las instituciones están en el deber de responder", recordó el diario.

Con las estadísticas de dos de sus secciones, Sin Rodeos y Cartas Abiertas, Invasor da la medida del problema. De las 104 notas publicadas en 2023 en la primera sección, el 93,2% eran reclamaciones a las que las autoridades dieron respuesta en solo un 78,3%. En Cartas Abiertas, de 13 misivas recibidas, apenas tres fueron respondidas por funcionarios o instituciones.

Transporte, Vivienda, Acueducto y Alcantarillado, Servicios Comunales y Correos de Cuba son algunas de las instituciones avileñas que cita el texto y que han evadido en varias ocasiones las solicitudes del periódico para que den respuesta a las peticiones de la población, lo que evidencia el "incumplimiento de las responsabilidades estatales para con la ciudadanía".

Librándose de toda responsabilidad, el medio aclara que estas situaciones son el "resultado de una deficiente implementación de la Política de Comunicación Social, no de falta de insistencia de este periódico".

"No es menos cierto, que hay entidades e instituciones que marchan a la vanguardia cuando se trata de sensibilizarse ante los problemas de la población y no se sentirán aludidas por las insuficiencias, mientras otras reconocerán aquí su retrato y algunas, quizás, se enterarán ahora que no han actuado como les corresponde", asevera el medio estatal, mientras resalta que en las secciones Sin Rodeos y Cartas Abiertas también se han publicado varios reconocimientos a "los que le ponen empeño y deseos al trabajo para satisfacer las demandas del pueblo, echando por tierra obstáculos como la burocracia, la ineficacia, la insensibilidad y la falta de compromiso con la ciudadanía".

A aquellos que han dado respuesta a las quejas sin ser satisfactorias, Invasor también dedica unas líneas: "Las respuestas recibidas revelan, en no pocos casos, que no se fundamenta la imposibilidad de la solución con una información transparente, lógica y convincente", lo que también constituye una irresponsabilidad por parte de las autoridades.

En un artículo similar publicado el pasado octubre, el medio lanzaba su primera diatriba contra las autoridades. "Era nuestra intención informar a la ciudadanía [sobre el transporte de pasajeros]... Pero, al menos cuatro veces, los responsables de la Empresa Provincial de Transporte nos han dejado esperando", lamentaba entonces.

Como escudo ante posibles llamados de atención, el medio se refugiaba en las palabras de Miguel Díaz-Canel: "Ante una situación determinada que esté impactando negativamente en la población, los servidores públicos responsables están obligados a informar de inmediato, desde todos los espacios posibles. Por su parte, toca a la prensa contar primero, y responsablemente, cada información sensible para el pueblo".

Invasor es el diario donde se han publicado algunos de los textos más críticos contra el Gobierno en el último año y desde sus propias filas. Sin embargo, sus publicaciones siempre indican que es una autoridad particular, y no el sistema, quien comete "errores".

