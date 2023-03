Ponen en cuarentena a presos de la mayor prisión cubana por un brote de tuberculosis

Un brote de tuberculosis obligó al personal de la prisión del Combinado del Este, en La Habana a poner en cuarentena a parte de los reclusos, denunció el activista Marcel Valdés en Facebook. La información fue confirmada por el preso político Luis Armando Cruz Aguilera, quien le envió un recado a su mamá.

Cruz Aguilera, quien fue sentenciado tras la vista de casación a 10 años de prisión por el delito de sedición por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en la esquina de Toyo (La Habana), está en "el edificio 1, piso 2, 2do Norte", donde mantienen a los encarcelados aislados. Valdés solicitó apoyo para saber si había presos políticos en situación similar.

A Valdés varios familiares de internos le confirmaron que debido al brote de tuberculosis fueron "canceladas las visitas" y a los reclusos "no les dan patio y no pueden tener contacto con más presos". Además denunció la falta de medicamentos: "No hay ni una aspirina para un dolor o para la fiebre".

El activista subrayó que al primer recluso (preso común) que se infectó "no le dieron atención médica cuando era debido y se pasó días enfermo hasta que se lo llevaron en muy malas condiciones".

El activista Marcel Valdés subrayó que al primer recluso (preso común) que se infectó no le dieron atención médica cuando era debido

El Gremio Médico Cubano Libre confirmó sobre el brote de tuberculosis con sanitarios del área de Higiene y Epidemiología a la que pertenece el centro penitenciario. En sus redes sociales subrayó que esta enfermedad puede llegar a darse 100 veces más dentro de las cárceles.

"Esto suele deberse al hacinamiento de los reclusos, a una ventilación insuficiente, al desconocimiento de las medidas preventivas y a la falta de supervisión y cumplimiento del tratamiento", comentaron.

En la misma denuncia, el Gremio Médico Cubano Libre señala que se "prepararon las mazmorras" del Combinado del Este para encerrar a manifestantes del 11J. La llamada "área incrementada" es una zona de castigo con celdas de cuatro metros de largo por 1.80 metros de ancho".

Los técnicos de higiene que han "atendido" casi sin recursos el brote de tuberculosis están colocando en "literas de cemento" a los enfermos e "intentan aislar a los que tosen mucho y expectoran con sangre".

En el Combinado del Este se cuenta con un área libre entre los calabozos de aislamiento, que, detalló el gremio, "es menor de dos metros cuadrados, no tienen electricidad y solo llega una tenue luz natural durante parte del día".

"Todas esas celdas carecen de ventilación, pues no tienen ventanas, solo una puerta y por ende el aire no circula. Además, se filtran por el techo y albergan moho. Muy pocas tienen un tubo, sin grifo, por el que sale agua tres veces al día", prosiguen.

Además, destacan que a los reclusos no se les da más de tres cubetas de agua por persona al día, "sin normas mínimas de higiene mediante polipresos, los llamados pasilleros, que son presos que colaboran y trabajan para las autoridades penitenciarias".

Los presos del Combinado del Este denuncian, además, "el empleo de antorchas frente a los calabozos, se trata de un sistema de alumbrado rudimentario para enfrentar los apagones con antorchas de trapos y petróleo que contamina el aire y no los deja respirar en las noches", situación que viene siendo denunciada desde el pasado 12 de septiembre de 2022.

En la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, la mayor de la Isla, también se encuentra Yussuan Villalba Sierra, otro de los participantes en las protestas del 11J, que fue condenado a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición.

Villalba Sierra que el pasado 24 de febrero denunció la falta de atención médica a un presunto cuadro de cálculos en los riñones. "El régimen les niega la atención médica como parte de las torturas que reciben por simplemente alzar sus voces por la Libertad de Cuba", expuso en sus redes sociales Marcel Valdés.

Yindra Elizastigui, la madre de Luis Robles, el "joven de la pancarta", que está preso desde diciembre de 2020 en el mismo penal, ha denunciado en varias ocasiones el maltrato que sufre su hijo en prisión y la falta de asistencia médica de un especialista en oftalmología.

Elizastigui también ha hablado de la falta de un chequeo médico pese a que su hijo ha presentado graves dolores de cabeza, además de fiebre.

