El escritor cubano Jorge Fernández Era cuenta por qué fue "circulado" por la policía política en La Habana

El escritor y periodista cubano Jorge Fernández Era ofreció este viernes una narración pormenorizada de la detención que sufrió el día anterior, durante seis horas, a manos de la policía política en La Habana. En un texto publicado en su perfil de Facebook, relató que la suerte de emboscada que le tendieron los agentes acabó desencadenando una ola de solidaridad en todo el país y exponiendo la torpeza de la Seguridad del Estado.

Fernández Era denunció que el acoso había iniciado la mañana del jueves, cuando una serie de llamadas "equivocadas" a su casa pretendía mantenerlo localizado. La explicación de aquel "chequeo", asegura, tenía que ver con la publicación de una reciente "columna-caricatura" de su autoría en el medio La Joven Cuba, que ridiculizaba la nominación de candidatos octogenarios al Parlamento cubano, además de una entrevista que concedió al realizador Ian Padrón.

Al mediodía, cuando salió de su casa rumbo a El Vedado, lo interceptaron varios oficiales motorizados en las inmediaciones de las calles de San Indalecio y Rabí. A Fernández Era, que iba con su esposa y un amigo, le pidieron "detener la marcha".

Los agentes –uno de ellos se identificó como el jefe de sector del barrio de Tamarindo– les exigieron su identificación y, al devolver los documentos, informaron al escritor de que estaba "circulado". Detenido y a bordo de una de las motos, Fernández Era fue trasladado a la unidad policial de Aguilera.

Después de atravesar una escalera "perfectamente enjaulada" hacia el calabozo, lo obligaron a permanecer de pie durante 45 minutos. Luego lo llevaron a un salón cerrado, donde un agente –que dijo escribir poesía "desde hace años"– fue encargado de "cuidarlo" hasta que fue recibido por Eivesgney Vilarte, "chapa 10034, primer teniente y segundo jefe de Procesamiento del Delito", precisa Fernández Era.

En las inmediaciones de la estación lo esperaban su esposa y varios amigos, que se habían "plantado" hasta que liberaran a Fernández Era

Allí le leyeron una denuncia por los delitos de "denegación de auxilio y desobediencia" e intentaron imponerle el pago de una multa de 3.000 pesos por "no asistir a las dos citaciones que se le hicieron con anterioridad". El escritor argumentó que él no tenía que abonar la cantidad exigida hasta que no se resolviera una reclamación que había presentado el 30 de enero, sucesivamente, a la Fiscalía Provincial, la Fiscalía Militar General del Ministerio del Interior y la Contrainteligencia.

Además, criticó las irregularidades del documento donde figuraba su acusación, que también contenía –"en violación de la Ley de Proceso Penal, la de Símbolos Nacionales y la de Secreto Militar"– información sensible sobre otro detenido ajeno a su caso.

Ante su negativa, Vilarte indicó que se le impondría una "medida cautelar de prisión provisional". Estuvo retenido una hora y media sin que se le ofreciera agua ni alimentos. Cuando exigió que lo dejaran llamar por teléfono a su esposa, los oficiales respondieron: "No hará falta. Ya usted se va".

Vilarte le informó, cuenta, que habían decidido sustituir la prisión provisional por otra medida cautelar: la "prohibición de salida del país mientras no se pronuncie la Fiscalía Municipal", que debe definir su estatus legal. En las inmediaciones de la estación lo esperaban su esposa y varios amigos, que se habían "plantado" hasta que liberaran a Fernández Era.

La publicación del escritor concluye con un "epílogo" donde agradece a la profesora Alina Bárbara Hernández, quien exigió su excarcelación en el Parque de la Libertad de Matanzas, donde fue "vejada cobardemente por tres agentes", denunció. Además, reconoció a las miles de personas que protestaron en las redes contra el "atropello" de la Seguridad del Estado contra su persona.

Por último, Fernández Era hizo saber a sus captores que "ni la prohibición de salida de la Isla, ni la prisión provisional, ni la reclusión domiciliaria, ni la fianza en efectivo, ni la obligación de comparecer, ni la cárcel" iban a silenciarlo.

