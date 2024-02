Pese a contar con suficiente petróleo, Cuba registra este martes un récord de déficit eléctrico

El déficit de generación pronosticado por la Unión Eléctrica (UNE) rompió este martes un nuevo récord con el anuncio de que faltarán 1.308 megavatios (MW) y hasta 1.378 en el horario pico. Los cubanos ya saben lo que eso significa: el clímax de la debacle energética tras varias semanas de apagones, a pesar de estar en la temporada más fresca del año. En las redes sociales de la empresa han estallado las quejas.

Según la UNE, se encuentran fuera de servicio por avería la unidad 2 de la termoeléctrica Felton, en Holguín, y la 5 de Renté, en Santiago de Cuba. Asimismo, la unidad 8 de Mariel (Artemisa), la 3 de Santa Cruz (Mayabeque) y la 4 de Cienfuegos están en mantenimiento.

Para el horario pico, la empresa asegura que entrarán en funcionamiento cuatro motores de la patana turca de Melones, ubicada en la bahía de La Habana, y parte de los generadores con que cuenta el sistema, con 65 MW y 27 MW respectivamente, una suma que ni siquiera alcanza a cubrir el déficit en la generación térmica, que asciende a 338 MW.

En la página de Facebook de la UNE los usuarios no han dado tregua a la empresa, que "cada día (anuncia) menos disponibilidad de generación" y cuyos pronósticos se quedan cortos frente a la afectación real. Es el caso de este lunes, cuando la Unión Eléctrica había informado de un déficit de 1.033 MW que se convirtieron en 1.183 MW. "San Antonio de los Baños, como siempre, a la vanguardia, de 8 pm a 12 am, y a las 5 am empezamos el ciclo otra vez y aún en espera", se quejaba un internauta desde Artemisa, aludiendo a la intensa jornada de apagones del lunes.

Residentes en otras provincias como Granma, Holguín, Matanzas o Las Tunas hacían reclamos similares y señalaban que "toda Cuba (está) apagada con excepción de la capital", una denuncia que se ha extendido entre quienes se quejan a la UNE de que se privilegie a La Habana mientras el resto del país sufre hasta jornadas de 12 horas sin electricidad.

Otros comentaristas, más sarcásticos, anunciaban el desmoronamiento de sus planes para la celebración de San Valentín este 14 de febrero debido a los apagones. "Tremendo regalo nos van a hacer por el día del amor y la amistad", zanjaba un lector.

La crisis de combustible, con la que las autoridades justifican desde los cortes de corriente hasta la ausencia de comida en las bodegas, fue refutada recientemente por la agencia británica Reuters que, con datos proporcionados desde Venezuela y el monitoreo del trasiego de barcos petroleros a la Isla, asegura que la cantidad de petróleo que pasa por Cuba es más que suficiente para satisfacer la demanda.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei), Cuba necesita unos 125.000 barriles diarios (bpd) entre combustible para la generación eléctrica, gasolina y diésel. El país "tiene una producción nacional constante de petróleo de alrededor de 40.000 bpd que se quema en su mayor parte para generación de energía, y recibe 56.000 bpd de crudo y combustible terminado de Venezuela, según datos de monitoreo de buques proporcionados por LSEG y documentos de la compañía estatal de ese país, Pdvsa", analiza Reuters.

Si a ello se suma la llegada de unos 23.000 bpd desde México y otros 10.000 bpd comprados a países europeos, la Isla estaría recibiendo hasta 129.000 bpd, es decir, 4.000 bpd más de su consumo total según los datos oficiales. Las causas de la "supuesta crisis" habría que buscarlas entonces, explica Reuters, en los fallos de la infraestructura y la logística interna, como lo señala el experto de la Universidad de Texas Jorge Piñón: de las tres refinerías del país, solo funciona la de Cienfuegos, mientras las de La Habana y de Santiago de Cuba están paradas por problemas técnicos; y el problema se agrava por la perdida de almacenamiento de hidrocarburos a raíz de la destrucción de la base de Supertanqueros de Matanzas por el incendio de 2022, lo que obliga a repartir las cargas en varios puntos de la Isla y en los propios barcos hasta que puedan entrar en la refinería y ser distribuidas.

Mientras tanto, los buques petroleros siguen llegando a Cuba, entre ellos el Sea Hermes I, el Caribbean Alliance, el Sandino y el Pluto, que estaban reportados este martes en varios puertos, además del Aquila y el Eco Fleet, anunciados para los próximos días.

