Desde la cárcel, el rapero Maykel 'Osorbo' sugiere que está dispuesto a irse de Cuba

"Si a mí se me abriera ahora mismo una puerta, donde yo pudiera salir hacia el exilio, brother, yo salgo, ¿entiendes?". Las palabras de Maykel Castillo Osorbo, en conversación telefónica desde la prisión con Armando Labrador, dueño del canal de YouTube donde se emite el programa Cántalo TV, sugieren que el artista está dispuesto a irse de Cuba a cambio de su excarcelación.

El audio fue reproducido este lunes en ese mismo espacio, presentado por Esteban Rodríguez, que estaba acompañado para la ocasión de otros activistas en el exilio: las curadoras Anamely Ramos y Carolina Barrero, la actriz Iris Ruiz y el rapero contestatario Eliexer Márquez El Funky, coautor junto a Osorbo, Gente de Zona, Yotuel Romero y Descemer Bueno de la canción Patria y Vida.

El plan para sacar a Osorbo de prisión –en la que cumple una condena de nueve años por desacato, atentado, desórdenes públicos y "difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires"– forma parte de un "proceso muy largo", en palabras de Anamely Ramos, una de las personas más cercanas al artista.

Se inició cuando él enfermó en la cárcel y comenzaron a temer por su vida. Al desconfiar de las pruebas médicas que se le realizaron en prisión y ante la incertidumbre de una falta de diagnóstico, dijo Ramos en Cántalo TV, "era evidente que algo había que hacer para salvar la vida de Maykel, porque ni siquiera sabemos qué tiene".

La curadora reafirma a este diario que, aunque no se había pronunciado públicamente, el músico le confesó que se iba a ir si tenía "la oportunidad" cuando se le empezaron a inflamar los ganglios

La curadora reafirma a este diario que, aunque no se había pronunciado públicamente, el músico le confesó que se iba a ir si tenía "la oportunidad" cuando se le empezaron a inflamar los ganglios. "Ahí es cuando Maykel se empezó a asustar", refiere. "Hasta ese momento, Maykel se había mantenido diciéndome que aunque a él lo chantajearan, él no se iba a ir de Cuba, que prefería estar preso".

Es justamente la postura que mantiene, hasta el momento, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), condenado en la misma causa que Osorbo, en su caso a cinco años de cárcel, por ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.

Alcántara ha denunciado en numerosas ocasiones que la Seguridad del Estado, al igual que hizo con otros opositores, como el artista Hamlet Lavastida, intenta chantajearlos con la carta de cárcel por exilio, pero, en su caso, ha dejado claro por ahora que "no aceptará bajo ninguna circunstancia el destierro como una opción".

Recientemente, además, denunció vía el MSI que involucraron en el chantaje a Osorbo: si Alcántara no aceptaba un acuerdo de exilio forzoso, el rapero tampoco podría salir de Cuba a atenderse por su problema de salud.

Ambos activistas rechazaron apelar sus condenas el pasado julio. En el caso de Osorbo, declaró a través de sus amigos que "no se prestará más para ese circo", refiriéndose al juicio al que fueron sometidos.

A pesar de que Maykel Osorbo ha expresado ya de viva voz su deseo, Anamely Ramos recuerda que su excarcelación, en cualquier caso, depende del régimen. Tras aludir, sin detalles, a "gestiones que se están haciendo desde diferentes países", aseveró: "Si esas gestiones van a dar o no resultados, no lo sabemos, porque Maykel está preso en Cuba, condenado en Cuba. En última instancia, si a Maykel lo van a dejar salir o no, eso solo lo sabe la Seguridad del Estado".

