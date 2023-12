Miles de feligreses y un pastor ruso en un masivo evento religioso en el centro de Cuba

"Ahora vamos a orar de una manera especial, vengan todos los que necesitan agua de vida, perdón de Dios, dile Papá, voy hacia ti, Padre, estoy aquí, yo voy a casa, ven hacia Cristo, ven". Las palabras en español, declamadas por una mujer en un micrófono, proseguían –por partes– a las originales, pronunciadas por un desconocido pastor ruso. Bajo el escenario desde donde ambos hablaban, este domingo a las afueras de la ciudad de Camagüey, miles de asistentes alzaban y movían sus brazos al compás de un coro desafinado.

Las imágenes del acto, difundidas en redes sociales, chocan en un país donde no solamente estuvieron proscritas las creencias religiosas durante décadas, sino donde cualquier acontecimiento masivo es objeto de la más estricta vigilancia por parte del régimen.

Titulado Evento de la Biblia, a él acudieron, según los organizadores, más de 10.000 personas, "tanto cristianas como no cristianas", convocados por varias "denominaciones" evangélicas, entre ellas la Iglesia Bautista y las Asambleas de Dios de la provincia.

"¿Una tarima así sin el apoyo del Estado", preguntaba en redes el usuario Aaron Ruby a Keyler Fernández, quien parecía estar al tanto de la organización y le contestaba: "Se alquiló un grupo de Ciego [de Ávila] que no son cristianos que tienen buen audio y tarima". El interlocutor no se dio por satisfecho y continuó cuestionando: "¿Y cómo hicieron llegar 10.000 personas a un poblado de 100 habitantes? ¿Y el Gobierno no les puso ningún pero?".

En las imágenes compartidas por algunos de los asistentes se ven decenas de camiones trasladando a los participantes hasta el paraje camagüeyano conocido como Cabeza de Vaca.

El Gobierno cubano mantiene desde hace años una política "selectiva" con las Iglesias evangélicas. Mientras que acosa a algunos religiosos, como Mario Félix Lleonart, bautista y hoy exiliado en EE UU, o Faustino Palomo y su esposa, Orlis Leyva, a los que las autoridades le desmantelaron en 2020 su templo en Santiago de Cuba, otros, afines al régimen, pueden ejercer su culto sin problema.

Es el caso, por ejemplo, del Consejo de Iglesias de Cuba, que agrupa a 28 grupos de varias ramas del cristianismo en la Isla y que está abiertamente alineado con el Gobierno.

