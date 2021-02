"La Cuba del futuro" se hace oír en el Parlamento Europeo

Cuba es como una mujer maltratada que tiene que esperar a que su maltratador se duerma para coger a sus niños y huir. Yotuel Romero, uno de los creadores de la canción Patria y Vida, fue contundente con esta imagen en el evento que encabezó este viernes, ofrecido por el Parlamento Europeo y que congregó, de manera inédita, a artistas y activistas de dentro y fuera de la Isla.

Auspiciada por la vicepresidenta Dita Charanzová y el eurodiputado Leopoldo López Gil, el Grupo Renew Europe y el Grupo Popular Europeo y organizada por Cuban Prisoners Defenders, la reunión tuvo como lema el título de la canción hecha viral y en ella participaron tres de sus creadores: el propio Romero y Randy Martínez (de Gente de Zona) en directo y Maykel Castillo Osorbo mediante videograbación, aparte del realizador del videoclip, Asier Babastro, que inició leyendo un poema del proscrito Reinaldo Arenas.

Además de ellos, intervinieron el opositor venezolano Juan Guaidó, la activista y académica Anamely Ramos, la escritora Wendy Guerra, el científico Ariel Ruiz Urquiola, los músicos Arturo Sandoval y Willy Chirino y el actor Alexis Valdés, con la presencia de varios eurodiputados como Javier Nart.

"Mi Cuba no aguanta más, señores", clamó Yotuel Romero, quien vive desde 1999 en España y está casado con la actriz Beatriz Luengo. El cantante agradeció a Europa haberle demostrado que "se puede tener patria y ser libre" y pidió "que los cubanos podamos tener un país próspero" para "no salir a soñar", sino "soñar desde adentro", para lo cual "necesitamos democracia".

Anamely Ramos contó que mientras se encontraba "acuartelada" en la sede del Movimiento San Isidro (MSI), en protesta por el encarcelamiento del rapero contestatario Denis Solís, "pensaba siempre en la vida" y opina que la canción, aunque aparece justo cuando el régimen arrecia más la represión, "nos permite habitar por un momento en esa Cuba del futuro que deseamos". Ramos tuvo palabras para los más de 130 presos políticos que se encuentran en la Isla, cada uno de los cuales significa "una familia destrozada", y concluyó con las palabras de Oswaldo Payá: "Libertad y vida para Cuba".

Junto a ella se mostró emocionada de participar Wendy Guerra, quien se centró en la verdadera situación de la mujer en la Isla, acallada por el oficialismo. "Aunque yo no vivo en el mundo árabe, mi país forma parte del 25% que no cree que hay un problema de violencia de género", dijo la autora. Guerra denunció que sus editores del New York Times no la creen cuando ella habla en sus columnas de feminicidios porque "no lo puedo demostrar con datos oficiales" así como que la prensa independiente, que sí informa de ellos, no esté acreditada por el Gobierno. También lamentó que, fuera, los libros sobre Cuba "ya no interesan a nadie", mientras, dentro, hay escritores, como ella misma, que no pueden participar en la Feria del Libro de La Habana.

"Ahora ustedes y nosotros estamos súper conectados", hizo hincapié Maykel Osorbo mediante video, repitiendo uno de los lemas del MSI. Para el rapero, si tantas personas en Cuba y fuera de ella se identifican con la canción" es "porque los libera de una disyuntiva macabra, esa elección fatal entre la patria y la muerte". "Muchos cubanos han salido de la Isla buscando una vida mejor y han muerto en el mar, cruzando fronteras. Otros murieron en las guerras que apoyaba el Estado", recordó. "Ya nosotros estamos cansados de la palabra muerte y de que para ser patriota, para querer a Cuba, hay que morir".

Una historia de exilio fue la que relató, emocionado, el trompetista Arturo Sandoval, declarado por el régimen "traidor a la patria", cuyos padres se echaron al mar con más de 70 años para reencontrarse con él, después de que la Seguridad del Estado, "por orden expresa de Fidel Castro", destruyera sus pasaportes, con la visa estadounidense ya concedida, y casi no viven para contarlo. La madre del artista quedó paralítica durante seis meses y sufrió secuelas hasta sus últimos días. "A pesar de todo esto comparezco ante ustedes sin rencor, con la mano en el corazón, para dar fe de que lo único que salvará a Cuba de no zozobrar en el mar de la incomprensión y el resentimiento es el amor y el reencuentro entre todos los nacidos en nuestra bella Isla", aseguró. "Nuestros esfuerzos deben estar concentrados en la unión de todos los cubanos" y "enfocarse en una solución que acabe con esta pesadilla de una vez".

Otro célebre músico del exilio, Willy Chirino, precedente del "activismo musical" con su canción Nuestro día ya viene llegando, escrita hace 30 años, reivindicó la Operación Pedro Pan, por la que él, junto a otros 14.000 niños cubanos, pudieron abandonar la Isla, para explicar la "tragedia" que comenzó "el primero de enero de 1959" y que calificó de "nuestro holocausto".

El futuro mejor que prometía el triunfo de la Revolución, describió Chirino, "en muy poco tiempo se desmoronó gracias a las mentiras de un líder prepotente, narcisista y por desgracia carismático, que subyugó y traicionó a su pueblo, enterrándolo en la miseria mientras asesinaba, desterraba, encarcelaba y torturaba a todos los que no estuvieran de acuerdo con su doctrina".

Chirino reivindicó el papel de Patria y Vida en un posible cambio político: "Una bala apaga un corazón, una canción lo enciende", y "en nombre de la música", se dirigió a aquellos artistas "que expresaron simpatías por la Revolución cubana", como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Chico Buarque, Robert De Niro, Caetano Veloso, Beyoncé, para pedirles "hoy, más que nunca, reflexión ante el dolor de un pueblo herido".

"El mayor daño que este Gobierno ha hecho a mi pueblo, además de lo material, es un daño moral", aseveró el actor Alexis Valdés, quien tiene prohibida la entrada a la Isla desde hace 15 años. El régimen, continuó, "nos ha privado del uso de la verdad y ha enseñado a la gente a mentir, a vivir en doble moral para poder sobrevivir".

Y denunció: "La mayoría de los que estamos hoy aquí no somos exiliados, somos desterrados porque no podemos volver a nuestra tierra, en pleno siglo XXI, y esto es una flagrante violación de los derechos humanos".

La retransmisión, comentada en YouTube por miles de personas, muchas de ellas partidarias del régimen que llenaron los comentarios con el lema castrista "patria o muerte", concluyó con dos promesas felices. Una, la convocatoria de Yotuel Romero a organizar un "macroconcierto" que tenga por título Patria y Vida en el que participen todos los artistas que se sumen de dentro y fuera de la Isla, a lo que Willy Chirino se mostró, con entusiasmo, "150.000%" dispuesto, y otra, el anuncio de la vicepresidenta europea Dita Charanzová: "No vamos a parar, vamos a continuar hasta que Cuba sea un país democrático".

