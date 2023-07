La española Meliá abre un hotel de gran lujo en el edificio de la extinta Unión de Petróleo en La Habana

Entre 295 y 383 euros la noche cuesta una habitación este mes en el nuevo hotel INNSiDE Habana Catedral, inaugurado el pasado sábado por el grupo español Meliá en La Habana Vieja. Si el viajero prefiriera la "Townhouse Suite", con 52 metros cuadrados, cama king size y vista a la bahía, el precio sube a la estratosfera: 1.825 euros la noche.

Los precios del restaurante, según comprobó 14ymedio, siguen la misma tónica. Los platos van desde los 700 pesos de una ensalada "vegana al estilo del chef" hasta los 2.600 de un filete de res con papas y salsa de vino tinto, pasando por un ceviche a 1.300 pesos, un arroz meloso con mariscos a 1.800 o un pescado a 2.000 pesos. En cuanto a los postres, se puede pedir brownie o torrija por 450 pesos o macedonia de frutas por 400.

En la carta, que tiene los precios en CUP y en divisas, se observa que aplican un cambio de 120 pesos por moneda libremente convertible (MLC).

"Ahí no hay ni mosca, y lo miran a uno como si fuera un extraterrestre"

Este jueves, el local se encontraba vacío. "Cuatro empleados para un solo cliente", refería una joven habanera que contó la experiencia de tomarse un café. "Ahí no hay ni mosca, y lo miran a uno como si fuera un extraterrestre".

Pagó por el café 264 pesos. "Un dedito de café, lo pedí sencillo", refiere. No le alcanzó para una botella de agua, que costaba, pequeña, 264 pesos, y grande, más de 300. "Por suerte me pusieron un vasito de agua junto al café. Era de tamaño como para un niño de tres años pero algo es algo".

Como sucede en los establecimientos de este tipo en la capital, en el INNSiDE Habana Catedral no aceptan efectivo y hay que pagar con tarjeta. Para cobrar, tienen un lector electrónico para CUP y otro para MLC.

El hotel, a una cuadra de la Plaza de la Catedral, ocupa el número 113 de la calle Empedrado, donde se ubicó durante más de 60 años un edificio de oficinas.

El emblemático y moderno edificio se levantó a inicios de los años 50, no sin polémica, como atestiguan las crónicas de la época, en lugar de una casa colonial del siglo XVIII que tuvo que ser demolida. "En su lugar, y completamente fuera de lugar en aquella zona, se alzará un rascacielo ultra Miami de siete pisos", se lee en la hemeroteca del Diario de la Marina. El inmueble, que finalmente tuvo cinco pisos, fue destinado a uso de oficinas, algunas de ellas pertenecientes a la extinta Unión de Petróleo.



Antes de ser reabierto por Meliá, llevaba en obras al menos siete años. En su página web, la hotelera dice que fue "concebido para regalar a los viajeros más curiosos una impresionante experiencia urbana", e invitan al extranjero que pueda pagarlo: "Encontrarás la paz infinita en nuestra piscina con vistas inigualables al Faro y al mar. ¿Estás listo para la aventura?".

Aunque en la Isla no paran de abrirse hoteles de lujo, los datos de turismo no lo justifican. El sector, tercera fuente de divisas del país –por detrás de la venta de servicios médicos y de las remesas–, no ha logrado recuperar ni la mitad de las visitas internacionales registradas antes de la pandemia de covid-19.

Según las últimas cifras oficiales, entre enero y agosto de este año Cuba recibió 1.390.000 turistas, apenas un 44,5% del total registrado en el mismo período de 2019, antes del coronavirus.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.