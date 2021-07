Problemas con los cajeros automáticos, desesperan a los clientes del Banco Metropolitano

La suspensión abrupta de las operaciones electrónicas del Banco Metropolitano (Banmet), en La Habana, ha causado indignación entre los clientes, que han acudido a los cajeros automáticos (ATM) en busca de efectivo y no han tenido éxito.

"Fui a sacar dinero en el cajero de Ayestarán y 19 de mayo y están sin billetes los tres. Vengo al del Ministerio de Comunicaciones y cuando efectúo la extracción, me descuenta el saldo pero no me entrega el efectivo", cuenta a 14ymedio un residente del municipio Plaza de la Revolución.

En una nota emitida este miércoles, Banmet aseguraba que se iban a realizar "labores de mantenimiento y mejoras en la infraestructura tecnológica asociada a la banca electrónica" desde las 9:00 pm de este sábado y hasta las 6:00 am del domingo 4 de julio. Las reparaciones van a afectar los servicios que operan con tarjetas magnéticas emitidas por esa entidad bancaria, precisó.

Sin embargo, varias quejas llegaron a la redacción de 14ymedio, que este jueves pudo comprobar que las interrupciones en el servicio comenzaron mucho antes de lo anunciado.

Las reparaciones van a afectar los servicios que operan con tarjetas magnéticas emitidas por el Banco Metropolitano

Después de que el ATM descontó el saldo de la tarjeta magnética del cliente de Plaza de la Revolución, este decidió ir hasta el banco de Aranguren a buscar orientación. "Cuando llego dice en la puerta: ¡Cerrado por covid! ¡Un desastre total!", agrega indignado el hombre.

Por otro lado, un joven cliente que se acercó este jueves al cajero de Ayestarán y Conill, luego de intentar retirar efectivo en varias sucursales bancarias, desistió ante la enorme fila que le esperaba. "No voy a hacer esa cola inmensa, voy a pedir prestado a un amigo hasta que esta gente [el banco] solucione el problema. Cada vez este país está peor", afirmó irritado.

En una llamada realizada por este diario a la banca telefónica del Banmet para indagar si el mantenimiento se podía extender más allá de lo previsto, una operadora explicó que no podía "asegurar nada" pasadas las 6 am del próximo domingo.

"Esperemos que ya el domingo temprano esté restablecido el servicio. Mientras dure el trabajo, ni cajeros ni transfermóvil ni nada, todas las tarjetas quedarán inhabilitadas temporalmente", dijo tajante la operadora.

Los bancos cubanos en los últimos meses han presentado varios problemas técnicos. El mismo Metropolitano el 6 abril transfirió a una cuenta de una joven empresaria un millón de CUC. Luego en un comunicado Banmet aseguró que se trataba de "un error" en un proceso técnico "como parte de las medidas dentro de la Tarea Ordenamiento".

En La Habana existen 90 sucursales del Banco Metropolitano, pero con el pico de contagios de covid-19, este servicio y los horarios se han visto reducidos

En esos días una decena de cubanos compartieron en sus redes sociales la misma experiencia: un saldo inesperado en sus cuentas. Al menos en cinco casos se trató de la misma cifra, un millón de CUC.

A inicios de marzo 14ymedio se hizo eco de un problema técnico que había afectado el saldo de las cuentas en moneda nacional y divisas de los clientes del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) y el Banco Popular de Ahorro (BPA), que operan con las aplicaciones Transfermóvil y EnZona en varias provincias del país.

En aquella ocasión varios usuarios reportaron haber perdido parte de sus ahorros, mientras otros recibieron sorpresivas cantidades de dinero. La respuesta oficial fue un escueto mensaje por Twitter que aludía a "algunas dificultades" en los servicios de pago de red por "problemas técnicos" en la app de Transfermóvil.

La alternativa al cajero automático, que podría ser la ventanilla de la sucursal bancaria. En La Habana existen 90 sucursales del Banco Metropolitano, pero con el pico de contagios de covid-19, este servicio y los horarios se han visto reducidos. Además, los fines de semana la mayoría de estos locales están cerrados, lo que provoca mayores filas frente a los ATM.

