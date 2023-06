La Policía política cubana arresta de nuevo a Alina Bárbara López Hernández y Jorge Fernández Era

La Seguridad del Estado cubana detuvo este domingo en Matanzas a la historiadora Alina Bárbara López Hernández y, en La Habana, al escritor y periodista Jorge Fernández Era y al activista Leonardo Romero Negrín. La primera fue arrestada cuando se disponía a protestar contra la medida cautelar de "prisión domiciliaria" por los delitos de "desobediencia" y "desacato" presentados contra ella en el transcurso de la detención ilegal que sufrió el pasado 14 de junio.

López Hernández anunció en sus redes sociales que este domingo manifestaría su descontento en el Parque de la Libertad, en Matanzas, por lo que consideró una "farsa montada con el fin de amenazarla y mantenerla recluida en su casa".

La profesora advirtió de que, ante la fobia que siente la Seguridad del Estado por los carteles con consignas contra el Gobierno, llevaría "una hoja en blanco como símbolo de la imposibilidad de ejercer la libertad de expresión en Cuba". Consciente de que no la dejarían llegar, subrayó que subiría, "maletín en mano, sin problema alguno en el patrullero y de ahí a la prisión"; sin embargo, agregó que sólo declararía en presencia de su abogada.

La hija menor de la historiadora exigió la liberación inmediata de su madre. "Voy a ir a donde sea necesario pero alguien que aún tenga sentido de la justicia en este país me tendrá que escuchar", escribió en la cuenta de Facebook de su madre. Recordó que el pasado miércoles pasó todo el día sentada fuera de la estación de La Playa en Matanzas. donde estaba siendo interrogada su madre. La policía política hacía su despliegue habitual y "me vigilaba y miraba como tratando de intimidarme. Quiero aclararles (aunque deben haberlo percibido) que yo no les tengo miedo".

La hija menor de la historiadora exigió la liberación inmediata de su madre. "Voy a ir a donde sea necesario pero alguien que aún tenga sentido de la justicia en este país me tendrá que escuchar"

Este domingo también, el escritor y editor Jorge Fernández Era fue nuevamente detenido en La Habana. según denunció su esposa, Laideliz Herrera Laza. "Fue conducido a la Unidad de Zulueta". Trascendió que al momento de su arresto estaba en el Parque Central de la capital y portaba una hoja en blanco.

"Desde la sociedad civil cubana exigimos su liberación inmediata", expresó el historiador Alexander Hall.

En redes sociales, también se dio a conocer el arresto, en La Habana, del activista Leonardo Romero Negrín, el manifestante del 11J al que golpeó un oficial cuando se encontraba bajo custodia. Según la activista Carolina Barrero, fue detenido junto a su "madre Aíxa Negrín cuando se dirigían a la estación policial de Dragones en solidaridad con Alina y Jorge".

Romero Negrín era estudiante de Física en la Universidad de La Habana cuando fue detenido en la calle Obispo por caminar con un cartel que decía "Socialismo sí, represión no". Ocurrió el 11J de 2021 y fue liberado el 17 de julio, acusado de "desorden público".

En una entrevista que dio a La Joven Cuba el estudiante contó que lo que le hicieron a él "fue poco" en comparación con otros detenidos que tenían "un moretón en el ojo", "la cara hinchada", así como "otros con yeso, con dedos fracturados".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.