'Ktivo Disidente' llega a Miami y el reportero Lázaro Yuri Valle recibe un pase para salir de prisión en Cuba

El activista cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Ktivo Disidente, llegó a Miami este viernes gracias al programa de parole humanitario. El opositor fue condenado a finales de noviembre de 2022 a dos años y seis meses de prisión por los delitos de desobediencia y desacato, pero en junio pasado el régimen le otorgó la libertad condicional.

Ktivo Disidente ya se encontraba fuera de Cuba antes de volar al sur de Florida, aseguró al periodista Mario Pentón el activista Nacho Rocha, quien contó que el opositor había salido de la Isla hacia Nicaragua y luego, estando en México, le llegó el permiso de viaje para poder entrar a EEUU con el parole humanitario.

En un video compartido por Pentón en sus redes sociales, Ktivo Disidente, desde el Aeropuerto Internacional de Miami, dio sus primeras declaraciones agradeciendo la labor del reportero de América TeVé y dijo sentirse "contento" de estar en tierra estadounidense.

Tras la liberación de Ktivo en junio pasado, no había trascendido ningún mensaje del activista, que fue recluido en la prisión de Ariza, en Cienfuegos, por haber pedido libertad para los presos políticos subido al muro de un parque infantil, en el habanero boulevard de San Rafael en el mes de abril del año pasado.

Durante su acción en el boulevard, Ktivo lanzó una arenga en la que, además, reclamó el derecho a respetar las ideas ajenas. "No tiene que haber violencia, no tiene que haber derramamiento de sangre pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país. El que es comunista que lo sea, pero el que no hay que respetárselo", gritó durante su protesta, que se prolongó unos minutos hasta que decidió bajar y los agentes que lo miraban desde abajo lo esposaron y detuvieron.

"Ya me toca la libertad condicional, esta gente no ha querido darme los beneficios"

Anteriormente tuvo problemas también por manifestarse en varias ocasiones como una protesta en diciembre de 2020 donde pidió la libertad de Luis Robles, conocido como "el joven de la pancarta", y quien fuera condenado a cuatro años de prisión por manifestarse pacíficamente en el mismo boulevard de San Rafael.

Otro activista que también fue sentenciado el año pasado, esta vez a cinco años de prisión por lanzar octavillas "proponiendo elecciones", el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, recibió su primer pase para visitar su casa tras más de dos años encarcelado.

Valle Roca, que fue condenado por los delitos de "propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia", declaró este viernes a Radio Televisión Martí que está delicado de salud. "Estoy sordo, tengo pérdida de memoria, estoy perdiendo la vista, estoy flaco", dijo y describió que en la prisión donde se encuentra "el nivel de humedad es muy alto y los calores, los mosquitos, las chinches, ratones, las ratas salen" por el hueco de la letrina.

"Ya me toca la libertad condicional, esta gente [el régimen cubano] no ha querido darme los beneficios", denunció.

Valle Roca, de 62 años, es sobrino del líder opositor Vladimiro Roca, recientemente fallecido, y nieto del líder comunista Blas Roca Calderío. En el tiempo que lleva encarcelado, el reportero ha sufrido los 15 tipos de tortura descritos por la organización con sede en Madrid Prisoners Defenders (PD), que presentó un documento ante la ONU denunciando patrones de malos tratos en las prisiones cubanas.

