El payaso Manuel de la Cruz, acusado de resistencia y en reclusión domiciliaria

Manuel de la Cruz, conocido como el payaso Desparpajo, afronta una acusación por resistencia y se encuentra en reclusión domiciliaria, según contó a 14ymedio este martes en el relato de su detención este lunes en La Habana.

El joven, de 27 años, ya fue expulsado de su centro de trabajo tras su anterior arresto la pasada semana, cuando acompañaba al artista Luis Manuel Otero Alcántara en la organización de una fiesta infantil en la sede del Movimiento San Isidro (MSI).

De la Cruz explica que hasta seis oficiales se presentaron en su casa, en cuya entrada se encontraba junto a su madre, y le anunciaron que estaba detenido a la vez que le exigían con insistencia, ante su negativa, que entregase su teléfono.

"Les dije que iba con ellos, pero que el teléfono se lo dejaba a mi mamá, y al extender la mano para dárselo, me agarraron y me metieron a la fuerza en el carro. Una vez dentro, el jefe de la Seguridad del Estado me dijo: 'Ya te tengo; te voy a poner resistencia y desacato en las redes sociales".

Cuando llegó a la estación policial, a mediodía, le entregaron un acta en la que constaba que se habían presentado cargos en su contra por resistencia. "Me tuvieron horas encerrado en el calabozo hasta que, sobre las cinco de la tarde, tuve un encuentro con el instructor penal que me tomó declaración".

Le amenazaron con acusarlo de desacato si seguía publicando en redes sociales "de la manera que venía haciéndolo", lo que podría llevarlo a prisión

De la Cruz estuvo retenido hasta la medianoche, cuando le explicaron que se le aplicaba la reclusión domiciliaria como medida cautelar por el delito de resistencia. Además, denuncia, le amenazaron con acusarlo de desacato si seguía publicando en redes sociales "de la manera que venía haciéndolo", lo que podría llevarlo a prisión.

Antes de dejar la estación policial, le hicieron entrega de un documento que debía firmar en el que se le indicaba que estaba publicando "propaganda subversiva" y mediante el que se comprometía a "mantener una actitud de respeto en las redes sociales".

"El acta de detención por resistencia no la firmé porque no estoy para nada de acuerdo. No hubo resistencia nunca, yo solo quise evitar que cogieran mi celular porque ellos me explicaron que iban a examinarlo, pero no me mostraron un documento que les autorizase a hacerlo". Según sus conocidos, el teléfono estuvo encendido durante todo el día y él aparecía conectado como usuario en todas las redes sociales en las que tiene cuenta.

De prosperar la acusación por resistencia, Manuel de la Cruz se expone a una pena de prisión de entre tres y nueve meses o una multa de 100 a 270 cuotas según el código penal.

