Ramiro Valdés propone resucitar las microbrigadas para resolver el problema de la vivienda en Cuba

Un nonagenario Ramiro Valdés montó en cólera durante una reunión con dirigentes de Santiago de Cuba la semana pasada por el pésimo estado de las viviendas en la provincia. El militar, ratificado este miércoles como viceprimer ministro de la Isla, dio un "puñetazo sobre la mesa", según el periódico oficialista local, tras desgranar los problemas del sector: hacinamiento, derrumbes, inmuebles precarios y tráfico ilegal de materiales.

"No puedo estar en todos los lugares", se quejó Valdés, cuyos discursos e intervenciones no suelen aparecer en la prensa oficial, tras llamar a los inspectores y directivos a realizar una mayor vigilancia de la situación.

El viceprimer ministro aprovechó la reunión, de la que sólo se publicó en los medios oficiales un resumen esta semana, para culpar a quienes venden los materiales de construcción a precios desaforados y también a los que construyen "casas majestuosas".

"No puede ser que unos pocos construyan casas" y otros descuiden el control del mercado y que luego "no pase nada", señaló el gobernante. Librando al Gobierno de toda responsabilidad, señaló que el Estado "hace efectivo" el plan de viviendas, pero que la gestión local no ha estado a la altura. "Si no chequeamos y permitimos que algunos malversadores desvíen lo poco que tenemos, el problema continuará", agregó.

El viceprimer ministro dijo que tampoco pueden ser permisivos con quienes violan las regulaciones urbanísticas. Abunda en las ciudades, pueblos y comunidades de Santiago de Cuba los llamados barrios marginales de "llega y pon", desencadenando "nuevos problemas" que son "evitables si se hace lo establecido", agregó.

Santiago de Cuba es solo una parte de la amplia fotografía que muestra las condiciones extremadamente precarias de las viviendas en Cuba: En la provincia hay 4.766 inmuebles con pisos de tierra, 7.312 han sido afectados por eventos climáticos y se ha comprobado la existencia 1.013 cuarterías.

Sierra Maestra califica el problema como el "vía crucis de la construcción" y cita ejemplos concretos de familias que se "aventuran" a mejorar sus condiciones de vivienda. Tal es el caso de Orlando, que desde 2016 espera un subsidio estatal para conseguir materiales, o de Mayté, que se queja del "maltrato" recibido por las autoridades. También se menciona el caso de Sandy y Juan, dos cubanos que llevan una década intentando conseguir un saco de cemento en el mercado informal, que ya alcanza el desaforado precio de 2.000 pesos.

Estas "quejas" habían molestado a Valdés, quien recordó que, en 1953, Fidel Castro prometía resolver la "tragedia de la vivienda". 70 años después de esas palabras, el funcionario asegura que se han mejorado las condiciones habitacionales con la construcción y entrega, desde entonces, de 3.824.861 viviendas en toda la Isla.

Además, insistió en que es momento para rescatar el movimiento de microbrigadas estatales creado por Castro en 1971, basado en la idea de que los trabajadores sin vivienda construyeran sus propias casas. El Gobierno asignaba un terreno y suministraba los materiales, pero eventualmente hubo incumplimientos y, a partir de 1990, se dejó de ejecutar el plan.

La mayor parte de los inmuebles construidos bajo el concepto de microbrigadas se hicieron en los años en que el abultado subsidio soviético permitía al Estado cubano sufragar estos proyectos. Aunque también muchos de los edificios multifamiliares de ese período, con modelos arquitectónicos de Europa del Este, han sido duramente criticados por su fea estética y la poca integración con el clima en la Isla.

Mientras las decisiones siguen sobre la mesa, miles de familias cubanas se refugiarán este invierno en casas improvisadas o cuarterías oscuras y mal ventiladas. Uno de los problemas que se suma a la lista es la escasez de cemento, que ahoga no solo al sector habitacional sino a toda la economía, porque no permite avanzar en la construcción de proyectos clave para las industrias del país.

