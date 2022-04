Nicaragua prohíbe la entrada a un médico que denunció las carencias del sistema de Salud cubano

Sin más explicación que una simple anotación de "no abordar" en la computadora de la aerolínea, Nicaragua negó al médico cubano Alexander Figueredo el derecho de volar a Managua, denunció este domingo en su cuenta de Facebook su colega Alexander Pupo Casas, que esta semana ha anunciado públicamente su deseo de abandonar la Isla. "Apartheid político contra la disidencia", resumió.

Figueredo "perdió su trabajo por su postura frontal contra el Gobierno cubano y ha sido hostigado sistemáticamente", precisó en un post el grupo Gremio Médico Cubano Libre. Al sanitario, se le acusó en abril del 2021 de "daño moral al sector" por evidenciar las carencias del sistema de Salud. El régimen consideró que por esto debía "ser reprimido con la severidad que el momento histórico requiere en aras de no permitir que se crean precedentes negativos dentro de nuestros colectivos laborales".

Impedir el ingreso a Nicaragua a Figueredo es "otra jugada maquiavélica de la dictadura", escribe Gremio Médico Cubano Libre y recuerda que, después de su despido, Figueredo fue informado de que no estaba regulado, el eufemismo burocrático para decir que podía viajar al extranjero "Dejan que saque su pasaporte, que compre su boleto de avión y en su camino desde su provincia (Granma) a La Habana le avisan que no puede viajar" porque Nicaragua no autoriza su entrada y, por ende, no puede subir al avión.

"Esto es guerra psicológica para Figueredo", subrayó Pupo en un segundo post. "Esto sirve como evidencia de que en Cuba y Nicaragua hay un complot migratorio total. Es como un filtro mediante el cual ellos deciden quién puede y quién no puede salir o quién conviene y quién no conviene que salga".

Esta complicidad entre Managua y La Habana se ha vuelto sistemática en contra de los opositores. Antes que Figueredo, se impidió el ingreso a los periodistas Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodriguez, quienes fueron presionados por la policía política para abandonar Cuba y se quedaron varados en la escala de San Salvador por la decisión de Nicaragua de no permitirles la entrada. Los dos cubanos decidieron seguir su camino rumbo al norte y ya se encuentran en EE UU.

Oscar Antonio Casanella, su esposa embarazada y su hijo de cuatro años, vivieron una odisea similar. Este bioquímico cubano, integrante del Movimiento San Isidro y expulsado en 2016 del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR) donde trabajaba desde 2004, desveló en un post que Nicaragua les impidió el ingreso bajo el argumento de que "la prueba de PCR del covid-19 no era un PCR sino un test rápido de antígeno de Sars Cov-2".

Casanella realizó un segundo intento por viajar a Nicaragua, "volvimos a hacernos pruebas de PCR para el covid-19", contó el opositor. "Fuimos rechazados por segunda vez por el régimen de Nicaragua quedando varados en el aeropuerto de Costa Rica en otro limbo migratorio. Logramos salir con salvoconducto del aeropuerto y continuamos viaje irregular hacia la frontera".

Después de cuatro semanas, Casanella llegó con su familia el pasado 16 de enero a El Paso (Texas) y "nos entregamos a las autoridades migratorias de EE UU. Fuimos liberados el día 18 de enero y llegamos el día 19 al aeropuerto de Miami".

________________________

