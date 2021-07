Liberada tras un arresto violento la historiadora Carolina Barrero

La curadora de arte Carolina Barrero, tras vivir este jueves en la mañana una detención violenta y arbitraria, denunció a 14ymedio que la Seguridad del Estado la está acusando de "instigación a delinquir". La joven, que fue liberada horas después, está siendo investigada por el mismo delito que le imputan al artista Hamlet Lavastida, detenido en Villa Marista desde el 26 de junio.

Según el testimonio de Barrero, en la misma puerta de su casa un oficial la "levantó en peso" y la montó en un carro con placa particular que la trasladó para la estación policial de Infanta y Manglar, en el municipio capitalino de Cerro.

"Fue una operación de extracción, un secuestro meticulosamente planificado, cargado de la violencia, que confiere a los opresores el sentido de la impunidad. Sin nasobuco, medio descalza, y con un golpe en la cabeza me metieron en un carro", detalló Barrero en una narración de los hechos publicada en su perfil de Facebook.

"Me amenazaron con llevarme a la prisión de mujeres del Guatao y que me iba a ver muy bonita con uniforme de presa"

En conversación con este diario contó que la acusación la hizo la teniente coronel Kenia María Morales Larrea, y, además de recibir varias amenazas, le impusieron "una medida cautelar de reclusión domiciliaria". "Me mantuvieron en el calabozo de la unidad y no me dejaron llamar por teléfono. Luego, el interrogatorio fue bastante violento. Me amenazaron con llevarme a la prisión de mujeres del Guatao y que me iba a ver muy bonita con uniforme de presa".

Barrero, que continúa con vigilancia policial alrededor de su vivienda, precisa que la razón por la que fue sacada con violencia de su casa fue porque ella, en compañía de Carolina Sansón y Yamilka Lafita, escribieron en una sábana una estrofa del último poema de los Versos Sencillos de José Martí que dice: "Verso, nos hablan de un Dios/ a donde van los difuntos:/ Verso, o nos condenan juntos/ o nos salvamos los dos".

La joven está "muy segura" y "tranquila" porque considera que se trata de "otra fabricación" de un delito contra ella y agregó: "Pedir por la liberación de los presos políticos no es un delito. Por tanto, decir que quienes sientan suyo ese reclamo lo manifiesten sin miedo tampoco puede ser un delito (...) es hora ya de que termine la persecución hacia quienes disienten, hacia los que piensan diferente a la ortodoxia del Partido Comunista".

Por su parte, la poeta Katherine Bisquet explicó que desde este viernes en la mañana Lavastida "se encuentra privado ilegalmente de libertad". El término de 72 horas para que la Fiscalía dictara una medida cautelar contra el artista venció. La madre del joven tampoco había sido notificada de alguna decisión judicial.

Con anterioridad la poeta y miembro del 27N, al igual que Barrero, había denunciado que Lavastida fue medicado en prisión, vía intravenosa, con una dosis de metoclopramida, "debido a que se encuentra con dolores estomacales y vómitos producto al estrés al que está sometido". Esta información la supo Bisquet tras conversar con la madre del artista.

"Queremos a Hamlet inmediatamente en libertad. No nos quedaremos inmóviles ante tamaña injusticia", alertó Bisquet.

