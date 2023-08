'Invasor' se sale del guion y cita fuentes independientes sobre los feminicidios en Cuba

La prensa oficialista rompió este sábado su habitual silencio sobre los feminicidios en Cuba al revelar que cinco mujeres han muerto en lo que va de año en Ciego de Ávila, dos más que los contabilizados por 14ymedio. Además, reconoció la existencia de los observatorios y medios independientes, cuyos "datos no oficiales" señalan que, hasta agosto de 2023, se han registrado 55 víctimas de violencia machista en la Isla.

Invasor cita a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) sobre los feminicidios registrados en la provincia, pero no ofrece ningún detalle de las víctimas. Entretanto, el registro de 14ymedio y de las plataformas feministas dan cuenta de tres muertes por violencia machista este año.

El primero ocurrió en febrero cuando trascendió el asesinato con una pistola de pesca en Morón de una joven, cuyo nombre no trascendió. En marzo se conoció la muerte de Darisleni Fuentes Infante, ultimada por su ex pareja cuando salía de una fiesta. Luego, en julio, las plataformas feministas confirmaron la muerte de Saray Moya Moreno en la localidad de Chambas.

Ante la falta de datos oficiales, la prensa independiente y las organizaciones feministas llevan un registro de los feminicidios con información recabada en el terreno o a través de denuncias confirmadas en redes sociales, aunque todo indica que hay más casos. En 2022 se consiguieron datos sobre 36 feminicidios y, en lo que va de este año, ya superaron esa cifra en 19 casos.

El diario Invasor cita los testimonios de Ana y Gertrudis, dos sobrevivientes de la violencia machista en la provincia. Ana fue atacada a puñaladas en su rostro y cuello por su pareja cuando él se encontraba bajo los efectos del alcohol, mientras que Gertrudis lleva 30 cicatrices en su cuerpo por puñaladas que su ex pareja le propinó cuando se enteró de que había iniciado una nueva relación.

"Hechos similares continúan repitiéndose en Cuba", añade el diario en su texto, en el que reconoce que "decenas de mujeres son víctimas de este flagelo (la violencia) diariamente" y sufren algún tipo de discriminación, acoso, hostigamiento o degradación por el siempre hecho de ser mujeres, aunque no siempre tienen "plena conciencia".

Invasor opina que, más que conocer las estadísticas de violencia, es "urgente" la implementación de mecanismos de prevención, atención y enfrentamiento.

En su texto cita una reciente entrevista de Odelsys Valcárcel, secretaria general de la FMC en Ciego de Ávila, en la que señaló que el personal de las unidades de la Policía no está preparado para atender las denuncias de violencia y en "no pocas ocasiones" las mujeres no han encontrado el respaldo que merecen.

Valcárcel es de la idea de crear un centro que dé acogida a las mujeres denunciantes de agresión, hasta que se determine el procedimiento en las sedes judiciales.

Uno de los primeros pasos en la provincia, alega el diario, fue la creación de un grupo supervisado por la FMC y psicólogos del Centro de Educación para la Salud. Además cuenta con asistencia de fiscales, policías y trabajadores sociales.

Adriana Verano Fuentes, especialista en prevención de la FMC en Ciego de Ávila, explicó al diario que el trabajo se ha focalizado en realizar talleres en centros laborales, escuelas y barrios. Este año han desarrollado 124 encuentros en las comunidades, en los que han participado 1.957 personas, además de 114 conferencias en los lugares de trabajo con 4.000 asistentes.

Verano Fuentes reconoció que es "evidente el desconocimiento" de las leyes que protegen a las mujeres, pero que los casos abordados hasta ahora han tenido un resultado "favorable". "Ofrecemos una atención personalizada y apoyamos con la intervención de los psicólogos, porque en muchas ocasiones el miedo no les permite denunciar al agresor", aseguró.

Las mujeres avileñas que sufren violencia cuentan con mecanismos para denunciar o buscar auxilio, aseguró Verano Fuentes, tales como las líneas telefónicas de ayuda, las Casas de Orientación a las Familias o las unidades de la Policía y la Fiscalía.

El Código Penal contiene 33 artículos con sanciones aplicables a los casos de violencia machista, sin embargo Invasor asegura que las dirigentes de la FMC de la provincia coinciden que "nunca será suficiente" el trabajo de prevención.

De acuerdo con el recuento de los observatorios independientes, junio fue el mes más letal para las mujeres, con al menos 11 feminicidios registrados. La Habana, Holguín, Guantánamo, Matanzas y Mayabeque están entre las zonas rojas de toda la Isla.

