El regreso de los apagones posterga planes y bodas en Cuba

Las parejas que tenían una cita para casarse este viernes en la notaría de la calle Cisneros en la ciudad de Camagüey vieron frustrado su empeño por un apagón que forzó la cancelación de todas las actividades legales del local. Los trámites de matrimonio fueron aplazados para el próximo lunes, pero el daño económico a los novios no será resarcido.

"Teníamos el cake comprado y a los amigos invitados para la tarde, porque estábamos seguros de que íbamos a poder casarnos en la mañana, nos habían dado el turno hace semanas", cuenta una de las afectadas por el corte eléctrico. "Fue muy frustrante porque tuvimos que celebrar con los parientes y los amigos el viernes como si nos hubiéramos casado pero no era cierto, hasta el lunes no vamos a lograr hacerlo".

La pareja no fue de las más perjudicadas. "Había dos jóvenes que del bufete salían para un hotel que ya tenían contratado para la luna de miel y no podían cambiar la reservación, tampoco podrán estar de regreso en Camagüey el lunes porque contrataron una semana en Varadero, así que allá tendrán que quedarse aunque el casamiento, propiamente dicho, no se haya dado".

Los apagones han vuelto a Cuba desde este viernes y lo han hecho por todo lo alto. La Unión Eléctrica (UNE) ha reconocido que, este sábado, la situación no será mejor que la anunciada el día anterior. Un déficit de 890 megavatios (MW) para el horario pico –"de mantenerse las condiciones previstas" y si no hay averías– dejará sin corriente al 30% del país.

El parte diario de la estatal revela que la máxima afectación este viernes fue de 1.032 MW, más que los 1.010 MW pronosticados

La UNE calcula para el horario de mayor consumo, en la tarde-noche, una capacidad de generación eléctrica de 2.180 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.000 MW. El parte diario de la estatal revela que la máxima afectación este viernes fue de 1.032 MW, más que los 1.010 MW pronosticados, una cifra récord. A la situación se suma el hecho de que tanto la central Antonio Guiteras –que está "en proceso de arranque"– como la unidad 2 de la Felton, la 5 de Nuevitas y la 8 de Mariel están fuera de combate.

Incomprensiblemente, la UNE tomó la decisión de continuar con el mantenimiento de la Guiteras en el mismo momento en que se acababa de averiar la termoeléctrica de Felton, que es la más importante del oriente de la Isla. El fallo en la central holguinera se produjo el domingo, un día después de que no hubiera ningún déficit, y tan solo una semana más tarde de su más reciente sincronización con el Sistema Energético Nacional (SEN), el pasado 15 de enero.

Tras años con serias dificultades para asegurar el suministro –especialmente en los veranos de 2021 y 2022–, la situación energética había experimentado cierta estabilidad en los últimos meses, pero con el cambio de año se han registrado grandes caídas puntuales de la capacidad de generación.

El sistema eléctrico cubano se encuentra en una situación precaria, evidente en los frecuentes fallos y roturas de sus obsoletas centrales terrestres

El sistema eléctrico cubano se encuentra en una situación precaria, evidente en los frecuentes fallos y roturas de sus obsoletas centrales terrestres, a causa de la falta crónica de inversiones y mantenimiento. El Gobierno ha rentado en los últimos cinco años hasta siete centrales eléctricas flotantes a la empresa turca Karpowership para paliar la falta de capacidad de generación, una solución rápida pero temporal, contaminante y costosa.

Este viernes, bastaron unas horas para que un alud de críticas cayera sobre la página de Facebook de la UNE tras el anuncio del retorno de los apagones. La enorme falta de energía fue más del doble que el jueves (482 MW), cuando desde algunas provincias llegaron a este diario quejas por los cortes de luz y fallos en la conexión a internet derivados de ello.

"Estuvimos todo el mediodía sin corriente. Yo no lo sentí porque tengo una planta, pero así fue", informó a este diario una madre de Sancti Spíritus. "Hasta cuándo". A todas estas, Cubadebate coloca hoy en su portada, con bombo y platillo, una "imagen del día". Haciendo su entrada a una bahía de La Habana nocturna y pobremente alumbrada, el crucero Marella Explorer arriba al puerto con todas sus luces encendidas. "Es una oportunidad", asegura el medio oficialista, "para mostrar la hospitalidad, la calidez y la belleza de La Habana a nuestros visitantes, dejando una impresión duradera que los invitará a regresar una y otra vez".

